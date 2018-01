"Ei todellakaan!" Päävalmentaja Reijo Jylhä puuskahti ajatukselle, että olympiaviestien hiihtäjät olisivat selvillä kerrankin hyvissä ajoin

Mikko Husa Aamulehti, Vantaa

Kiitos kansainvälisen vauhdin suomalaishiihtäjien harvalukuisen määrän ja Vantaan SM-hiihtojen, kotimainen hiihtokansa säästyy tänä talvena yhdeltä raastavalta lajilta eli viestivalintojen vatvomiselta.

Jo ennen Vantaan SM-viikonloppua oli selvää, että miesten viestijoukkueen ytimen Etelä-Korean talviolympialaisissa helmikuussa muodostavat Ristomatti Hakola, Iivo Niskanen ja Matti Heikkinen.

Vantaan vapaan kisa lauantaina (hieman oudon kuuloinen 16,5 kilometriä) nosti kolmannelle osuudelle Anssi Pentsisen. Hän on sprintterinä loistava karsintahiihtäjä ja erävaiheiden ikuinen alisuorittaja. Pentsinen voitti vapaan kisassa Heikkisen ja Perttu Hyvärisen 20 sekunnilla.

Kisasta puutuivat muun muassa Iivo Niskanen ja Antti Ojansivu, mutta asia ei muuksi muutu.

Myös naisten kohdalla viestijoukkue loksahti kohdilleen Vantaalla. Riitta-Liisa Roposen voitto lauantain vapaa tyylin kympillä takaa hänelle Pyeongchangin viestikisan kolmososuuden.

Kisasta puuttuivat Krista Pärmäkoski ja Kerttu Niskanen, mutta heidän ei näyttöjä tarvitse juuri antaa.

Siispä: Aino-Kaisa Saarinen aloittaa, Niskanen jatkaa, ja Pärmäkoski vetää tutusti ankkuriosuuden Roposen jälkeen.

Tai niinhän sitä luulisi.

–Ei todellakaan, huudahti päävalmentaja Reijo Jylhä väitteelle, että viestijoukkuetta ei kaikeksi onneksi tarvitse enää pyöritellä millään tavalla, ja hiihtäjätkin voivat keskittyä olennaiseen, kun tietävät olevansa joukkueessa ja vielä kaiken lisäksi oman osuutensa.

Jylhän mukaan se neljäs mies vaatii vielä mietintää. Sen hän tunnusti Vantaalla, että Pentsinen on antanut hyvät näytöt, mutta ei luvannut kuin tämän:

–Hän on varmasti mietintärosterissa mukana.

Rosteriinsa Jylhä nosti myös Ojansivun, Lari Lehtosen, Hyvärisen ja jopa Ville Nousiaisen, vaikka nelikon näytöt tältä kaudelta ovat kovin, kovin vaatimattomia.

–Haaste on siinä, ettei mainituista kukaan hiihdä toista kovempaa. Minuutti pitäisi kympillä pystyä tiputtamaan ajasta. Kuka siihen pystyy? Se vaatii jo ennustajan lahjoja.

No, esimerkiksi Lehtonen hävisi lauantaina Pentsiselle sen minuutin. Joukosta ainoa vauhtinsa kasvattaja lienee Hyvärinen, joka on toipumassa todella pahasta elimistön ylikuormitustilasta, jota hän on jopa yrittänyt peitellä muilta. Siinä Jylhälle ilmaiseksi yksi ennuste.

Naistenkaan tilannetta Jylhä ei vielä halunnut valaa betoniin, vaikka alussa mainitun nelikon lisäksi kansainväliseen vauhtiin ei ole suomalaistunkua.

Sitäkään Jylhä ei pidä ongelmana.

–Naisissa on niitä, jotka ovat hiihtäneet joskus kovaa. Kuka hiihtää kovaa Koreassa? Sille pitää antaa vielä aikaa.

Jylhän täytyy viitata lähinnä Anne Kyllöseen, sillä maailmanluokan vauhtinsa taas hukannut Laura Mononen mureni henkisesti Lahden MM-viestissä.

Jylhä on myös Kyllösen henkilökohtainen valmentaja, ja hiihtäjä saa vielä paikan näyttää, josko kadonnut kunto sittenkin olisi löytymässä.

Kyllönen on mukana ensi viikonloppuna Planican maailmancupissa. Jylhän mukaan siellä menoa tarkkaillaan juuri viestit mielessä.