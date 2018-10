"Ei kannata laittaa pukua päälle" – Extremejuoksu Sappeen rinteillä on täynnä vaahtoa ja sopivan kinkkisiä esteitä

Noora Takamäki Aamulehti

Pälkäneellä Sappeen hiihtokeskuksessa on vilinää jo ennen lumen tuloakin.

Sappee Finland X-Run -tapahtuma täyttää laskettelurinteet hurjapäistä, jotka kiitävät viiden kilometrin mittaista estejuoksurataa haaveenaan itsensä ylittäminen ja mahdollisimman ripeä maaliin tulo.

–Ainakin, jos haluaa voittaa pokaalin, niin kaikkien on joukkueesta tultava maaliin, naurahtaa tapahtumaa järjestävän kilpa- ja kuntourheiluseura Kuntosusien Marko Tapio.

Extremejuoksutapahtumassa on Tapion mukaan ennen kaikkea hauska ja viihteellinen meininki. Kisa on avoinna kaikille 16 vuotta täyttäneille, alaikäisille kuitenkin huoltajien luvalla, eikä hampaat irvessä ole tarkoitus painaa. Sekään ei kuitenkaan ole kiellettyä. Kisaan voi osallistua viiden kilometrin taipaleelle joko yksin tai 2–6 hengen joukkueen voimin. Kymmenen kilometrin yksilösarjan kuninkuusmatkalla viiden kilometrin reitti kierretään kahteen kertaan. Sarja on yleinen, eli voiton voi pokata mies tai nainen.

–Ei tarvitse olla huippukuntoinen, vaan esteet on tehty ihan kaikille. Jos on vähän kankea, niin sitten voi joutua turvautumaan kaveriin esteillä. Yleisesti nämä ovat kuitenkin sellaisia, että jos on normaalissa työkykyisessä kunnossa eikä ole mitään vammoja, niin yksin pystyy suorittamaan.

Esteitä on monenlaisia: työkoneiden renkaita, heinäpaaleja, traktorin lavoja, isoja putkia ja vaihtolavoista koottuja estemuodostelmia, joista laskeudutaan alas ramppeja ja liukuja pitkin.

Kisan avaa vaahtoeste, jossa tykki ampuu vaahtoa pomppulinnan tapaiseen esteeseen, joka sitten pitää ylittää. Ilmoittautuneita on keskiviikkoiltaan mennessä muutamia satoja, joten yhteislähdön startissa ei tungokselta vältytä.

–Kyllä tuolla joutuu ryömimään, ja vähän siinä likaantuukin. Ei kannata laittaa pukua päälle, Tapio suosittelee nauraen.

Katsojiakaan ei ole unohdettu. Kisareitti mutkittelee Sappeen rinteiden lomassa, ja varsinkin startissa sekä rinneosuudella juoksijoiden menoa voi seurata avopaikalta.

Sappee Finland X-Run -tapahtuma lauantaina 6. lokakuuta Sappeen matkailukeskuksessa. Startti kello 14. Lippuja myydään Sappeen verkkokaupassa ja Lippupalvelun Ticketmasterissa. Mukaan voi ilmoittautua vielä kisapäivänäkin tapahtumapaikalla.