Classic vei kärkikamppailun suurinumeroisesti – voiton takeena kauden ehjin puolustuspeli

Aamulehti

Tampereen Classic kävi hakemassa EräViikinkien kotikentältä täydet sarjapisteet selkeällä 6–1-voitolla miesten salibandyliigassa.

Kärkiottelusta huolimatta ilta taisi olla helpon leppoisa Classicille.

–Ei se sitä ollut, sillä numerot eivät kerro koko totuutta. EräViikingit pelasi vahvasti, ja peli oli täysin kärkikamppailun arvoinen, Classicin päävalmentaja Petteri Nykky vakuutti voittopelin jälkeen.

Nykyn mukaan peliin osui pieniä hetkiä, jolloin EräViikingit oli lähellä saada otetta.

Classicin voiton avain oli kuitenkin puolustuspeli. Nykyn mukaan nyt nähtiin Classicilta kauden ehjintä puolustamista.

–Pelattiin hyvin ja nöyrästi. Kaikesta näki, että kotiläksyt oli tehty, ja Lasse Toriseva maalilla hoiti loput muutamalla huipputorjunnalla.

Classic voitti ensimmäisen erän 1–0, mutta enempäänkin oli mahdollisuuksia.

–Kaveri jännitti jostain syystä alussa, mutta emme saaneet käytettyä sitä hyödyksi. Laukaukset menivät vähän minne sattuu.

Toisessa erässä Classic teki samoin yhden maalin, ja kolmannessa EräViikingit tuli maalin päähän. Sen jälkeen Classic menikin menojaan.

Classicin tehokkaimmat olivat Sami Johansson (2 + 0) ja Joonas Pylsy (1 + 1).

Classic kohtaa lauantaina Suomen cupin finaalissa divarijoukkue Loviisan Torin. Miten Nykky aikoo ehkäistä sen, ettei kentälle astele asennevammainen Classic?

–Valmistautuminen on jo aloitettu aikaa sitten. Peli on seuralle tärkeä.. Erityisesti vanhemmille pelaajille on painotettu, että asenteen pitää olla miljoona. Tor tulee taatusti hurmoksella päälle. Mitään hävittävää sillä ei ole.