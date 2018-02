Arvio: Näin vapaan tyylin parisprintti ratkeaa – Naisissa Norjan ylivoimaa voi horjuttaa Nilssonin kova kiri, miehissä vain iso epäonni

Pekka Aalto Alma Media, Gangneung

Miesten ja naisten vapaan tyylin parisprinttien olympiamitalistit ratkotaan keskiviikkoaamupäivällä. Norjalaiset ovat vahvoilla molemmissa pareissa, mutta naisissa Ruotsin ja Yhdysvaltojen kaksikot eivät hevillä luovuta.

Naiset

Suosikit

1) Ruotsi (Charlotte Kalla, Stina Nilsson)

2) Norja (Marit Björgen, Maiken Caspersen Falla)

3) USA (Kikkan Randall, Jessica Diggins)

Arvio: Nilssonin kiri irtoaa herkemmin kuin Fallan, minkä vuoksi Norja kaipaa pientä kalustoetua tai Björgenin pitää uuvuttaa Kalla. Varsinkaan jälkimmäinen ei tunnu todennäköiseltä vaihtoehdolta. USA kyttää kahden muun suosikin virheitä. Randall on ollut rajussa nousukunnossa. Molemmat yhdysvaltalaiset janoavat ensimmäistä olympiamitaliaan.

Haastajat

4) Venäjä (Natalia Neprjajeva, Julia Belorukova)

5) Suomi (Mari Laukkanen, Krista Pärmäkoski)

Arvio: Venäläisistä varsinkin Belorukovalle perinteinen olisi mieluisampi tyyli edetä. Kaksikko on kuitenkin parhaassa kunnossa kauden tärkeimmällä hetkellä ja valmis taistelemaan mitalista. Suomella Laukkasen iskukyky ratkaisee, ovatko ystävykset mukana kärkikamppailussa. Pronssi lienee mahdollinen.

Jokeri

6) Sveitsi (Nadine Fähndrich, Laurien van der Graaff)

Arvio: Molemmat ovat varsin puhtaita sprintterityyppejä. Jos Sveitsi pääsee helpolla karsinnassa, maa voi olla yllättävän korkealla.

Miehet

Suosikki

1) Norja (Martin Johnsrud Sundby, Johannes Hösflot Kläbo)

Arvio: Sundbyn valinta tähän lajiin oli mielenkiintoinen veto, sillä 50 kilometrin koitos odottaa jo lauantaina. Joko mies on voimiensa tunnossa tai sitten luovuttanut kuninkuusmatkan osalta. Norjaa ei voi horjuttaa keskiviikkona kuin kaatuminen tai välinerikko.

Haastajat

2) Venäjä (Denis Spitsov, Alexander Bolshunov)

3) Ruotsi (Marcus Hellner, Calle Halfvarsson)

4) Italia (Dietmar Nöckler, Federico Pellegrino)

Arvio: Venäjän uuden sukupolven tähdet tuntuvat kestävän startteja ja vauhtia. Paljon on kiinni Spitsovista, jolla on kuluttava 15 kilometrin väliaikakisa ja viestiosuus alla. Ruotsalaisista Hellnerin vire on paranemaan päin. Italialla on tuttu ja epäsuhta parivaljakko, joka on keskittynyt tähän lajiin pitkään.

Jokerit

5) Sveitsi (Roman Fürger, Dario Cologna)

6) Suomi (Martti Jylhä, Ristomatti Hakola)

Arvio: Sveitsiläiset vetivät viestin täysin vihkoon, mutta jos kalusto toimii nyt, niin mitalikaan ei ole mahdoton. Cologna todisti huippukuntonsa 15 kilometrin kullalla. Suomalaiset etenivät sprintissä välieriin, joten nopeutta riittää heilläkin. Riittääkö kestävyyttä?