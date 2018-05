Arttu Vattulainen toi valoa kestävyysjuoksuun – 10000 metrin EM-kisaraja rikki parhaalla suomalaisajalla seitsemään vuoteen: "Yleisö kannusti niin, että korvissa soi"

Mikko Gynther Aamulehti

Arttu Vattulainen juoksi uuden komean ennätyksensä 10 000 metrin Euroopan cupin A-erässä Lontoossa lauantai-iltana. Joensuun Katajaa edustava Vattulainen juoksi ajan 28.48,43.

Viimeksi suomalaismies on juossut 10 000 metrillä alle 29 minuutin vuonna 2011, jolloin Matti Räsänen juoksi ajan 28.25,29. Sen jälkeen tempussa on onnistunut kolmella eri kaudella myös Lewis Korir. Korir on kotoisin Keniasta, mutta hän edustaa Kristiinankaupungin IF Länkeniä ja hänet lasketaan mukaan kotimaisiin tilastoihin.

Vattulainen, 26, alitti Lontoossa yleisurheilun EM-kisojen tulosrajan 28.55,00.

Hän paransi vuoden vanhaa ennätystään 26 sekuntia.

–Juoksu oli vahvanoloista, eikä vauhti päässyt matkalla pahasti putoamaan. Porukkaa oli kivasti ja tunnelma aivan uskomaton. Yleisö kannusti niin kovaa, että korvissa soi, Vattulainen sanoi Urheiluliiton tiedotteessa.

Fakta 29 minuutin alitukset Suomalaisurheilijat, jotka ovat alittaneet 10 000 metrillä 29 minuutin rajan 2000-luvulla: 2018: 28.48,43 Arttu Vattulainen 2011: 28.25,29 Matti Räsänen 2010: 28.32,84 Räsänen, 28.56,22 Jussi Utriainen 2009: 28.52,32 Räsänen, 28.54,66 Utriainen 2006: 28.54,05 Utriainen 2003: 28.09,94 Janne Holmén, 28.50,20 Utriainen, 28.58,63 Turo Inkiläinen 2002: 28.45,80 Samuli Vasala 2001: 28.23,84 Janne Holmén, 28.31,16 Vasala 2000: 28.36,46 Holmén

Euroopan cup oli siitä poikkeuksellinen kilpailu, että siinä oli useita 10 000 metrin eriä peräkkäin. Miesten A-erä juostiin viimeisenä kello 21.15 paikallista aikaa. Yleisö seisoi lähellä juoksijoita uloimmilla radoilla.

Vattulainen sijoittui A-erässä 19:nneksi. Kisan voitti saksalainen Richard Ringer ajalla 27.36,52. Maaliin asti juoksi 32 urheilijaa.

Järvenpää hyvässä vauhdissa

Tampereen Pyrinnön Jarkko Järvenpää oli mukana B-erässä. Hän sijoittui 14:nneksi ajalla 29.29,30. Järvenpää on pitänyt parempaa vauhtia viimeksi kaudella 2013.

B-erässä juossut Turun Urheiluliiton Robin Ryynänen koki yllättäviä ongelmia. Hän keskeytti jalkapohjaan tulleen hiertymän takia vajaan kahdeksan kilometrin kohdalla.

–Piikkarista alkoi lähteä pohjallinen neljän kilometrin jälkeen ja se roikkui osin ulkona. Jalkaan tuli niin paha hiertymä, että oli pakko keskeyttää, Ryynänen sanoi.

Tamperelaislähtöisen Anne-Mari Hyryläisen oli tarkoitus osallistua naisten A-erään, mutta hän jätti kisan väliin pohjekrampin takia. Hyryläinen on valittu jo EM-kisojen maratonille.