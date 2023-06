Kristian Pulli paljastaa, millaista on asua kongolaisen kihlatun kanssa Tampereella – koviin kisoihin pääseminen on pituushyppääjälle iso ongelma

Kristian Pulli on sekä pituushypyn SE-mies että suomalaisen yleisurheilun suuri mysteeri.

Kuortane

Pituushyppääjä Kristian Pulli kertoo, että yksi reaktio nousee usein esiin, kun hän liikkuu kotipaikallaan Tampereella kongolaisen kihlattunsa Kerenin kanssa.

”Saamme olla ihan normaalisti, mutta herätämme sopivassa määrin uteliaisuutta. Uteliaisuus on ihan positiivinen asia”, Pulli sanoo.

Hän ja Keren ovat pitäneet yhtä muutaman vuoden ajan. Uteliaisuus ei onneksi tarkoita sitä, että ulkopuoliset tulisivat kadulla utelemaan asioita kongolais-suomalaiselta pariskunnalta.

”Ihmisiä kiinnostaa yleisesti. Se on minusta hyvä! Mielestäni Suomi kaipaa avointa kulttuuria. Ei kannata olla liian sulkeutunut tässäkään suhteessa”, Pulli sanoo.

Hän ei luvannut Kuortaneen pituuskisan jälkeen, että kesähäitä olisi tulossa.

Pulli, 28, on sekä pituushypyn SE-mies (827), että suomalaisen yleisurheilun suuri mysteeri. Kilpailukausien välillä harvalla on tietoa, missä päin maailmaa Oulun Pyrinnön urheilija pyörii ja mitä hän puuhailee.

Tänä talvena hän vietti aikaa Dubaissa kolmisen kuukautta. Keväällä hän leireili Portugalissa seitsemän viikkoa. Maaliskuussa hän palasi Suomeen.

Pullin valmentajaisä Seppo Pulli kävi välillä mukana maailmalla. Keren asui Pullin kanssa Dubaissa ja Portugalissa.

”Urheiluliiton tuki ja omat sponsorit mahdollistavat pitkät leiritykset, kuten muillakin. Kovaa duunia tämä on”, Pulli sanoo.

Hyppääjä kertoo, että hän on viime aikoina törmännyt ikävään ongelmaan. Pullin on vaikeaa saada hyviä kisoja. Rankingsysteemi, jonka avulla seulotaan urheilijoita arvokisoihin, on syynä.

”Ulkomaiden kisat ovat tiukassa. Niihin on nykyisin vaikeampaa päästä, ja järjestäjät ottavat aiempaa vähemmän urheilijoita mukaan”, Pulli sanoi.

Mitä korkeamman tason kilpailu on kyseessä, sitä enemmän rankingpisteitä sieltä saa.

”Manageroinnin ja kilpailuihin pääsemisen tärkeys korostuu koko ajan. Todella vaikeaa on.”

Pullia manageroi ulkomaiden kisoissa Tero Heiska, joka on alan huipputekijä kotimaassa ja jonka osaamista Pulli kehuu.

Lauantaina Kuortaneella Pulli hyppäsi tuulituloksen 795.

”Jaloissa tuntui olevan parempaankin ainesta. Jos olisi saanut onnistuneen hypyn, olisi voinut mennä pitkälle. Pituushyppy on pienestä kiinni.”