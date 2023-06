Kolme tamperelaista kulkee Mira Potkosen jalanjäljissä – Yhden heistä polku poikkeaa muista

Tampereen Voimailuseuran Pihla Kaivo-oja, Emma Jokiaho ja Vilma Viitanen iskevät paikasta Pariisin olympialaisiin Puolassa pidettävissä karsinnoissa.

Tampereen Voimailuseuran uudet johtotähdet Pihla Kaivo-oja, Emma Jokiaho ja Vilma Viitanen metsästävät ahnaasti paikkaa nyrkkeilyn olympiakehään.

Ensimmäinen tilaisuus avautuu juhannuksen alla alkavassa European Gamesissa. Jokaisen painoluokan neljä parasta nyrkkeilijää lunastaa lipun ensi kesäksi Pariisiin.

Puolassa järjestettävän monilajitapahtuman taso nousee luonnostaan niissä lajeissa, joissa jaetaan olympialippuja. Nyrkkeilijät iskevät Nowy Targissa.

TVS:n valmentaja Maarit Teuronen ei halua arvioida, kenellä seuran edustajista on parhaat saumat onnistua. Kaivo-oja (alle 50-kiloisten sarja), Jokiaho (54 kg) ja Viitanen (57 kg) lähtevät hakemaan olympiapaikkaa kutakuinkin samalta lähtöviivalta.

”Pitkäjänteinen työ on nostanut Pihlan ja Vilman Olympiakomitean tukiurheilijoiksi. He ovat nyrkkeilleet nuoresta lähtien. Emma on tuoreempi tapaus. Hän tuli lajin pariin vasta 3–4 vuotta sitten lentopallon puolelta”, suojattiensa tukena oleva Teuronen kuvailee.

Teuronen luotsaa Kaivo-ojaa ja Jokiahoa. Viitasen valmentajana on niin ikään matkaan lähtevä Askar Sarsenbayev.

Kaivo-oja iski viime vuonna alle 22-vuotiaiden EM-kehässä hopeaa ja Viitanen pronssia. Jokiaho teki arvoturnausdebyyttinsä naisten EM-kilpailuissa ja otti heti pronssia.

”Arvonnalla on tavallista suurempi vaikutus menestymismahdollisuuksiin, ellei turnauksessa ole minkäänlaista ranking-systeemiä. Siinä tapauksessa voi käydä vaikka niin, että painoluokan kaksi parasta kohtaavat heti ensimmäisellä kierroksella”, Teuronen muistuttaa.

Niinpä onnistuminen on monen asian summa.

”Kaikkien tähtien pitää osua kohdalleen. Tarvitaan tietysti oma huippusuoritus, mutta myös arvonnan, painonvedon, valmistautumisen ja ottelutaktiikan on osuttava kohdalleen. Pienilläkin asioilla on iso merkitys”, Teuronen pohjustaa.

Emma Jokiaho aloitti arvokisatasolla ryminällä, kun EM-kisoista irtosi pronssimitali.

TVS näyttää suuntaa

Tamperelaiskolmikko saa Krakovaan seurakseen Kankaanpään Nyrkkeilijöiden Teresa Mäkisen ja Kotkan Voimailijoiden Nikita Nystedtin.

”TVS:n vahva edustus kertoo siitä, että seurassa tehdään pitkäjänteistä työtä ja ymmärretään kansainvälinen vaatimustaso”, Teuronen muistuttaa.

Mira Potkonen tarjosi loistavaa esimerkkiä kolmetoista vuotta. Uudet yrittäjät ovat ottaneet hänestä mallia ja yrittävät kulkea nyt kaksinkertaisen olympiamitalistin jalanjälkiä.

Ellei Puolassa tärppää, nyrkkeilijöille avautuu vielä kaksi mahdollisuutta Pariisin olympialipun lunastamiseen. Maailmankarsinnat järjestetään maaliskuussa ja toukokuussa 2024.

”Olympiapaikka olisi luonnollisesti iso juttu suomalaiselle urheilulle, nyrkkeilylle, seuralle ja tietysti urheilijalle itselleen.”

Pihla Kaivo-oja (vas.) ja Vilma Viitanen ovat niittäneet menestystä nuorten arvokisoissa.

Uusi liitto tulossa

Kansainvälinen olympiakomitea on ottanut olympianyrkkeilyn järjestämisen omalle kontolleen karsinnoista lähtien. Samoin toimittiin jo edellisellä olympiadilla.

Näin tehdään selkeä pesäero kansainvälisen nyrkkeilyliiton IBA:n kanssa. Korruptio ja muut väärinkäytökset ovat yleisessä tiedossa. Lisäksi liiton venäläisjohtaja Umar Kremlev kuuluu hyökkäyssodan aloittaneen Vladimir Putinin ystäväpiiriin. KOK on tuominnut tämän yksiselitteisesti.

Naisten ja miesten MM-turnaukset näyttivät IBA:n moraalittomuuden synkällä tavalla. Venäjä ja tämän liittolainen Valko-Venäjä saivat osallistua kisoihin lippujensa ja hymniensä kanssa.

Nyt IBA:n tilalle rakennetaan uutta kansainvälistä liittoa World Boxingia, johon myös Suomen nyrkkeilyliitto liittyy. Päätös sinetöidään elokuussa järjestettävässä ylimääräisessä liittokokouksessa.

Monilajitapahtuma European Games käynnistyy keskiviikkona Puolassa. Useissa eri lajeissa ratkotaan olympiapaikkojen kohtalo. Nyrkkeilykarsinnat alkavat perjantaina, juhannusaattona.