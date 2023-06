Manse PP palasi karvaiden muistojen äärelle Alajärvelle – enää Ankkureista ei ollut aidosti vastusta

Manse PP otti Alajärven Ankkureista odotetun vierasvoiton. Joukkueet kohtasivat Alajärvellä viimeksi syksyn 2018 karsintahuipennuksessa.

Aamulehti, Alajärvi

Syyskuun kuudes päivä vuonna 2018 oli karvas tamperelaiselle pesäpallolle.

Himoittu paikka miesten Superpesiksessä jäi tuolloin Alajärvellä yhden voiton päähän: ratkaisevassa viidennessä karsintaottelussa kotijoukkue Ankkurit kykeni kukistamaan Manse PP:n ja säilyttämään sarjapaikkansa.

Vajaassa viidessä vuodessa on tuon jälkeen ehtinyt tapahtua paljon. Maanantaina Manse palasi ensimmäistä kertaa ”rikospaikalle” Kitron stadionille viralliseen sarjapeliin.

Maanantaina sarjanousijalle jäi odotetusti käteen lyhyt tikku. Manse haki Alajärveltä täydet pisteet luvuin 2–0 (3–1, 6–3). Loppunumerot olivat maltilliset, mutta Manselle tuntui jäävän vielä reilusti bensaa tankkiinkin.

”Pelaamme tällä hetkellä rauhallisesti erityisesti ulkopelissä, ja se mahdollistaa voittamisen”, Mansen pelinjohtaja Jani Komulainen kuvaili menestysreseptiä.

Mitä tapahtui? Luu kurkkuun kunnareilla 1. jakso: Severi Tikkakoski kiersi kunnarin vieraiden illan ensimmäisellä lyönnillä. Sisävuoron kolme juoksua ja rutiinisuoritus riitti 3–1-jaksovoittoon, vaikka vain viidelle Manse-pelaajalle kirjattiin kärkilyöntejä. 2. jakso: Topias Lilja kiersi avausjakson tavoin ensimmäisessä vuorossa kunnarin. Nyt Mansen sisäpeli ei tyrehtynyt lopuissa vuoroissa. Kolmostilanteet: 16–11 Manselle. Putki poikki: Mansen kuusi edellistä ottelua olivat päättyneet kaikki kotijoukkueiden 2–0-voittoihin. Entä nyt? Mansen viimeinen kamppailu ennen juhannusta on keskiviikkona Joensuussa.

Ankkurit pelaa tällä kaudella pääsarjassa oikeastaan kaikkien odotusten vastaisesti. Viime keväänä se jätti taakseen Ykköspesiksen suurista nousijasuosikeista niin Haminan Palloilijat kuin Oulun Liponkin. Nyt joukkueen tavoitteena on lähinnä sarjapaikan säilyttäminen.

Manse on tuon syyskuisen illan jälkeen ehtinyt voittaa jo Suomen mestaruuden, ja joukkueen pelaajisto on vaihtunut oikeastaan läpikotaisin. Kaksi on kuitenkin yhä jäljellä: Manse-konkari Timo Torppa ja seuraan täksi kaudeksi palannut Severi Piispanen.

”Se oli tiukka sarja ja jänniä pelejä, paine oli kova. Loppu oli ikävä, mutta jälkeenpäin sieltä on mukaviakin muistoja”, Piispanen kertaili.

Piispanen on 25 vuoden ikään päästyään joutunut Mansen epäonnistuneen nousun lisäksi kokemaan Ankkureiden seuraavan, putoamiseen päättyneen kauden ja Kankaanpään Mailan viime syksyn putoamiset.

Nyt Piispanen on urallaan uudenlaisessa tilanteessa: pudotuspelien tai säilymisen tavoittelun sijaan hänen joukkueensa pelaa realistisesti Suomen mestaruudesta.

”Totta kai olen odottanut pitkään, että pääsisin tällaiseen joukkueeseen. Vaatimus­tasossa eron huomaa, mutta samaa pesistä se muuten on”, Piispanen totesi.