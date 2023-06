Ruotsin Stora Tuna OK suunnisti Porvoossa Jukolan viestin voittoon neljättä kertaa – kaksi tamperelaisjoukkuetta viiden kärjessä

Helsingin Suunnistajat kiilasi kärkikolmikkoon ruotsalaisseurojen jälkeen. Neljänneksi sijoittui Tampereen Pyrintö.

Ruotsalainen Stora Tuna OK on voittanut Porvoossa suunnistuksen miesten Jukolan viestin. Se kukisti toiseksi sijoittuneen ruotsalaisen OK Linnen 19 sekunnilla.

Parhaaksi suomalaisjoukkueeksi ylsi lopulta Helsingin Suunnistajat. Ankkuri Olli Ojanaholle sattui nappionnistuminen, kun taas Tampereen Pyrinnön Fabian Aebersold sortui virheisiin. Pyrinnön varmahkolta näyttänyt kolmas sija vaihtui lopulta neljänteen sijaan.

Tampereen Pyrinnön joukkueessa juoksivat Pascal Buchs, Aleksi Sorsa, Florian Howald, Mikko Eerola, Severi Kymäläinen, Aleksi Niemi ja Fabian Aebersold. Pitkälle yölle kaavailtu Elias Kuukka joutui jättää viestin väliin viime hetkellä (perjantaina) akillesjännevaivojen vuoksi.

Melko lähellä oli lopussa myös tamperelaisten kaksintaistelu neljännestä sijasta, mutta Kooveen Kenny Kivikkaan takaa-ajosta loppui matka kesken. Kooveen joukkueessa juoksivat Joni Hirvikallio, Bartosz Pawlak, Oleksandr Kratov, Lauri Sild, Tim Robertson, Timo Sild ja Kenny Kivikas.

Borlängeläisen Stora Tuna OK:n voittajajoukkueessa suunnistivat Jesper Svensk, Olle Kalered, Joakim Svensk, Anton Sjökvist, Henrik Johannesson, Viktor Svensk ja Emil Svensk.

Ankkuriosuudella Emil Svenskin voimin OK Linnen ohittanut Stora Tuna OK on voittanut nyt ennätyksellisesti neljä Jukolan viestiä peräjälkeen. OK Linnen ankkuri Lukas Liland lähti 14,9 kilometrin mittaiselle päätösosuudelle lähes kolmen minuutin johdossa viimeisessä vaihdossa toisena olleeseen Stora Tuna OK:hon.

Ykkösija ei ole sattumaa

Stora Tunan ykkössija ei ollut sattumaa.

”Tässä seurassa on korkea tekemisen taso. Pitää kehittää itseään, etteivät pikkuveljet aja ohi”, väkevästi voittajajoukkueen viestiä ankkuroinut Emil Svensk sanoi.

Veljekset Viktor ja Emil Svensk vaihtoivat viime vuodesta paikkoja, kun Viktor oli vielä Mynämäessä ankkurivastuussa. Voitto vaati tällä kertaa kovemman työn kuin vuosi sitten, sillä tuolloin Viktor Svenskillä oli viimeisellä osuudella turvallinen johto muihin.

Neljään peräkkäiseen Jukola-voittoon eivät kyenneet edes 1960-luvun ja 2010-luvun suuruuden päivinään Tampereen Pyrintö ja Kalevan Rasti. Kumpikin kuittasi Jukolasta kolme peräkkäistä ykkössijaa.

Toistaiseksi viimeinen suomalaisvoittaja Jukolassa on vuonna 2018 Hollolassa ykköseksi yltänyt Koovee.

Jukolan viesti järjestettiin 74. kerran. Perinneviesti suunnistetaan ensi vuonna Etelä-Pohjanmaalla Kauhavalla.

Päivitys 18.6. klo 09.20: Lisätty Svenskin kommentti.