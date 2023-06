Kaksi omakotitaloa rauhoittumiseen ja teltoista koottu hermokeskus, Pyrintö on viritetty Jukolassa huippuunsa – Seurasimme läheltä maagista yötä

Tampereen Pyrintö haaveilee Jukolan viestin voitosta. Huippujoukkueen kaikki tekeminen suurviestissä on hiottu huippuunsa viimeisintä yksityiskohtaa myöden. Aamulehti seurasi läheltä Pyrinnön yötä Jukolan maagisessa yössä.

Jukolan viestin aloitus on joka kerta vaikuttava näky.

Porvoo, Aamulehti

”Yksi, kaksi, kolme, Pyrintö!”

Kova huuto kajahtaa Tampereen Pyrinnön seurateltalla noin puoli yhdeksän aikaan lauantai-iltana. Ilmassa on urheilujuhlan tuntua, kun suunnistajia ja suunnistajien perheitä jopa kolmessa sukupolvessa on kokoontunut seuran perinteiseen omaan Jukolan juhlaan. Ilmassa väreilee innostunut odotus, sillä suunnistajien ”joulun” huipennus eli Jukolan viesti on starttaamassa muutaman tunnin päästä.