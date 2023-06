Jo Euroopan kärkeä kolkuttelevan Samuli Samuelssonin SE-juoksussa oli yksi poikkeuksellisen hyvä asia – valmentaja povaa loppukesään vielä kovempia aikoja

Ikaalisten Urheilijoiden Samuli Samuelsson juoksi jälleen uuden 100 metrin Suomen ennätyksen. Kuortaneella Samuelsson päästeli finaalin aikaan 10,12. Edellinen SE kirjattiin lukemin 10,16.

Aamulehti, Kuortane

Kuortaneen lämpimässä illassa nähtiin koskettava hetki. Samuli Samuelsson paransi nimissään ollutta 100 metrin Suomen ennätystä neljällä sekunnin sadasosalla lukemiin 10,12. Kun tulos oli lävähtänyt tauluun, Samuelsson pääsi suoraan halaamaan vanhempiaan kentän laidalla.

Vanhemmat olivat todistamassa myös edellistä SE:tä Porvoossa viime kesänä.

Ennätysmies oli yhtä hymyä. Ensimmäinen tunne SE:n jälkeen oli epäusko.

”Ihan uskomatonta. Kuten olen sanonut, en ole uskonut viime vuoden jälkeen, että pystyn parempaan. Valmentaja on siihen uskonut. Hän on ensimmäinen henkilö, joka on sanonut, että pystyn nopeampaan.”

Samuli Samuelsson riensi halaamaan vanhempiaan SE-juoksun jälkeen. Isä Harri (kesk.) on valmentanut poikaansa vuoteen 2018 asti. Vuosina 2014–18 valmennuksessa oli mukana myös Mauri Salomäki.

Valmentaja Mikael Ylöstalo kertoi päästäneensä pienen kiljahduksen SE-juoksusta.

”Onhan tämä ihan upeaa, kun saa juoksun lentoon tuolla tavalla kuin Samuli nyt on saanut. Hieno homma kerta kaikkiaan.”

Suojatilleen Ylöstalo ehti puhua vain lyhyesti juoksun jälkeen, sillä valmentaja riensi videoimaan illan päättäneen naisten pika-aitafinaalin.

”Sanoin, että hyvin meni ja että tiesin tämän jo matkalla tänne.”

Ylöstalo kertoi osanneensa ennustaa prikulleen Samuelssonin ajan. Olosuhteet olivat SE-miehelle ihanteelliset: 0,9 metriä sekunnissa hönkinyt myötätuuli ja noin 25 astetta lämpöä.

”Samuli hallitsee nämä myötätuulet todella hyvin. Sen näki lopussa, että askel vain heitti eteenpäin.”

Samuelsson oli katsonut etukäteen Kuortaneen sääennusteen ja oli siitä mielissään.

”Kyllähän minä tänne ihan kiljuen tulin. Juoksen ihan eri tavalla myötätuuleen. Saan siitä niin hyvät avut kevyenä juoksijana ja osaan hyödyntää sen”, pikajuoksija kertoi.

Vara kiristää

27-vuotias Samuelsson on päässyt ällistyttävään kuntoon jo alkukesästä. Viime sunnuntaina hän sivusi Espoossa vanhaa ennätystään 10,16. Paavo Nurmen kisoissa tiistaina aika jäi vaatimattomaksi 10,38:aan.

Samuelsson kertoi, että Turussa juoksu meni sekaisin. Hän alkoi puristaa liikaa, kun huomio kiinnittyi kilpakumppaneihin.

Lauantaihin hän lähti rennoin mielin ja keskittyi vain omaan tekemiseensä.

Ylöstalo kehui Samuelssonin tekniikkaa juoksussa. Aika parani 17 sekunnin sadasosaa alkuerästä.

”Lähtö oli parempi kuin alkuerässä ja sitten se kiihdytysvaihe oli hyvä. Varsinkin loppu oli tosi hyvä Samulilla, selkeästi parasta loppua, mitä hänellä on koskaan ollut todennäköisesti.”

Täydellistä tekeminen ei silti vielä ole, vaikka ajat alkavat olla suomalaiselle pikajuoksijalle käsittämättömiä. Samuelsson sijoittuu ennätysjuoksullaan tämän kauden Euroopan tilastossa yhdeksänneksi.

”Minun mielestäni juoksu ei ole vielä valmis”, Ylöstalo arvioi.

Valmentajan mukaan kunto on tähdätty vasta loppukesään. Seuraavaksi Samuelsson kilpailee Puolassa Euroopan joukkuemestaruuskilpailuissa ensi viikonloppuna. Vasta tämän jälkeen harjoittelua kovennetaan. Kesäkuun alun Samuelsson on pinkonut vain kisaan valmistavilla treeneillä.

”Varmaan Samuli pystyy parantamaan tuosta, mutta nyt olivat loistavat olosuhteet. Täytyy muistaa se, että ennätykset tulevat vain silloin, kun on hyvät olosuhteet. Jos on vastatuuli tai sade, aikoja ei silloin tule. Kaiken pitää osua kohdalleen.”, Ylöstalo muistutti.

Kovatasoisessa finaalissa Samuelsson sijoittui kolmanneksi. Voiton vei yhdysvaltalainen Cravont Charleston ennätyksellään 9,90. Britannian Oliver Bromby vei toisen sijan niin ikään ennätyksellään. Hänen aikansa oli sama kuin Samuelssonilla 10,12.