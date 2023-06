Päävalmentaja Joel Banksilla on käsissään nuori maajoukkue, jolla on potentiaalia tulevina vuosina kehittyä isosti. Jatkossa koville ulkomaiden kentille tarvitaan kuitenkin yhä enemmän suomalaisia, jotta maajoukkue voi nousta uudelle tasolle.

Aamulehti

Suomen lentopallomiesten Kultaisen liigan taival päättyi pettymykseen, kun lopputurnauspaikka jäi saamatta. Se olisi vaatinut neljän joukkueen lohkon voittoa. Lopulta Suomi oli lohkokakkonen ja kuudesta pelistä tuli kolme voittoa.

Kultainen liiga päättyi lauantaina 3–1-kotivoittoon Virosta Tampereella. Viro oli ainoa maa, jonka Suomi voitti kahdesti lohkossaan. Tšekki otti lohkovoiton, Slovakia jäi viimeiseksi.

Tiukka kesärypistys jatkuu seuraavaksi elo-syyskuussa EM-kisoilla ja syys-lokakuussa olympiakarsinnoilla. Bulgariassa EM-kisojen alkulohkonsa pelaavan Suomen tavoite on kristallinkirkas: kuuden joukkueen lohkosta on ehdottomasti päästävä neljän joukkoon ja jatkopeleihin. Sekään tosin tasaisessa lohkossa ei ole itsestäänselvyys.

Japanissa myöhemmin pelattavissa olympiakarsinnoissa taso on kivikova. Suomi on siellä realistisesti keräämässä kokemusta tulevaa varten. Jo selviytyminen olympiakarsintojen tähän vaiheeseen on oma itseisarvonsa, mutta kisapaikasta puhuminen ei ole nykyjoukkueelle realistista.

Suomi saanee loppukesän peleihin kohennusta kokoonpanoonsa muutamien kokeneempien pelaajien palatessa, mikä nostaa joukkueen profiilia. Eemi Tervaportti ja Sakari Mäkinen liittyessään toisivat ryhmään lisää huippulaatua.

Kultainen liiga näytti, missä Suomi suurin piirtein menee Euroopassa. Suomi kuuluu Euroopassa vakaasti kakkoskoriin, joka ei pysty haastamaan maanosan huippuja, mutta on arvokisojen vakiokävijä.

Suomi on ollut päävalmentaja Joel Banskin aikakauden melko samassa kategoriassa. Alun putoaminen Hopeiseen liigaan oli pohjakosketus, josta on noustu ylemmäs. Seuraavan askeleen tulisi olla nousu kakkoskorin ykköshaastajaksi.

Joel Banks on ollut Suomen miesten lentopallomaajoukkueen päävalmentaja vuodesta 2019.

Tulevaa maajoukkueen kehitystä varten olisi erittäin tärkeää saada yhä enemmän maajoukkueen pelaajia ulkomaiden kentille. Suomen sarjasta poispääsy ei suoraan tuo autuutta, mutta siirto ulkomaille on urakehityksen kannalta pakollinen, jos meinaa nousta vielä pykälää kovempiin sarjoihin.

Usein reitti kulkee Suomesta Keski- tai Etelä-Eurooppaan, jossa onnistuminen voi poikia uusia siirtoja ja näyttöpaikkoja vielä korkeammalle.

Suomesta ei juuri kukaan siirry suoraan Euroopan huippusarjoihin. Nuori yleispelaaja Luka Marttila ponnisti Loimaalta Italian Monzaan, mutta kyse on harvinaisesti poikkeuksesta.

Loistava esimerkki urapolun rakentamisesta on Akaa-Volleyssa ihastuttanut libero Voitto Köykkä. Hän nousi ensin Suomen liigan parhaaksi liberoksi ja maajoukkueeseen. Pelattuaan Suomen kentät läpi, hän otti sopivan askeleen Saksan pääsarjaan.

Siellä onnistuminen toi nopeasti unelmasiirron Puolaan, jota pidetään jopa maailman parhaana lentopallosarjana.

Ulkomailta voi palata myös takaisin Suomeen ja hakea uutta vauhtia. VaLePassa monta mestaruutta voittanut Sakari Mäkinen ehti jo käydä Belgiassa ja Valko-Venäjällä, mutta vasta palattuaan Suomeen hän nousi todella maajoukkueen avainpelaajaksi. Ensi kaudella hän pelaa Hollannissa. Hakkuri Joonas Jokela on kehittynyt Suomeen palattuaan maajoukkueen ykköspallontappajaksi.

Suomessa voi ottaa hyviä askelia ja kehittyä, mutta pidemmän päälle isommille kentille siirtyminen on edellytys koko maajoukkueen tason nousemiselle.

Suomesta on saatu uusi aalto pelaajia ulkomaille, kuten Köykkä, Fedor Ivanov ja Marttila. Maajoukkueen tulevaisuudelle olisi tärkeää, että heidän urapolut jatkavat nousuaan seuraavina vuosina. Lähivuosina ulkomaat lienee suunta myös muassa Santeri Välimaalle, Aleksi Muukkoselle, William Groffierille ja muutamille muille nuorille maajoukkueringissä oleville pelaajille.

Erityisen tärkeää olisi saada uutta keskitorjujasukupolvea kansainvälisille kentille, maajoukkueen ykköskeskitorjuja Severi Savonsalmi etunenässä.

Tässä olisi jo oivaa pohjaa rakentaa uutta nousua kohti Euroopan terävimmän kärjen haastamista – Suomen runko on tällä hetkellä nuori, jopa todella nuori. Siihen nähden maajoukkueen kehitysaskeleet ovat mahdollisia ja odotettaviakin.

Severi Savonsalmi pelasi viime kauden VaLePassa. Hän voi hyvinkin siirtyä ulkomaille jo ensi kaudelle.

Tällä hetkellä suomalaispelaajia määrä huippuseuroissa ja -liigoissa on paljon pienempi kuin maajoukkueen huippuvuosina 2010-luvun alkupuolella. Se on toki ymmärrettävää maajoukkueen alhaisempi taso huomioiden.

Kultaisen liigan 17 pelaajan ryhmästä kahdeksan pelasi viime kaudella ulkomailla, yhdeksän Suomessa.

Köykän tapaiset tarinat kuitenkin luovat uskoa siihen, että myös suomalaispelaajat voivat nousta aivan huippusarjoihin. Se vaatii tietenkin pelitaitojen lisäksi oikeita seurasiirtoja ja onnistumisia uusissa ympäristöissä.

Maajoukkueen kehittymiselle onkin tärkeää, että seuraava ulkomaille siirtyvä sukupolvi ja sinne juuri siirtyneet pelaajat tekevät rohkeita valintoja. Ulkomaille siirtyminen on haastava yhtälö, sillä pelipaikan pitäisi tuoda uusi haaste Suomeen verraten, mutta samalla peliaikaa. Vaihtopenkille hautautuminen ei uraa auta, mutta Suomen kentiltä harvoin haetaan ketään ykkösrooliin ilman taistelua pelipaikasta.

Mitä enemmän suomalaisia pelaa kovissa Euroopan sarjoissa ja -seuroissa, se tulee näkymään myös maajoukkueen menestyksessä. Maajoukkueen menestys puolestaan toimii taas ponnahduslautana ja näyteikkunana muille maajoukkuepelaajille kovempiin ympyröihin.