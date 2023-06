Aki Ajon talli taistelee taas mestaruudesta – Mugellossa tuli kauden kolmas voitto

Ajo Motorsport on voittanut Moto2-luokan mestaruuden kahdesti peräkkäin. Tallin kuljettaja taistelee jälleen luokan MM-tittelistä.

Aamulehti

Akaan Toijalasta lähtöisin olevan Aki Ajon talli Ajo Motorsport on kuulunut rata­moottoripyörien MM-sarjan pienempien luokkien suuruuksiin jo 15 vuoden ajan.

Kolmesta perinteisestä luokasta pienimmässä (Moto3/125-kuutioiset) talli on voittanut vuosien saatossa viisi maailmanmestaruutta. Moto2:ssa mestaruuksia on neljä, ja käynnissä on kahden mestaruuden putki.

Kuluva kausi ei ole tuonut tilanteeseen muutosta, ja edellä mainittu putki voikin venyä kolmeen mestaruuteen.

Vahvat siteet itävaltalaiseen pyörävalmistajaan KTM:n ja samasta maasta lähtöisin olevaan energiajuoma­yhtiöön Red Bulliin luoneen suomalaistallin menestys on ollut jälleen varsin mainiota, kun kaudesta on ajettu pian kolmannes.

Parhaillaan meneillään on tiivis kisarupeama. Kolmen perättäisen kilpailu­viikonlopun toinen osio ajetaan tulevana viikonloppuna Saksan Sachsenringillä, ja seuraavana viikonloppuna vuorossa on sarjan perinteikkäimpiin kuuluva kisa Hollannin Assenissa.

Viime sunnuntaina kilpailtiin Italian Mugellossa sarjan vauhdikkaimpiin kuuluvalla radalla. Moto2-luokassa Ajon espanjalaiskuljettaja Pedro Acosta kaasutteli eturivistä nopeasti kärkeen, eikä luovuttanut ykköspaikkaansa koko kisan aikana. Maalissa etumatkaa oli yli kuusi sekuntia.

Voitto vahvistaa 19-vuotiaan Acostan asetelmia mestaruustaistelussa. 99 pisteellään hän on tällä hetkellä toisella sijalla, 20 pistettä sarjaa johtavan italialaisen Tony Arbolinon takana.

Acosta on voittanut kuudesta osakilpailusta puolet. Kilpailussa tasaisesti ajanutta Arbolinoa vastaan häntä rasittaa kuitenkin Argentiinan 12. sija ja Ranskan keskeytys.

Nousua MotoGP:hen jo ensi kaudeksi tavoitteleva huippulupaus Acosta voitti Ajon tallin kanssa maailmanmestaruuden heti ensimmäisellä Moto3-kaudellaan 2021. Viime vuonna hän oli Moto2:ssa tulokkaana viides.

Kakkoskuski Albert Arenasin kausi on ollut hankala. Kokenut 26-vuotias espanjalainen on MM-pisteissä 13:ntena.

Aki Ajon johtama Ajo Motorsport on kilpaillut MM-sarjassa vakituisesti kaudesta 2002 lähtien.

Mugellossa Ajo-kuljettaja nähtiin palkintokorokkeella myös Moto3:ssa, muttei korkeimmalla paikalla. Turkkilainen Deniz Öncü, 19, otti kauden ensimmäisen palkintosijansa ajamalla toiseksi.

Tulokaskauttaan ajava 17-vuotias espanjalaislahjakkuus José Antonio Rueda aloitti kauden vakuuttavasti neljännellä sijalla, mutta sen jälkeen nuorukaisen otteet ovat ailahdelleet.

MM-pisteissä Öncü on kuudentena, Rueda yhdeksäntenä. Eroa sarjaa johtavaan Daniel Holgadoon on molemmilla yli 50 pistettä.

Pääluokka MotoGP:hen Ajon talli ei osallistu. Mukana on kuitenkin pitkä lista tallista huipulle ponnistaneita kuljettajia: kolmasosalla pisteille yltäneistä 27 kuljettajasta on Ajo-taustaa.

MM-sarjan kärkipaikkaa pitää Mugellossa kotikisansa voittanut hallitseva maailmanmestari Francesco Bagnaia 131 pisteellä.

Ducatin tehdastallissa ajavan Bagnaian takana on neljä saman merkin satelliittitallien ajajaa ja yksi tehdas-KTM, mikä kuvastaa Ducatin tämänhetkistä ylivoimaa MotoGP:ssä. Japanilaisilla takavuosien kestomenestyjällä Yamahalla ja Hondalla menee sen sijaan heikosti.

Suomalaisia kuljettajia ei tänä vuonna kilpaile MM-sarjassa. Myös Kymiringille suunniteltu Suomen gp peruttiin jälleen, virallisesti turvallisuussyihin vedoten Ukrainan sodan vuoksi.