Suomen kapteeni tiesi tutun pajavasaran Marek Sotolan vaarallisuuden, mutta mikään ei auttanut: Tšekki otti tyrmäävän voiton

Lentopallomaajoukkue kärsi Hakametsässä 0–3-tappion ja menetti samalla mahdollisuutensa Kultaisen liigan lopputurnaukseen.

Keskiviikkoiseen Kultaisen liigan kamppailuun ladattiin isot odotukset, kun Suomen lentopallomaajoukkue pääsi hyökkäämään Tšekin kimppuun monia elämyksiä ja huippuesityksiä tarjonneessa Hakametsän jäähallissa.

Tällä kertaa kävi hyvin nopeasti ilmi, ettei tähtihetkien listaan isketä uutta lukua.

Jo muutaman pallon jälkeen kävi selväksi, että vahvasti latautunut Tšekki vie ja Suomi yrittää edes vikistä.

Mitä tapahtui? Köykkä putosi Suomen riveistä Libero vaihtui: Suomen ykköslibero Voitto Köykkä sairastui Tšekki-ottelun aattona ja joutui jäämään kokonaan sivuun lämmiteltyään tovin. Köykkää tuurannut Niklas Breilin hoiti osuutensa kelvollisesti. Heti kentälle: Vasta 17-vuotias Nooa Marttila kävi kentällä heti ensimmäisessä A-maaottelussaan. Marttila pääsi syöttämään avauserän eräpalloa. Pallo pysähtyi ilkeästi verkkoon. Marttilasta tuli ensimmäinen vuonna 2005 syntynyt maajoukkuepelaaja. Yleisöä: 1610. Entä nyt? Suomi päättää tämän kesän Kultaisen liigan lauantaina kotiottelulla Viroa vastaan. Sen jälkeen joukkue huokaisee hetken ennen syksyn EM-rypistystä.

Asetelma ei muuttunut miksikään odotettua lyhyemmäksi jääneen illan aikana. Tšekki takoi tulostaululle tylyt lukemat 3–0 (25–17, 25–21, 25–17) ja romutti kotijoukkueen lopputurnaushaaveet.

Samalla katosi suurin jännite lauantaisesta Viro-kamppailusta.

”Yritetään saada Kultaiselle liigalle tyylikäs loppu. Pitää muistaa, että kansainväliset ottelut ovat isoja näyttöpaikkoja meidän nuorille pelaajille. Virtaa löytyy varmasti”, Suomen kapteeni Antti Ronkainen vakuutti.

Tämä tutkapari on tuntenut toisensa pikkupojasta lähtien. Fedor Ivanov passaa ja Severi Savonsalmi valmistautuu lyömään.

Suomi aloitti Kultaisen liigan upealla Viro-voitolla, otti seuraavaksi arvokkaan vieraspisteen Tšekistä ja kaivoi vielä perään 3–2-taisteluvoiton Slovakiasta. Sen jälkeen käyrä kääntyi jyrkkään laskuun toisissa peleissä Slovakiaa ja nyt Tšekkiä vastaan.

”Näin kävi ainakin tuloksellisesti. Pitää kuitenkin muistaa, että ensimmäiset pelit valehtelivat vähän. Viro ei ole oikeasti niin huono kuin se näytti avauspelissä. Tšekki pelasi nyt viisi kertaa paremmin kuin kotonaan. Kun panoksia tuli lisää, taso nousi valtavasti”, Ronkainen huomasi.

Suomi ei löytänyt lisävaihdetta, kun sitä olisi tarvittu.

”Emme olleet sysip..koja, mutta emme pystyneet hyödyntämään omia paikkojamme. Vastustajan syöttö- ja hyökkäyspeli oli ihan eri luokkaa.”

Suomen kamppailu veti Hakametsän lehtereille 1610 katsojaa. Hurmosta ei syntynyt missään vaiheessa.

Samalla kaikki näkivät omin silmin selkeät kehityskohteet.

”Meidän pitää saada lisää painoa syöttöihin ja hyökkäyksiin. Lisäksi pitää terästää vastaanottoa. Ongelmana on se, että muutama kaveri pystyy vetämään treeneissä vastaavia pommeja kuin Tšekki paukutti nyt.”

Etenkin hakkuri Marek Sotola oli Suomelle liian paha pideltävä. Peräti 206-senttinen hakkuri kuritti isäntiä armottomasti painavalla vasurillaan. Illan ykköshahmo takoi takoi pöytään lukemat 20/+15.

”Ei yllättänyt millään tavalla. Hän pelasi viime kaudella samanlaisia härkäpelejä tämän tästä”, Ronkainen tuumi.

Marek Sotola (vas.) Lukas Vasina nauttivat täysin siemauksin suomen kurittamisesta.

Sotola oli Ronkaisen seurakaverina saksalaisessa huippujoukkueessa Berlin Recycling Volleysissa.

”Hän takoi meille kolme pokaalia (Saksan mestaruus, cup ja supercup) ja loisti myös Mestarien liigassa.”

Berliiniläisjoukkue eteni Euroopan kovimmassa seurakilpailussa komeasti puolivälieriin asti, kunnes italialaisjätti Perugia päätti taipaleen.

”Sotolalla on loistava tulevaisuus edessään. Hän oli ensimmäistä kautta joukkueen ykköshakkurina ja osoitti kaikille mikä hän on miehiänsä.”

Sotola jatkaa edelleen Berliinissä. Ronkainen siirtyy tulevaksi kaudeksi ranskalaiseen Plessis Robinsoniin.

Ronkainen on oudossa tilanteessa. Vaikka ikää on vasta 26 vuotta, hän on nykyisen ryhmän vanhin pelaaja.

”En pidä itseäni vielä ikäloppuna, mutta tilanne on mikä on. Yritän neuvoa nuoria parhaani mukaan”, Ronkainen heitti.