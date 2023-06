Urho Kujanpää virittelee seiväspaikalla jymypaukkua – ”Kroppa on vähän ihmeissään”

Pyrinnön seiväshyppääjä Urho Kujanpää vaihtoi valmentajaa. Tehdyt muutokset ovat nostaneet odotuksia, mutta ensin pitää saada paketti kasaan.

Aamulehti, Turku

Tampereen Pyrinnön seiväshyppääjän Urho Kujanpään sisällä myllersivät ristiriitaiset tunteet Paavo Nurmen kisojen jälkeen. Mielihyvää toi tieto, että hyppäämisessä on rutkasti potentiaalia. Sen sijaan Kujanpäätä kismitti tulos. Hän jäi seitsemänneksi tuloksella 531. Kolmas sija irtosi 546:lla.

MM-kisoja ajatellen Turusta olisi ollut napattavissa iso pistepotti MM-kisojen rankingia varten.

”Se harmittaa erityisesti”, Kujanpää sanoo. ”Olosuhteet olivat hyvät ja oli kaikki edellytykset (tuloksentekoon)”.

Kujanpää putosi kisasta aikaisin, mutta jäi tuttuun tyyliin katsomaan seiväskilpailun loppuun asti. Yhdysvaltalainen KC Lightfoot yritti jopa kuutta metriä. Voittotulos oli lopulta 590.

”Hyppäämisessä on periaatteessa kaikki ihan kohdillaan, mutta en ole päässyt hyppäämään noilla otteilla ja seipäillä kunnolla. Tuntumaa ei vielä ole. Muuten kaikki on ennätyskunnossa: ote on riittävän ylhäällä, seipäät ovat riittävän jäykkiä ja vauhtia on riittävästi. Vielä eivät vain olleet palikat sillä lailla kasassa, että olisi tullut huipputulosta”, Kujanpää toteaa.

”Valmentajan kanssa tiedämme, että kaikki on ok, potentiaalia löytyy. Tarvitsee vain saada paketti hiottua.”

Valmentaja on Rauli Pudas, joka otti vastuun hyppääjän valmennuksesta viime kauden jälkeen. Raimo Eskola valmensi Kujanpäätä, 26, koko aikuisuran. Yksi syy muutokselle oli Eskolan sairastuminen.

”Raimon terveystilanteen takia minun olisi pitänyt käytännössä yksin urheilla. On parempi sekä minulle että Raimolle, että Raimolla on yksi stressin aihe ja työsarkaa vähemmän.”

Kujanpää oli muutenkin alkanut miettiä, että hän kaipaa jotain uutta valmennukseensa. Ennätys on kohentunut viidessä vuodessa vain kymmenellä sentillä 565:een.

”Pidän Raimon kanssa edelleen yhteyttä, eikä hän missään nimessä ole poistunut elämästäni. Yritän yhä pitää Raimoa tilanteen tasalla. Nyt meidän suhteemme on enemmän sparraamista kuin valmentamista.”

Rauli Pudas, 68, on entinen huippuhyppääjä. Hän voitti EM-pronssia Prahassa 1978. Putaan ennätys 560 on vain viisi senttiä heikompi kuin Kujanpään ulkorataennätys.

Pudas valmentaa myös muiden muassa Suomen naisten kakkoshyppääjää Elina Lampelaa.

Urho Kujanpää sanoo, että yhteistyö on lähtenyt hyvin käyntiin. Ainoa haaste on ollut välimatka. Pudas asuu Helsingissä. Kujanpää harkitsee muuttavansa pääkaupunkiin ainakin harjoituskauden ajaksi, jotta valmentaja olisi tärkeissä harjoituksissa aina läsnä.

”En jää pulaan, vaikka asuisimme eri paikkakunnilla. Olen suht kokenut urheilija ja ymmärrän, mitä olen tekemässä, mutta kaipaan valmentajan antamaa palautetta.”

Uuden valmentajan kanssa Kujanpää on keskittynyt juoksun kehittämiseen. Se näkyi Turussakin. Hyppääjä liikkui rennonoloisesti seiväskuoppaa kohti.

Kujanpää on lisännyt vauhtiin pari askelta lisää, mutta suurin muutos on tehty juoksutekniikassa. Kujanpää kertoo, että tavoitteena on pitää juoksu niin sanotusti ylhäällä, että jalka pyörisi paremmin ja takareisi ja pakara pääsisivät töihin. Hän kertoo, että aiemmin juoksu on ollut reisivoittoista.

”Tehot ja nopeudet ovat kasvaneet, niin kropalla kestää hetki tajuta, mitä tässä tehdään, kun juoksu on sen verran erilaista. Kroppa on vähän ihmeissään.”

Muutoksen yksiselitteinen tavoite on kasvattaa juoksuvauhtia ja päästä kuopalle aiempaa paremmassa asennossa. Se onkin toteutunut. Mittaukset kertoivat, että Kujanpää juoksi jo kauden avauskilpailussa yhtä kovaa kuin parhaimmillaan koskaan aiemmin urallaan.

”Olen selvästi nopeammassa kunnossa.”

Nyt vain pitäisi saada kokonaisuus kasaan.

”En ole vielä siinä tilanteessa, että pääsisin vain rennosti kisaamaan. Vähän on odottava fiilis.”