Manse sai kaivattuja pisteitä sulattamalla IPV:n, mutta tahti on silti harvinaisen heikko – ”Oikealla suunnalla ollaan”, uskoo pelinjohtaja

Manse PP:n alku­kauden pistetahti on ollut lähellä nousijakauden tasoa, vaikka keskiviikon kotipeli toi täyden potin.

Aamulehti

Manse PP:n miehet pelasivat kauden kymmenennen sarjaottelunsa keskiviikkona kotiyleisön edessä Kaupissa. Täten 28 pelin mittaisesta runkosarjasta on nyt takana yli kolmannes.

Hellettä lähestyneessä säässä vierailija Imatran Pallo-Veikot suli pahemman kerran. Mansen kauden neljäs voitto irtosi puhtaasti jaksoin 2–0 (4–0, 12–1).

"Meidän otteemme ovat ailahdelleet: välillä pelaamme todella hyvin, välillä sitten todella huonosti. Tämä oli sieltä hyvästä päästä, ja näytti mikä potentiaali lyöntivoimassamme on”, summasi Mansen pelinjohtaja Jani Komulainen.

”Ulkopelaamisemme on myös rauhoittunut kokonaisuutena, eikä vastustaja saa meidän virheillämme enää ilmaiseksi juoksuja ja vaihtoja. Se rauhoittaa sitten sisäpeliäkin, mikä alkoi tänään jo näkymään.”

Heti Mansen ottelun ensimmäisessä sisävuorossa Lauri Kivinen sivalsi ykkösrajasta kahden juoksun arvoisen kunnarin. Kolmannessa vuorossa kotijoukkue keräsi kaksi juoksua lisää, ja kun IPV jäi ylipäätään vain kolmeen kolmostilanteeseen, ei Manse tarvinnut viimeisessä vuoroparissa enää lopettavaa lyöntivuoroaan.

Jälkimmäisen jakson Manse aloitti kolmen juoksun sisävuorolla. Tällä kertaa IPV onnistui sentään kaventamaan, mutta se jäi todella laihaksi lohduksi, kun erityisesti vieraiden takakentästä taottiin juoksuja juoksun perään.

Kun Manse on saanut pelin kulkemaan, on tulosta tullut lähes koko joukkueen leveydeltä. Tällä kertaa lyödyn tai tuodun juoksun sai tililleen 12 pelaajasta kymmenen.

”Haluamme pystyä pelaamaan kahdella kärjellä, sillä tiedämme pitkään kesään mahtuvan pelejä, joissa toinen kärki ei toimi.”

Puhtaasta voitosta huolimatta sarjasijoitus ei ole vielä lähelläkään tavoiteltua. Manse nousi kolmen pisteen ansiosta 8. sijalle ohi PattU:n.

IPV-kotivoiton lisäksi Manse on kyennyt kukistamaan IPV:n myös vieraissa ja KoU:n sekä KPL:n kotona. Näistä ainoastaan viimeksi mainittu luetaan Mansen kanssa saman kategorian joukkueisiin.

Alla olevasta grafiikasta on havaittavissa viime kauden hankala startti. Tuolloin nousu käynnistyi kuitenkin jo Loimaalla pelatusta kuudennesta ottelusta.

Manse on kerännyt alkukaudesta pisteitä heikommalla tahdilla viimeksi nousun jälkeisellä kaudella 2020. Viime vuoden tahdilla Manse jakaisi nyt neljättä sijaa, toissa kauden saldolla se olisi tasoissa kärkipaikalla Sotkamon Jymyn kanssa.

”Pelaamiseen ei ole löytynyt vielä rutiinia. Se on näkynyt otteissa, ettemme pysty päivästä toiseen pelaamaan hyvin.”

Aloituksesta tiedettiin tulevan vaikea, kun pelinjohtajaksi kaavailtu Toni Kohonen sai odottamatta lähtöpassit, ja Komulainen saapui vasta myöhään korvaajaksi. Pelaajistossakin on ollut vaihtuvuutta.

Vielä tässä vaiheessa kesää tuloksia olennaisempaa taitaakin olla pelin kehittyminen. Toistaiseksi Mansen tekeminen on ollut positiivisesti kuvaillen ”aaltoilevaa”.

Mutta mitä mieltä pelinjohtaja Komulainen on – miltä näyttää Mansen niin sanotun prosessin tila?

”Oikealla suunnalla ollaan, mutta paljon on asioita joita on pitänyt jättää tekemättä ja järkevöittää toimintaa, kun ukkoja on vaihtunut. Meidän prosessimme kulkee nyt vaan vähän eri latua kohti sitä, että pelaisimme jatkuvasti erittäin hyvin.”

Seuraava haaste on kivikova. Perjantaina Manse saa vieraakseen sarjakakkosen ja viime vuonna sen finaaleissa kaataneen Vimpelin Vedon.

ViVe on alkukauden yhdeksässä ottelussa lyönyt hurjat 117 juoksua, 13 juoksua ottelua kohden, joten Mansen viime peleissä vakuuttanut ulkopeli joutuu todelliseen testiin.

”Kyllähän Vimpeli on aivan eri kohdassa kehityskaaressaan, he pelaavat tällä hetkellä Sotkamon kanssa ylivoimaisesti parasta pesäpalloa. Mutta tällaisten esitysten jälkeen on mukava lähteä haastamaan viime vuoden mestaria”, Komulainen ennakoi.