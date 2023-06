Miesten Superpesiksessä Manse PP otti perjantai-iltana kauden isoimman voittonsa, kun se kaatoi hyvällä pelillä Vimpelin Vedon 2–0 (6–2, 2–1). Sarjassa Manse jatkaa kahdeksantena.

Aamulehti

Ailahtelevasti alkukauden pelannut Manse PP:n miesten joukkue onnistui nyt toista peliä putkeen. Joukkue pelasi perjantaina heittämällä kauden parhaan pelinsä +28 asteen lämmössä Kaupissa. Ehjällä esityksellä Manse kaatoi hallitsevan Suomen mestarin Vimpelin Vedon 2–0 (6–2, 2–1).

Kyseessä oli ensimmäinen kerta tällä kaudella, kun Manse onnistui ottamaan täyden pistepotin sarjan kärkijoukkueelta. Juhlat olivat sen mukaiset. Yli 2 000 katsojaa kannusti äänekkäästi läpi pelin, ja repesi riemuun, kun ottelu ratkesi.

Mansen pelaajat taas riensivät nopeasti kentältä pukukoppiin luomaan henkeä, pitkälle ulos kantautuivat äänekkäät ”hei, hei”-huudot. Sarjakakkosena peliin lähteneen Vimpelin kaataminen maistui hyvältä.

Toisen jakson juoksut lyönyt Leevi Lehto uskoi, että muutos parempaan on laadukkaiden harjoitusten tulosta.

”Emme ole nyt tarvinneet saunailtaa, vaikka olisi sekin ollut aika lähellä ehkä jo.”

Lehto pääsi lyömään ajolähtöön, mikä ei hänelle ole jokapäiväistä. Mansella oli allaan kaksi paloa, kun Lehto täräytti pallon kolmospuolelta alikulkutunnelille asti. Tomi Lehtonen ja Kalle-Tapio Huusko ehtivät kotiin.

”Siinä mietin, mitä lyön. Tomi oli kolmosella niin väsyneen näköinen, että piti keksiä jotain erilaista. Sattui käymään hyvä säkä, että meni vielä läpi”, Lehto sanaili.

Alkukauden aikana Lehto on nähty useissa rooleissa. Ensimmäisissä peleissä 24-vuotias toimi Mansen kakkospelinjohtajana. Ulkokentällä rooli on aiemmin ollut kolmosvahti, mutta nyt Lehto on pelannut muun muassa kakkospolttajana, kun Konsta Hyötyläinen on ollut sivussa.

”Ei sillä oikeastaan ole väliä, missä pelaan. Sama laji se on, pallo on pyöreä ja räpylä kädessä”, Lehto heitti.

Mitä tapahtui? Kunnari jaksoon 1. jakso: Manse oli sisällä joukkueista selvästi parempi, ja räpylä piti riittävän hyvin. Kotijoukkue takoi jakson alkuun juoksuja. Perttu Ruuska löi 1–3-tilanteeseen kunnarin ja toi vielä yhden juoksun. 2. jakso: Tamperelaisten ulkopeli loisti, ja Leevi Lehto löi kahden juoksun arvoisesti ajolähtöön. Yleisöä: 2 069. Entäs nyt? Manse matkustaa maanantaina sarjanousija Alajärven Ankkureiden vieraaksi.

Tuttu apu kaarelle

Miesten joukkue lähti kuluvaan kauteen ilman kakkospelinjohtajaa. Hommaa ovat hoitaneet pelaajat yhdessä.

Nyt tilanne on hieman muuttunut. Perjantaina Markus Wirzenius oli neljättä peliä auttamassa Mansea kakkospelinjohtajana kaarella.

Wirzenius on miesten joukkueelle ennestään tuttu. Hän siirtyi kesken mestaruuskesän 2021 naisten pelinjohtajan paikalta miesten joukkueen videovalmentajaksi. Viime syksynä Wirzenius pestattiin junioripuolelle valmennuspäälliköksi täysipäiväisenä työntekijänä.

Markus Wirzenius on houkuteltu jälleen miesten joukkueeseen mukaan hieman alkukautta isompaan rooliin. Wirzenius jakoi perjantaina ohjeita kaarella.

Alkukaudenkin Wirzenius aloitti miesten joukkueessa videopuolella, mutta myöntyi pelinjohtaja Jani Komulaisen pyyntöön tulla kaarelle.

”Aika samanlainen rooli se on kuin aikaisemminkin, enemmän se on taustatyötä ja pelissä renkaiden pumppaamista. Totta kai kaarella yritän jotain neuvoja antaa, mutta aika pienessä roolissa”, Wirzenius kertoi.

Rooli elänee vielä kesän mittaan, mutta nyt tarkoituksena on, että Wirzenius auttaa kotipeleissä kaarella ja lähtee mukaan silloin, kun Lehto pelaa. Miesten joukkueen töitä hän hoitaa silloin, kun on valmennuspäällikön töistä vapaalla.

”Vapaa-ajan voi uhrata tällaiseen, kun ei muuten ole pesistä tarpeeksi”, Wirzenius naureskeli.

Lehdon mukaan Wirzenius on tuonut Mansen peleihin rauhaa.

”Hän pystyy auttamaan lyöjiä, kun hän näkee, missä on tiloja ja antaa vinkkejä. Kyllä hänestä on apua.”

Ottelun ykköspalkittu Perttu Ruuska löi kunnarin ensimmäisellä jaksolla ja toi vielä perään juoksun. Ruuska on ennen Manseen saapumistaan pelannut Vimpelissä, joten onnistuminen lämmitti mieltä.