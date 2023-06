Manse-pelaajan uroteko jäi piiloon tv-katsojilta – kritisoituihin lähetyksiin voi tulla pian suuria muutoksia

Manse PP otti perjantain kotipelistä Koskenkorvan Urheilijoita vastaan kauden toisen kolmen pisteen voittonsa.

Manse PP aloitti perjantaina miesten Superpesiksen kotiottelun Koskenkorvan Urheilijoita vastaan vakuuttavasti ja siirtyi nopeasti johtoon. Pitävin ote kuitenkin lipesi pian, ja samoin oli käydä viimeisessä vuoroparissa jaksovoitolle.

Kahden palon ajotilanteessa KoU tarvitsi juoksun tasoittaakseen jakson. Heidän kokenut lyöjäjokerinsa Marko Pelkonen pamautti viimeisellään pallon kakkospuolelle kohti Mansen Leevi Lehtoa.

Lehto sai räpylänsä eteen, mutta siitä pallo kimposi ilmaan kohti vaihtopenkkiä. Manse-polttaja sai kahmittua pelivälineen vielä takaisin itselleen ja tehtyä ratkaisevan palon kotipesään.

Kaupin stadionilla katsojat pääsivät todistamaan urotekoa, vastaanottimien ääressä eivät. Lehdon liike vei hänet kokonaan ulos Ruudun kuvasta.

Mansen kotiottelut tulevat yhä pääasiassa yhden kameran selostamattomina fanikamera­lähetyksinä. Monet Superpesiksen seurat tuottavat nykyään kotiotteluistaan selostetut lähetykset, mahdollisesti useammalla kameralla kuvattuna.

Mansen lähetyksiä onkin kritisoitu. Ihmettelemässä on ollut muun muassa aktiivinen pesäpallokatsoja Ville Nieminen.

Mansen toiminnanjohtaja Tero Rantalainen kertoo, että tilanne voi muuttua jo pian. Lähetysten kehittämistä on selvitetty viime vuoden puolelta asti.

”Olemme hakeneet resursseja kehitykseen. Nyt olemme jo aika lähellä: voi olla, että ensi viikolla saamme jo selostuksen”, Rantalainen paljastaa.

Selostajan jälkeen lähetyksiin voi pian tulla myös toinen kamera ja kommentaattori. Pelikuvaa halutaan myös Kaupin suurelle videotaululle, jonka Rantalainen toteaa olevan vielä turhan vähäisellä käytöllä.

”Tämä on ollut yllättävän iso haaste, erityisesti henkilöstön löytäminen on ollut haastavaa. Taannoin ollut Twitter-keskustelu kuitenkin toi esiin muutamia henkilöitä, ja olemme päässeet asiassa eteenpäin.”

Tilanne pesäpallon tv-sopimuksen suhteen on hieman nurinkurinen: seurojen odotetaan itse panostavan lähetyksiin, jotka saattavat viedä maksavia katsojia stadioneilta.

”Iso alan ongelmakohta on tv-sopimuksen luonteessa, että seurat joutuvat pitkälti tuottamaan lähetykset. Ongelma on kuitenkin tiedostettu, asiasta keskustellaan koko ajan ja sitä pyritään viemään jatkossa eteenpäin”, Rantalainen sanoo.

Useissa muissa palloilusarjoissa kaikki ottelut tulevat selostettuina monikanava­tuotantoina, vaikka katsojamäärät kalpenisivatkin varsin suositun pesäpallon rinnalla.

”Asiassa on silti myös positiivisia puolia. Superpesis antaa lähetyksien tuottamisessa seuroille tosi paljon vapauksia, ja Ruutu auttaa kehitystyössä.”

Rantalainen toteaa lähetysten kehittämisen avaavan uusia kaupallisia mahdollisuuksia mainosmyyntiin. ”Meilläkin on tämä tajuttu jo kauan sitten, mutta resurssit ovat olleet haasteena.”

Tero Rantalainen siirtyi Manse PP:n toiminnanjohtajaksi Porin Ässien markkinointipäällikön paikalta. Kuva toukokuulta 2020.

Pitkällä aikavälillä niin liiton kuin seurojen toiveissa toki on, että kaikki pelit tulisivat selostettuina monikamera­tuotantoina. ”Kyllähän se on fakta, että pesäpallo on pystynyt osoittamaan, että kiinnostusta on. Siinä mielessä neuvotteluasemat ovat hyvät.”

Rantalainen seuraa tarkasti myös erään toisen tamperelaisseuran työtä. Jääkiekko-Ilves tuottaa jatkossa itse radiomuotoisia ottelulähetyksiä.

”Kyllähän sen pitäisi herättää kaikissa seuroissa mielenkiintoa ja ajatuksia siitä, mihin tulevaisuus menee.”

Manse otti KoU-pelistä vasta kauden toisen täyden pistepotin lukemin 2–0 (2–1, 10–3). Pelinjohtaja Jani Komulainen oli erityisen tyytyväinen voittajien ulkopeliin.

”Lähdimme tähän peliin ulkopeli edellä, monta miestä oli eri paikoilla kuin edellisissä otteluissa”, Komulainen taustoitti.

Toisella jaksolla Manse tyrmäsi vieraansa heti ensimmäisellä lyöntivuorolla. Tulostaululle kertyi kuusi juoksua: muun muassa Severi Piispanen pääsi lyömään ensimmäistä kertaa Mansen pelaajana pallon kolmospuolen taustalla häämöttävään tunneliin ja kiertämään kunnarin.

Onnistumisia tulikin laajalle kaartille: kaikki Mansen yhdeksikön pelaajat toivat vähintään yhden juoksun. Lyötyjä kertyi puolestaan puolelle joukkueesta. Helpottavalla voitolla katkesi kahden pelin pisteetön putki.

”Varmasti se ahdistaa pikkuisen henkisestikin, jos ei voita ja tulee peliä syöviä räpylä- ja etenemisvirheitä. Meillä on ollut niitä koko alkukauden paljon, ja ne väkisinkin ottavat vähän aivoon”, myönsi Komulainen.

Aamulehti ja Ruutu kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.