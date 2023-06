Alexander Barkov astui vihdoin median eteen – suomalaiskapteeni oli tekemässä historiaa

Aleksander Barkovin Florida Panthers kavensi Vegas Golden Knightsin johdon 2–1:een NHL:n finaaleissa.

Sunrise

Vegas Golden Knights hallitsi peliä, mutta Florida Panthers onnistui roikkumaan mukana – ja nousi lopulta voittoon NHL:n loppuottelusarjan kolmannessa ottelussa.

Floridan voitto tuli aiemmilta pudotuspelikierroksilta tutulla reseptillä. Maalivahti Sergei Bobrovski venyi isoihin torjuntoihin ja oli parempi kuin Vegasin Adin Hill, minkä lisäksi Matthew Tkachuk astui esiin ja teki valtavan tärkeän 2–2-tasoitusmaalin 2.13 ennen varsinaisen peliajan loppua.

Jatkoaikaratkaisun teki Carter Verhaeghe.

Floridan kapteeni Aleksander Barkov pelasi joukkueensa hyökkääjistä ylivoimaisesti eniten, 25.08, joka oli selvästi enemmän kuin kukaan edes Vegasin puolustajista.

Ilta oli koko NHL-uransa Panthersissa pelanneelle Barkoville tunteikas.

Floridassa pelattiin NHL:n loppuotteluita viimeksi kesällä 1996, jolloin Barkov oli alle vuoden ikäinen.

Yleisö oli maalien lisäksi äänekkäimmillään ennen ottelun alkua, kun Let’s Go Panthers -huudot raikasivat ennen kotijoukkueen jäälle tuloa.

Yleisön mylvintä kuului pukukoppiin asti.

”Tässä on muutama ovi välissä, mutta kyllä se silti kuului. Tiesimme, että fanit tulevat paikalla ja halli on täynnä. Oli ihan uskomatonta”, tunnelmoi Barkov, joka esiintyi pitkästä aikaa median edessä.

”Tämä on elämäni parasta aikaa pelata tuon yleisön edessä ja taistella jostain sellaisesta, mitä olen halunnut käytännössä syntymästäni asti.”

Panthers tasoitti Matthew Tkachukin maalilla.

Hallissa oli pitkiä aikoja melko vaisukin yleisö, mutta tunnelma sähköistyi Tkachukin tasoituksesta. Jatkoajalla Verhaeghe räväytti paitsi yleisöön myös ottelusarjaan lisää eloa, kun Panthers pääsi voiton päähän Vegasista.

”Pelasimme mielestäni tänään vähän paremmin. Olimme kurinalaisempia. Vaikka otimme yhä liikaa jäähyjä, pelasimme silti paremmin puolustussuuntaan. Hieno ilta meille”, Barkov perkasi.

Barkov otti itsekin ottelussa yhden jäähyn. Hän istui toisessa erässä kaksiminuuttista estämisestä, kun Vegasin tulikuuma kaksikko Jack Eichel–Jonathan Marchessault junaili kauniin osuman, jonka jälkimmäinen pamautti.

”En halua olla boksissa, mutta nyt kävi näin, että olin ja he tekivät maalin. Ei se hieno fiilis ole, mutta peli jatkuu sen jälkeen, ja pitää nousta enemmän esiin”, Barkov sanoi.

Ottelusarja jatkuu lauantain ja sunnuntain vastaisena yönä Suomen aikaa.

Florida sai nyt voittotilinsä auki, mutta pelillisesti sillä on vielä matkaa Vegasin tasolle.

Yksi ongelmakohta on ylivoimassa. Panthers ei ole onnistunut tekemään vielä yhtään ylivoimamaalia Vegasin verkkoon, vaikka tilaisuuksia oli nytkin viisi.

”Luulen, että tarvitsemme vähän enemmän vetoja. Hieromme liikaa ulkokehällä ja yritämme hienoja syöttöjä”, Barkov sanoi.

”En sanoisi, että ylivoimamme on huonoa. Kiekko liikkuu ja joitakin paikkoja on ollut. Heidän maalivahti on pelannut hyvin ja puolustajat blokanneet vetoja. Pitää vain jatkaa työntekoa. Kiekkoa ja äijiä maalille.”