Uransa jo päättänyt huippupelaaja Henna Peltokangas palasi pelikentille, kun Manse PP rallatteli helpottavaan kotivoittoon – ”Yhden yön yli mietin asiaa”

Manse PP:n uransa viime syksyllä päättänyt seuralegenda ja pitkäaikainen kärkietenijä Henna Peltokangas palasi auttamaan vaikeuksissa ollutta entistä joukkuettaan ainakin nyt yhden ottelun verran.

Aamulehti

Pesäpallon ystävät saattoivat hieraista torstaina silmiään, kun Manse PP julkaisi kokoonpanonsa illan kohtaamiseen Vaasan Mailattaria vastaan. Jokereiden joukosta löytyi melkoinen yllätysnimi, nimittäin seuralegenda, viiden Itä-Länsi-ottelun nainen ja tamperelaisjoukkueen pitkäaikainen kärkietenijä Henna Peltokangas.

Peltokangas päätti pitkän uransa hopeaan päättyneen viime kauden jälkeen. Peltokankaan paluun taustalla on ottelukohtainen sopimus Manse PP:n kanssa. Peltokankaan sopimus auttaa kapealla pelaajaringillä pelaavaa joukkuetta otteluruuhkassa.

”Maanantai-iltana minulle soitettiin, ja yhden yön yli mietin asiaa ennen kuin päätin, mitä teen”, Peltokangas kertoi ottelun jälkeen torstaina.

Peltokankaan mukaan vaa’an myöntymisen puolelle kallisti päällimmäisenä se, että joukkue ei saisi muuten kasaan 12 pelaajaa torstain otteluun.

"Ajattelin, että ei kai se nyt keltään ole pois, jos tulen tänne pelailemaan, kun tarvetta on. Tämä on sitten vähän eskaloitunut tästä. Minulla on myös ollut jonkinlainen kaipuu kentälle.”

Vaikka nopeiden etenijöiden puutteen sijaan Manse PP:n ongelma on ollut laajemmin sisäpelissä ja vaihtotilannepelissä, Peltokankaan paluu joukkueen pukukoppiin näytti kaivatulta piristysruiskeelta heikkojen edellispelien jälkeen.

Manse PP:n sisäpeli rullasi läpi ottelun ja joukkue rallatteli iloisesti 2–0-voittoon (7–2, 10–1). Lina Olenius urakoi tilastomerkintöjä yhden kunnarin ja seitsemän juoksun veroisesti. Anna Ala-Kauhaluoma ja Siri Eskola löivät kolme juoksua molemmat.

"Sisäpeli aukesi hienosti nyt kaikilla muilla paitsi minulla. Nyt oli hienoja lyöntejä ja lyöntiratkaisuja”, Peltokangas sanoi.

Henna Peltokangas kuvattuna finaalisarjan alla syyskuussa 2022.

Peltokangas pelasi torstain ottelussa jokerina enimmäkseen kakkoskärjessä ja väläytteli hetkittäin huippukärkietenijän taitojaan.

”Täytyy sanoa, että olen aika vaativa itseäni kohtaan. Sinänsä en ole tyytyväinen, mutta yritän olla armollinen itseäni kohtaan. En tiedä, olisiko se edes mahdollista, että olisi 100 prosentin tehot tällaisessa tilanteessa.”

Peltokangas sanoi, ettei ollut ennen keskiviikkoa koskenut mailaan tai räpylään sitten syyskuun jälkeen, saati tehnyt ainuttakaan juoksuvetoa. Kuntoa hän on ylläpitänyt säännöllisellä liikunnalla.

”En tiennytkään, että näin nopeasti voi kadota pelitatsi. Mutta jos se olisi niin helppoa tulla tänne vain pelaamaan, niin ei kai sitä kukaan sitten treenaisikaan."

Peltokankaan mukaan peliin valmistautuminen sujui hyvin erilaisesti kuin aikaisemmin.

”Ensinnäkin tulin peliin suoraan töistä, mitä en ole ennen tehnyt. Ja muutenkin on erilaista lähteä peliin, jos on pelejä ja harjoituksia takana. Oli koko päivän vähän erilainen ja huvittunutkin, epäuskoinen olo.”

Peltokangas myönsi, että päivällä töissä jännitti, mutta alkuverryttelyssä ja ennen peliä ei enää. ”Jossain vaiheessa kesken pelin rupesi jännittämään, koska jokerina ottelukokemus on erilainen. Ja sitten kun huomasi, että nyt ei oikein napsu tämä lyönti kuten ennen vanhaa, niin pisti vähän jännittämään.”

Vaikka pesäpalloura päättyi syksyllä, Peltokangas on seurannut Manse PP:n otteita.

”Talvella enemmän, nyt alkukaudesta kaikki kärkimatsit oikeastaan. Kai se pitää myöntää, että samanlaista rallattelua ei ole ollut, mitä olisi tuolla materiaalilla voinut odottaa, mutta tässä on kesä aluillaan ja hirveästi potentiaalia. Kun pelit etenevät, palaset varmasti rupeavat loksahtelemaan kohdilleen.”

Peltokangas päätti uransa ennätyslukemiin ennen torstain paluuta kentille. Peltokankaan kärkilyöntiprosentti kauden 2022 runkosarjassa oli 86,1, joka oli naisten Superpesiksen paras. Peltokangas meni kentälle peräti 124 kertaa.

Peltokangas ei vielä osaa sanoa, pelaako hän tänä kesänä lisää ja jos kyllä, niin milloin.

”Lähtökohtana on, että täytän kokoonpanoa. En ole treenannut pesistä ja olin jo siirtynyt elämässä eteenpäin. Käyn viisi kertaa viikossa töissä, joten minun olisi mahdoton päästä joka peliin. Ajattelen niin, että olen käytettävissä, jos tulee hätätilanteita. Mutta vähän riippuu nyt vielä kaikesta: miten joukkueella pelit menee, miten kausi etenee, mitkä fiilikset joukkueella ja minulla on. En osaa sanoa, miten tämä tästä nyt jatkuu. Katsotaan, mitä tulevaisuus tuo tullessaan.”

Lähtökohtaisesti Peltokangas uskoo pelaavansa jokerina, jos pelaa. ”Jos loukkaantumisia tulee, niin pitää katsoa uusiksi. Jos porukka pysyy terveenä, en usko, että pelaisin ulkona.”

Peltokankaan lisäksi Manse PP:n kokoonpanosta löytyi torstaina toinen mukava yllätys, kun seuran oma kasvatti Aino Lepola debytoi edustusjoukkueen riveissä. Lepola aloitti pesäpallouransa Tampereella, mutta on pelannut muutaman viime vuoden Hyvinkään Tahkon B-junioreissa ja aikuisissa Janakkalan Janan ykköspesisjoukkueessa.

Lepola löi ottelussa yhden juoksun ja toi kolme.