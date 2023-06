Maria Huntington vaihtoi valmentajaa, vanha tuttu palasi taustalle – tässä syy

Tampereen Pyrinnön ottelija Maria Huntington kilpaili keskiviikkona Jyväskylän yleisurheilun GP-kisassa pituushypyssä. Tulos 6.17 toi sijan kolme.

Aamulehti, Jyväskylä

Tampereen Pyrinnön ottelija Maria Huntington hamuaa paluuta takaisin parhaimmalle tasolleen uudessa valmennuksessa.

Huntingtonin päävalmentajana toimi vuodenvaihteeseen saakka Mika Vakkuri. Vuodenvaihteesta lähtien Huntingtonia on valmentanut Kati Ala-Huikku yhdessä Huntingtonin itsensä kanssa.

”Me yhdessä ohjelmoidaan. Sitten minulla on siinä paljon muita eri alojen ammattilaisia mukana. Ympärillä on iso tiimi, paljon vanhoja tekijöitä”, Huntington kertoi Sanomalle keskiviikkona Jyväskylässä.

Vanhoilla tekijöillä Huntington viittasi muun muassa entiseen pitkäaikaiseen päävalmentajaansa Matti Liimataiseen, joka on Huntingtonin valmennuksessa mukana apuvalmentajan roolissa.

Huntingtonin ja Liimataisen päävalmennussuhde päättyi vuonna 2021.

Osaako Matti olla apuvalmentajana?

”Osaa, erittäin hyvin”, Huntington huudahti hymyillen.

Huntington sanoo, että uusiin valmennuskuvioihin johti toive siitä, että valmentaja on päivittäin mukana kuvioissa.

”Etävalmennussuhde ei sitten pidemmän päälle toiminut. Minulla oli myös paljon vammoja. Tärkeintä oli se, että pääsen taas ehjäksi. Nyt olen ehjä, mutta kuntoa pitää vielä vähän rakentaa.”

Huntington kilpaili keskiviikkona Jyväskylän GP-kisassa ensimmäistä kertaa Itävallan Götzisin kutsukilpailujen jälkeen, jotka kisattiin puolitoista viikkoa sitten.

Götzisisin kilpailu ei paljastanut pitkältä tauolta palanneen Huntingtonin kilpailuvireestä juuri mitään, sillä Huntingtonin ottelu jäi kesken jo avauslajissa 100 metrin aitajuoksussa. Huntington kompuroi kahdella ensimmäisellä aidalla, ja matka jäi siihen.

Huntington sai kompuroinnissa pieniä kolhuja, mutta mitään isompaa fyysistä vaivaa ei tullut. Henkisesti toipuminen on ollut vaikeampaa.

”Kieltämättä. Paljon on joutunut käsitellä tätä kaikkea ja aikamoisen henkisen koulun olen käynyt viimeisen parin vuoden aikana, kun olen kamppaillut paljon loukkaantumisten kanssa. Nyt kun palaa takaisin kilparadoille, niin jokainen urheilija haluaisi olla huippukunnossa. Kyllä tässä on ollut kova paikka se, että ei pysty heti palaamaan sille tasolle, mistä on lähtenyt.”

Jyväskylässä Huntington kilpaili pituushypyssä, jossa tulos 617 toi kolmannen sijan. Huntingtonin ennätys pituushypyssä on kahden vuoden takainen 653. Keskiviikon kilpailun voitti Jessica Kähärä uudella kauden kärkituloksella 647. Toinen oli Huntingtonin seura- ja lajikaveri Saga Vanninen tuloksella 623.

”Eihän se tulos ole vielä sinne päinkään, mitä sen pitäisi olla. Olisi ollut hienoa palata takaisin omalle tasolle, mutta valitettavasti se ei vielä ole sitä. Onneksi tässä on kesää vielä jäljellä.”

Huntington odotti, että kisafiilis olisi siivittänyt hänet parempaan.

”No odotin ja toivoin. Tiesin treeneistä ja testituloksista etten ole vielä parhaimmillani, mutta pieni toive minulla silti oli.”