Juha Puhtimäki hämmästelee Manse PP:n ailahtelua: ”Luojan kiitos, että syksyyn on vielä pitkä aika”

Nimekäs tamperelaisjoukkue on hävinnyt seitsemästä ensimmäisestä pelistään peräti viisi.

Näyttää vahvasti siltä, että Manse PP:n miespesäpalloilijat ovat erehtyneet vuodenajoista. Vaikka nyt on kalenterin mukaan kesä, tamperelaisjoukkue jakaa lahjoja Superpesis-pelistä toiseen anteliaammin kuin joulupukki.

Tuorein näyte saatiin tiistai-iltana, kun Manse päästi Kiteen Pallon rallattelemaan kotikentällään. Kitee otti 2–0 (5–2, 5–2) -voiton vieraiden suosiollisella avustuksella.

Peli lähti luisumaan Mansen käsistä jo toisessa vuoroparissa, kun isännät karkasivat aivan liian helposti 4–0-johtoon Samu-Kalle Varosen kakkospuolen lyönnillä. Ulkokenttä toheloi kohtalokkaasti.

”Jouduimme maksamaan virheistä aika kovaa hintaa. Sillä lyönnillä olisi pitänyt tulla korkeintaan yksi juoksu. Pitkältä takamatkalta on hankala lähteä kirimään”, Mansen lukkari Juha Puhtimäki myönsi.

Flegmaattinen tamperelaisvieras ei toipunut tästä iskusta missään vaiheessa.

”Jos miettii kokonaisuutta, emme olleet nytkään hirveän paljon huonompia kuin vastustaja. Se on kuitenkin selvää, ettei näin suurella virhemäärällä voi odottaa paljon enempää. Peli on ailahdellut järkyttävän paljon”, Puhtimäki summasi.

Tuloksellisesti alkukausi on ollut umpisurkea. Kahden edelliskauden finalisti on pelannut seitsemän ottelua ja napannut täyden pistepotin vain kerran.

”Turha voivotella tippaakaan. Meidän pitää tehdä paljon töitä ja saada peli uomiinsa pikku hiljaa. On tässä oltu pahemmissakin paikoissa. Luojan kiitos, että syksyyn on vielä pitkä aika”, Puhtimäki huokaisi.

Mansen ympärillä on kuohunut pitkin kevättä ja alkukesää pelinjohtajasotkun takia. Tamperelaisten ja suurella kohulla joukkueeseen pestatun lajilegendan Toni Kohosen sukset menivät ristiin hämmästyttävän nopeasti. Nyt kiistely jatkuu oikeudessa.

Miten tämä kohu on vaikuttanut joukkueeseen?

”Ei mitenkään. Sen taakse on turha mennä. Olemme saaneet olla aika rauhassa tältä osin. Konkreettisesti ainoa vaikutus on ollut se, että monet asiat on tehty aika myöhään”, Puhtimäki vastasi.

Mikä on oma mielipiteesi asiaan?

”Kaikkinensa valitettava juttu, mutta en voi sanoa sen kummempaa. En mitään yksityiskohtia. Toivottavasti sotkuun löytyy jokin ratkaisu”, Puhtimäki muotoili.