Pitkään ykköskärkeen luottavan Manse PP:n sisäpeli sakkaa – Nyt kolme pistettä jäi Seinäjoelle

Manse PP.n naiset hävisivät toisen kerran peräkkäin. Tällä kertaa vahvempi joukkue oli Seinäjoen Maila-Jussit.

Aamulehti

Jos Manse PP:n naisilta odotettiin kasvojenpesua perjantain karmivan kotitappion jälkeen, sitä ei vielä Seinäjoella nähty. Seinäjoen Maila-Jussit lähetti tamperelaiset maanantaina tyhjin käsin kotimatkalle jaksoin 2–0 (4–2, 2–1).

Tappio on Manselle kolmas, kun runkosarjaa on kulunut seitsemän ottelua. Neljä voittoansa se on saalistanut sarjan häntäpäähän arvioiduilta joukkueilta.

”Ailahtelevaa on. Täytyy tehdä kovaa duunia, että saadaan rutiinitaso kovemmaksi”, myönsi Manse PP:n pelinjohtaja Antti Vihtkari Ruudun haastattelussa ottelun jälkeen.

Manse PP:n pelaaminen tosiaan on vähintään ailahtelevaa.

Kun Jussittarien Aino-Kaisa Mantere löi maanantaina palloa merkistä väliin neljä kertaa, Manse PP löi palloa merkistä laittomiksi.

Mitä tapahtui? Manselle taas tappio Sisäpeli sakkaa: Manse PP on luottanut pitkään ykköskärkeen, mutta umpisolmu ei näytä aukeavan. Maanantaina sisäpeliä rikkoivat erityisesti laittomiksi lyödyt pienet merkatut lyönnit lyöntivuorojen ensimmäisillä yrityksillä. Ulkopelissäkin parannettavaa: Mansea vastaan ykköstilannetta puretaan huolestuttavan helposti ja erityisesti kolmospuolelta. Pallo myös hieman polttaa räpylässä ja kädessä. Lukkaripeli: Perjantaina JoMan Veera Toikka vei lukkarien taiston, maanantaina Seinäjoen Johanna Karjanlahti. Manse PP:n lukkaripeli voisi olla vielä parempaakin. Seinäjoen jokeritähti Aino-Kaisa Mantere kuvasi Ruudun haastattelussa Venla Tanhuan syöttöjä ”mukaviksi lyödä”. Entäs nyt: Mansen kohtaa Vaasan Mailattaret torstaina Kaupissa.

Sarjan paras sisäpelimateriaali ei Mansen pelissä näy. Kuvaava esimerkki on se, että joukkue sai ottelun kolmella ensimmäisellä vuoroparilla yhteensä yhden kolmostilanteen ja kaksi kakkostilannetta. Koko ottelussa kolmostilanteet menivät lopulta Seinäjoelle 10–9.

Perjantain JoMa-ottelun tavoin Manse löi paljon koppeja, kopinnostopaloja, laittomia lyöntejä ja laittomia merkattuja lyöntejä.

”Ulkopeli antoi mahdollisuudet voittoon, sisäpeliin kaaduttiin”, tiivisti myös Vihtkari.

Erityisesti sisäpeliä rikkoivat laittomat pienet lyönnit ensimmäisillä yrityksillä.

”Oikeita lyöntiratkaisuja oli, mutta ensimmäiset suoritukset sattuivat olemaan huolimattomia. Emme päässeet pelin päälle missään vaiheessa.”

Manse PP hakee kasvojenpesua uudelleen torstaina, kun se kohtaa Vaasan Mailattaret kotonaan.

”Tarvitsemme jatkuvuutta ja onnistumisia onnistumisten perään. Tänään tuli koko ajan rikkonaisuuksia, kuten takapaloja. Me emme päässeet nollalla palolla pelaamaan lainkaan”, Vihtkari harmitteli.