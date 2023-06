Jori Lehterä lausui neljä sanaa, jotka povaavat suurta muutosta Liigan mestarisuosikiksi nousseessa HIFK:ssa – parjattu urheilujohtaja teki täyskäännöksen

HIFK on tällä haavaa ensi kauden suurin mestarisuosikki jääkiekon SM-liigaan. Maanantaina tiedotetut pelaajahankinnat ovat kovaa luokkaa. Ykkösnimi on iso johtohahmo Jori Lehterä, kirjoittaa Lauri Lehtinen.

Helsingin IFK tunnetaan maineeltaan isona, pahana ja punaisena. Perinteikäs SM-liigaseura on kuitenkin ollut viime vuosina historiallisen brändinsä veroinen lähinnä mainonnassa. Kaukalossa Stadin kingit ovat olleet enemmänkin keskisuuria ja tasaisen hyviä. Viimeiset kuusi kautta ovat tuoneet viisi paikkaa mitalipeleissä, mitä parempaan on pystynyt vain valtakunnan ykkösdynastia Tampereen Tappara, joka on jäänyt top neljästä viimeksi keväällä 2012.

Onko kuitenkaan erinomaisilla resursseilla ainoana pääkaupungin liigaseurana toimivalle HIFK:lle riittävä taso, jos punapaidat ovat kuuden viime kauden aikana saalistaneet kolme SM-mitalia, joista yksikään ei ole kultainen? Vastaus on ilmiselvä: ei tietenkään ole.

Maanantain tuoreiden sopimusuutisten jälkeen voi todeta, että HIFK ei enää tyydy yhden pudotuspelisarjan voittamiseen per kevät. Jori Lehterä, Sami Lepistö, Aron Kiviharju, Tomi Karhunen... Superluokan vetoja ensi kauden nippuun Nordenskiöldinkadulle.

Tobias Salmelainen on työskennellyt HIFK:n urheilujohtajana kaudesta 2017–18. Seura on Salmelaisen alaisuudessa saavuttanut kaksi SM-pronssia.

Kevään 2011 maailmanmestari Sami Lepistö pelasi Suomessa viimeksi kaudella 2020–21 KHL-Jokereissa.

HIFK:n aiheesta parjattu urheilujohtaja Tobias Salmelainen on lukenut viime kausia paremmin läksynsä ja tehnyt useita oikeita liikkeitä. Ilman hyvää maalivahtia ei ole mahdollista menestyä. Viime kaudella Roope Taposen megaluokan kehitysloikka ja huimat otteet pelastivat HIFK:n maalivahtiosaston, jonka ykkösnimi kauteen lähdettäessä oli Niilo Halonen. Halonen, 24, jäi karusti jälkeen muiden kärkijoukkueiden kollegoista, mutta Taponen piti helsinkiläiset päät pinnalla.

Armeijassa aamuja kuluttava Taponen ja uusi hankinta Tomi Karhunen muodostavat kultajahtiin riittävän kaksikon. Karhusen viime kaudet pitkin Eurooppaa eivät ole vakuuttaneet, mutta Oulun Kärpissä ja Tapparassa kolme mestaruutta torjunut konkari on muutaman vuoden takaisella tasollaan kiistaton tekijämies Suomen kaukaloihin.

Taponen onnistui viime keväänä helpottamaan hänen edessään pelanneen puolustuksen elämää. Puolustus oli liialti Ilari Melartin varassa, eikä se täyttänyt kultajoukkueen kriteeristöä. Maailmanmestari Lepistö, Ruotsissa isoa roolia kantanut Tony Sund ja superlupaus Kiviharju nostavat HIFK:n puolustuksen tasoa sekä etenkin kiekollista osaamista täysin uudelle tasolle.

Hyökkäyksessä HIFK:lla on riittänyt nimimiehiä, mutta nyt Nordikselle saadaan napsua kovempi päällikkö, kun Jori Lehterä palaa Helsinkiin Tapparan tuoreena Suomen ja Euroopan mestarina. Lehterän, 35, luistin ei tunnetusti liiku vikkelimmin, mutta sentterivelho on edelleen Euroopan kentille valioluokan kiekollinen kapellimestari, joka pystyy tekemään ketjukavereistaan parempia ja on ylivoiman pyörittäjänä sarjan paras. Hänen ympärilleen rakentuu tehtaan takuulla toimiva ykkösketju ja -ylivoima.

Viime runkosarjassa HIFK:sta ei löytynyt yhden yhtä 40 pisteen ylittäjää. Ensi kaudella löytyy varmasti useampia – osaltaan kiitos Lehterän.

Ennen kaikkea Lehterä on johtohahmo, joka näyttää nuoremmilleen, mitä on korkea voitontahto ja ammattimainen urheilijan elämä. Lehterä vaelteli henkisesti syvissä vesissä Pohjois-Amerikassa 2010-luvun puolivälissä, mutta peli-ilo on palannut maestron korvien väliin. Olisi voinut luulla, että Lehterä olisi ensimmäiset mestaruudet Tapparassa voitettuaan kylläinen ja alkaisi lasketella kohti uransa auringonlaskua, mutta päinvastoin.

– Nälkää on vielä enemmän, Lehterä kuittasi HIFK:n maanantaisessa tiedotustilaisuudessa.

Samanlaista puhetta on kuultu Lehterältä läpi kevään. Kun on päässyt maistamaan makeaa ja nauttinut siitä, samaa janoaa lisää.

Tämä on juuri sellaista puhetta, jota HIFK:n ykköstähdeltä haluaa kuulla, jotta joukkue voisi saavuttaa ensi kaudella jotain suurta.

Ville Peltonen, HIFK-ikoni, aloitti tutun seuransa päävalmentajana toissa kaudella.

Nuorten suomalaispuolustajien kermaan kuuluva Aron Kiviharju vaihtaa Tepsin HIFK:hon.

HIFK on ensi kauteen lähdettäessä mestarisuosikki numero yksi, ellei loppukesä tuo järisyttäviä muutoksia voimasuhteisiin. Hallitseva mestari Tappara on koonnut kovan pelaajaryhmän, mutta ruotsalaispäävalmentaja Rikard Grönborgin ensimmäinen kausi on arvoitus. Jopa jonkinlainen kulttuurishokki on Nokia-areenan sinioranssissa päädyssä odotettavissa, mikä oletettavasti laskee viimeiset Suomen mestaruudet voittaneen Tapparan tasoa.

Hallitseva hopeajoukkue Pelicans kokoaa kenties historiansa nimekkäintä joukkuetta, minkä lisäksi Tommi Niemelä on sarjan eliittivalmentajia. Olisi kuitenkin äärimmäisen rohkeaa nostaa Pelicans mestarisuosikiksi. Pronssinippu Ilveksen tilanne on aavistuksen samanlainen. Erinomainen päävalmentaja (Antti Pennanen), mutta kokoonpano on mennyt raskaasti uusiksi. Toistaiseksi kokoonpanossa vain puolustus on takuuvarma kestämään pudotuspelien paineet.

Taaempaa joukkuelistaa löytyy vain entistä isompia kysymysmerkkejä.

HIFK:lla on paras yhdistelmä jatkuvuutta ja täsmähankintoja. Päävalmentaja Ville Peltonen selvisi viime syksyn kiirastulesta voittajana eteenpäin. Peli monipuolistui kauden mittaan ja vaikeudet tekivät sekä päävalmentajasta että joukkueesta vahvemman. Lisäksi hän saa rinnalleen uudeksi apuvalmentajaksi Pomo-lempinimellä tunnetun Marko Ojasen, joka on kerännyt arvostusta ja kehuja Tampereella.

HIFK:lla on kaikki mahdollisuudet palauttaa perinteikäs seura kultakantaan ensimmäisen kerran sitten kevään 2011, kun Peltonen kipparoi joukkuetta pelaajana.

Enää söpö osallistuminen pronssiotteluun ei saa riittää.