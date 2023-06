Kiusallinen sunnuntaiajelun ongelma riivaa rallia – ”Se on aika tyhmää”, toteaa Kalle Rovanperä

Kalle Rovanperä nappasi Sardiniasta kelpo pistepotin ja otti tiukasti kantaa MM-sarjan ongelmaan.

Olbia

Toyotan suomalaistähti Kalle Rovanperä otti kelpo pistepotin ja eräänlaisen torjuntavoiton Sardinian MM-rallissa.

Rovanperä ei pidä Sardinian ralliteiden luonteesta ja kärsi rallin alussa putsattuaan tietä MM-kärkimiehenä liukkaasta irtosorasta ajojärjestyksessä takaa tulleille.

Ralli oli muutenkin vaiheikas, kun Rovanperä törmäsi lehmään. Lisäksi sateet ja muta tekivät kilpailusta arvaamattoman.

Silti Rovanperä oli kuitenkin maalissa kolmas ja otti kilpailun päättäneeltä Power Stagelta maksimipisteet. ”Teimme hyvää työtä vaikeista lähtökohdista. Olimme kärsivällisiä”, Rovanperä myhäili.

”’Plääni’ oli ajaa virheetön ja tasainen kisa. Se toimi paremmin kuin odotin. Paremmat pisteet tulivat kuin odotin. Powerilla tuli hyvä onnistuminen vaikeassa kelissä”, vilpittömän iloinen Rovanperä sanoi.

Rovanperä on MM-sarjan pistetaulukon kärjessä. Hänen eronsa toisena olevaan ja Sardinian MM-rallin voittaneeseen Hyundain belgialaiskuljettaja Thierry Neuvilleen on 25 pistettä.

”Tänä vuonna on pitänyt olla tasainen ja ottaa ne pisteet mitä on ollut saatavissa, jos ei ole voinut ajaa voitosta”, Rovanperä tuumi.

Toyotan tallipäällikkö Jari-Matti Latvala kehui Rovanperän suoritusta.

”Se oli kypsä esitys. Se oli tähän kohtaan juuri sellainen, mitä tarvitaan kun tavoitellaan maailmanmestaruutta.”

Sunnuntain palkintopallisijallaan Rovanperä ohitti 57-vuotiaan Harri-isänsä tilastoissa. Kallella on nyt yhteensä 16 palkintopaikkasijaa MM-tasolta, kun Harri saavutti niitä yhteensä 15.

”Meninkö nyt vasta ohi? No ei vaan, ihan hauska homma, että nyt se hetki sitten tuli. Toivottavasti tulee vielä lisääkin palkintopallisijoja”, Kalle virnisti.

Voittojen määrässä Kalle on jo aiemmin porhaltanut isänsä ohi. Kalle Rovanperällä on yhteensä yhdeksän voittoa MM-sarjan pääluokasta, kun Harri Rovanperällä niitä on yksi.

Harri Rovanperä oli saapunut seuraamaan poikansa otteita Sardiniaan.

Rallirenkaita Sardinian MM-rallin huoltoalueella.

Sardinian-kilpailun päätöspäivänä Rovanperä otti tiukasti kantaa MM-ralleja jo tovin vaivanneeseen kiusalliseen ongelmaan.

MM-sarjassa ei ole vieläkään keksitty ratkaisua sunnuntain ajopäivän kilpailullisen asetelman kohentamiseksi. Kuljettajien sunnuntaiset – ja usein lauantainkin – puheet renkaiden ja auton säästelystä vain Power Stagea varten kyllästyttävät.

Kyllästyneeltä asiaan vaikutti myös Rovanperä.

”Sunnuntait ovat hieman tyhmiä, koska meidän täytyy säästää renkaita Power Stagea varten. Tuntuu pahalta fanien puolesta, koska emme aja täysillä [ennen Power Stagea]. Järjestäjien täytyisi tehdä jotain tälle asialle, jotta voisimme nauttia aamusta ja ajaa kovaa vielä Power Stagellakin”, Rovanperä sanoi.

Asiantuntijoiden mukaan MM-sarjan pääluokan Rally1-hybridiajokki maksaa noin miljoona euroa ilman arvonlisäveroa. Sikälikin on surkuhupaisaa, että miljoonakilpureilla körötellään tahallaan verkkaista vauhtia yleisön edessä.

”Niin just, näin se on. Lauantaina ovat taistelut usein ohi varsinkin tallikaverien välillä, jos tilanne katsotaan tallin sisällä parhaaksi jäädyttää. Se on aika tyhmää”, Rovanperä totesi.

Rovanperällä on yksinkertainen ehdotus tilanteen parantamiseksi.

”Otetaan renkaanvaihto ennen Power Stagea ja laitetaan alle neljä uutta rengasta. Pelkästään sillä korjataan ongelma, se ei paljon vaadi”, Rovanperä totesi.

”Se olisi varmasti hyvä ratkaisu. Kaikki voisivat ajaa normivauhtia sunnuntain ekat pätkät. Katsojilla olisi katsottavaa ja tulisi fiilistä.”

Seuraava MM-ralli ajetaan Keniassa 22.-25. kesäkuuta.

