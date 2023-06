Tamperelaisen pesäpalloseuran myönnytykset Toni Kohoselle sopimuksentekovaiheessa kertovat hädästä rekrytoida pelinjohtaja, kirjoittaa Aamulehden urheilutoimittaja Kirsi Teiskonlahti.

Aamulehti

Maanantaina kuultiin ensimmäistä kertaa kattavasti Manse PP Edustus ry:n puoli riidassa Toni Kohosen irtisanomisesta, kun seura toimitti Pirkanmaan käräjäoikeuteen vastauksensa Kohosen haastehakemukseen. Pesäpalloseura ei ole halunnut asiaa juuri kommentoida, vaikka tilaisuuksia on annettu.

Käräjäoikeuteen toimitettujen materiaalin pohjalta voi jälkiviisaana todeta, että Manse teki kaksi suurta virhettä Kohosen kanssa.

Lue lisää: Manse PP:n vastine paljastaa: näistä syistä Toni Kohoselle annettiin potkut – seura kertoo lukuisista laiminlyönneistä ja vaatii isoja korvauksia

Ensinnäkin jo reilut kaksi viikkoa kestäneissä sopimusneuvotteluissa nousi esiin muutama seikka, joiden seurauksena seuran olisi täytynyt suojata selustaansa voimakkaammin. Sen sijaan Manse myöntyi monilta osin Kohosen vaatimuksiin.

Manse suostui Kohosen palkkapyyntöön, joka on vastauksen materiaalien perusteella yli kaksinkertainen kahteen viime vuoteen nähden. Vuonna 2021 Matti Iivarinen vei pelinjohtajana Mansen mestaruuteen asti.

4 500 euron kuukausipalkkaa vastaan Manse halusi Kohosen toimenkuvaan sisällytettävän pelinjohtajatehtävien lisäksi myynti- ja markkinointitehtäviä sekä valmennusvastaavan toimenkuvan. Tämä oli riski, sillä Kohonen oli aiemmin viesteissään maininnut, ettei halua hallinnollisia tehtäviä. Sellaisia Mansessa kuuluu pelkästään pelinjohtajan tehtäviin muun muassa harjoituspaikkojen varausten muodossa.

Kohonen vaati suoraan kahden vuoden pestiä, eikä hän Mansen vastauksen mukaan olisi suostunut allekirjoittamaan sopimusta, johon olisi kirjattu koeaika. Siksi koeaika jätettiin pois, vaikka se Mansen mukaan on vakioehto seuran sopimuksissa.

Lue lisää: Manse PP:n vastine paljastaa: näistä syistä Toni Kohoselle annettiin potkut – seura kertoo lukuisista laiminlyönneistä ja vaatii isoja korvauksia

Oli Manselta iso riski tulla Kohosta näin paljon vastaan, kun otetaan huomioon, että Kohonen on pelinjohtajana todella kokematon. Alla oli ainoastaan kausi Sotkamon B-poikien peräsimessä liki kymmenen vuotta sitten. Jos koeaika olisi ajettu sopimukseen läpi, ei riitaa todennäköisesti tarvitsisi nyt selvitellä oikeudessa.

Myönnytykset myös kertovat, kuinka kuivat pelinjohtajamarkkinat ovat. Usea pelinjohtaja on palannut sapattivapaaltaan viuhkaan viime vuosina.

Toinen Mansen virhe tapahtui kriisiviestinnässä, tai oikeammin sen puutteessa. Ainoa asia, mitä Manse PP on asiasta kertonut on maaliskuun lopulla tullut kahden virkkeen tiedote: “Manse PP edustus ry on päättänyt Toni Kohosen sopimuksen 23.3.2023. Jo aiemmin Jani Komulainen oli korvannut Kohosen miesten päävalmentajan tehtävässä.”

Kun Manse ei asiasta viestinyt, on julkisuudessa ruodittu tapausta varsin yksipuolisesti, eikä tamperelaisseura ole siinä keskustelussa näyttäytynyt millään tavalla hyvässä valossa.

Virheistään huolimatta Mansen toimittaman vastauksen pohjalta on selvää, ettei miesten Superpesis-joukkue voinut jatkaa Kohonen pelinjohtajanaan. Yhteistyön päättäminen oli ainoa mahdollinen ratkaisu. Niin merkittäviä Kohosen laiminlyönnit pelinjohtajan tehtävässä olivat.

Sopimuksen päättämiseen päätyminen vei runsaasti aikaa, mikä näyttää nyt Mansen kannalta urheilulliselta onnenpotkulta, koska tällä välin Komulainen ehti innostua uudelleen pesäpallosta. Manse sai uskottavan ja kokeneen korvaajan.

Viimeistään kun riita Kohosen kanssa on käsitelty, on Mansen aika alkaa rakentaa uskottavuutta. Toiminnasta on tehtävä läpinäkyvää ja organisaatio on saatava jykevälle kivijalalle. Pelkällä setelinipulla ei pelaajia ja pelinjohtajia jatkossa houkutella. Jo nyt lajipiireistä kuuluu, että useampi kovan luokan hankinta on jättänyt tarjouksen pöydälle, koska Manse PP Edustus ry:n toiminta on nähty luotaantyöntävänä.

Kirjoittaja on Aamulehden urheilutoimittaja.