Ruusuvuori hävisi ja loukkaantui Ranskan avoimissa, Heliövaara nelinpelissä 16 joukkoon

Ruusuvuori hävisi ottelunsa suoraan kolmessa erässä.

Tenniksen kaksinpelin suomalaiskärki Emil Ruusuvuori taipui Ranskan avointen toisella kierroksella Bulgarian Grigor Dimitroville erin 0–3. Dimitrov voitti erät lukemin 7–6 (7–4), 6–3, 6–4.

Dimitrov on maailmanlistalla 29:s, ja hänet on turnauksessa sijoitettu 28:nneksi. Ruusuvuoren listasijoitus on 46:s.

Harri Heliövaara ja brittiparinsa Lloyd Glasspool selvittivät tiensä nelinpelin 3. kierrokselle eli turnauksen 16 parhaan joukkoon.

Ranskan avoimissa viidenneksi sijoitetut Heliövaara ja Glasspool kaatoivat valkovenäläisen Ilja Ivaškan ja australialaisen Alexei Popyrinin 7–6 (7–3), 7–5. Ottelu kesti tunnin ja 45 minuuttia.

”Ei ollut missään nimessä helppo matsi, sillä vastustajat pelasivat vapautuneen rennosti. He syöttivät hyvin ja myös palauttivat ajoittain mainiosti”, Heliövaara sanoi Tennisliiton sivuilla.

”Meidän oli oltava henkisesti vahvoja, sillä meille tuli muutamia huonompiakin suorituksia. Ei voi siis olla täysin tyytyväinen pelilliseen puoleen, mutta voitot lasketaan ja kisa jatkuu.”

Nelinpelin suomalaispari Emil Ruusuvuori/Patrik Niklas-Salminen joutui vetäytymään turnauksesta ennen 1. kierroksen otteluaan. Aiemmin torstaina kaksinpelissä Bulgarian Dimitroville hävinnyt Ruusuvuori ei kyennyt pelaamaan nelinpeliä, kertoi Suomen Tennisliitto. Ruusuvuori sai Dimitrov-ottelussa jalkavamman.

Ruusuvuoren ja Niklas-Salmisen oli määrä kohdata nelinpelin avausottelussaan Brasilian Thiago Monteiro ja Perun Juan Pablo Varillas. Niklas-Salmiselle kyseessä olisi ollut debyytti grand slam -tasolla.

”Toisen erän lopussa tuntui jotain jännää lähentäjälihaksessa, ja sen jälkeen jokainen jalalla tehty työntö tai mikä tahansa vihlaisi, kuin veitsellä olisi tökkinyt. Vaikea sanoa vielä mikä on, onko paha vai ei”, Ruusuvuori kertoi.

”Tosi vaikea päätös. Ei vain pystynyt riskeeraamaan. Jos jotain pahempaa olisi käynyt, sitä olisi vaikea antaa itselle anteeksi.”