Mansen yllätysvahvistus debytoi Vimpelissä ja avasi kohusiirtonsa taustoja – ”Kaikki ei voinut mennä kuin elokuvissa”

Kalle-Tapio Huusko pelasi ensimmäisen Superpesis-ottelunsa kahdeksaan ja puoleen kuukauteen. Manse kärsi selkeän vierastappion.

Manse PP:n yllätysvahvistus Kalle-Tapio Huusko hyppäsi heti suden suuhun palatessaan pesäpallokentille kahdeksan ja puolen kuukauden tauon jälkeen.

Tamperelaisjoukkueessa debytoinut vaihtajaspesialisti marssitettiin suoraan Vimpelin Saarikentälle.

Huusko koki hallitsevan Suomen mestarin kovuuden uusien joukkuekavereidensa rinnalla.

Upeaa lyöntipeliä esittänyt Vimpelin Veto pehmitti Mansen arktisissa oloissa lukemin 2–0 (9–5, 6–4).

”Oma pelaaminen oli yllättävän hankalaa varsinkin ulkona. Uusiin vieruskavereihin tutustuminen vie luonnostaan oman aikansa. Kaikki ei voinut mennä heti kuin elokuvissa”, Huusko summasi.

Mansen alkukausi on ollut kaikkinensa haastava. Viime syksyn finalisti on hävinnyt kuudesta ensimmäisestä Superpesis-ottelustaan neljä. Kaikesta näkee, että prosessi on vielä pahasti kesken.

”Meillä on pirun hyvä joukkue, mutta yhteispelin hiominen vaatii vielä paljon töitä. Onneksi tässä on vielä runsaasti aikaa. Kaikki tähtää siihen, että voitamme syksyllä mestaruuden”, Huusko painotti.

Muuttunut tilanne

Huuskon tilanne näytti seesteiseltä vielä viime syksynä Hyvinkään Tahkon taistellessa SM-mitaleista. Tilanne muuttui radikaalisti talven mittaan.

”Viime kaudella ei ollut mitään ongelmia, mutta sen jälkeen syntyi luottamuspula sekä pelinjohtoon että seurajohtoon. Oli vaikea nähdä, että siihen löytyy ratkaisua.”

Niinpä Huusko halusi irtautua sopimuksestaan ja löysi toivomansa ratkaisun. Mansen kanssa löytyi yhteinen sävel nopeasti.

”Onneksi päästiin tähän ratkaisuun. En halua avata syitä sen tarkemmin kuin luottamuspulalla. Yhtälö oli hankala. Minulla ei ole pahaa verta Tahkoa kohtaan”, Huusko painotti.

Manse myllersi miehistöänsä reippaasti viime kevään finaaliuusinnan aattona.

Huuskon lisäksi myös Severi Tikkakoski nousi pelaavaan kokoonpanoon. Simo Vainikainen ja Leevi Lehto olivat nyt sivussa.

Vainikainen putosi pelistä edelliskierroksen KPL-ottelussa, kun pohkeen sivuun tuli ikäviä tuntemuksia kesken kamppailun. Lehto teki tilaa Tikkakoskelle.

Tikkakoski istutettiin kärkietenijäksi ja kolmospolttajaksi.

Saarikenttä on ollut vierailijoille painajaismainen paikka jo pitkään. Vimpeli on voittanut kotonaan peräti 25 Superpesis-ottelua putkeen.

Hallitseva mestari lähetti viime kaudella kaikki kävijät paluumatkalle pää painuksissa.

Vimpelin tuorein kotitappio on syyskuulta 2021, jolloin Kouvolan Pallonlyöjät haki Saarikentältä kaksi välierävoittoa ja eteni finaaliin.

Manse pääsi herkuttelemaan samana kesänä hakiessaan yllätysvoiton ja päättäessään Vimpelin reilun vuoden mittaisen kotitaian.