Kalle Rovanperä odottaa apua taivaalta: ”En todellakaan ole pistänyt vesisadetta pahakseni”

Sade helpottaisi auraajan roolia Sardinian MM-rallin pitkänä avauspäivänä.

STT

Toyota-kuljettaja Kalle Rovanperä on saamassa torstaina käynnistyvässä Sardinian MM-rallissa apuja taivaalta. Sarjan johtajana Rovanperä lähtee perjantain pitkään ajopäivään ensimmäisenä ajajana, mutta sade rajoittaisi lähtöpaikan haittoja.

Kuivalla kelillä aura-auton rooli on erityisen tuskainen Sardinian sorakisassa. Tällä kertaa Välimeren saarella on kuitenkin saatu sateita jo useana päivänä, ja ennuste sadekuuroista on voimassa koko viikonlopun.

”En todellakaan ole pistänyt vesisadetta pahakseni. Varmasti se helpottaa. Ei se toki koskaan koko hommaa pelasta”, Rovanperä mietti kisan aattona.

Sardinian ralli on puolustavan maailmanmestarin inhokkikisa koko kalenterissa. Nyt sentään keli voi hieman auttaa urakkaa, mutta voittopuheita Rovanperä ei uskalla aloittaa, vaikka alla on ylivoimainen ykköstila edellisestä MM-rallista Portugalista.

”Portugalissa onnistuimme hyvin, ja toki se helpotti vähän vaikean alkukauden jälkeen. Luulen kuitenkin, että tämä kisa saattaa palauttaa maan pinnalle nopeasti”, Rovanperä naureskeli.

”En vain ikinä ole tykännyt Sardinian erikoiskokeista. Pätkät ovat kinkkisiä, mutta eivät hyvällä tavalla. On tosi vaikeaa löytää hyvää rytmiä. Silloin ei ole kiva ajaa.”

Lappi riskillä

Kaksi perättäistä palkintosijaa MM-sarjassa ajaneen Hyundain Esapekka Lapin lähtöpaikka Sardinian soralle piti olla täydellinen. Osin rajutkin vesisateet ovat kuitenkin laittaneet pakan sekaisin.

”Meidän lähtöpaikoillemme tie huononee koko ajan, jos sateet jatkuvat. Toivon silti, että olosuhteet pysyisivät sillä tavalla tasaisina, ettei tulisi mitään monsuunisadetta kesken pätkän. Silloin tulee ainakin minuutti turpaan, kun ei näe ajaa ja urat ovat täynnä vettä”, Lappi sanoi.

”Tien ei tarvitse olla edes märkä, mutta jos on kosteutta, niin pätkät muuttuvat liejuksi. Silloin on selvä juttu, että lähtöpaikka ei ainakaan auta.”

Lappi testasi viime viikolla Keski-Suomessa. Pieksämäkeläinen lähtee kisaan täysin uudenlaisilla iskunvaimentimilla.

”Pienellä riskillä lähdetään. On se silti ihan kokeilun väärti, jos saataisiin vähän lisää kyytiä. Aina voi palata takaisin vanhaan, jos ei toimi. Testeissä ainakin tuntui, että löysimme lääkettä niille osa-alueilla, joissa sitä tarvittiin”, Lappi kertoi.

”Ehdottomasti tavoite pitää olla palkintokorokkeella. Sen täytyy olla nykyään joka kisassa minimitavoite.”

Sardiniassa ajaa pääluokan kuskien lisäksi myös monta muuta suomalaista kuljettajaa. WRC2-luokassa kamppailevat Teemu Suninen, Lauri Joona ja Emil Lindholm. WRC3-luokassa kolmatta perättäistä voittoa hakee Roope Korhonen.

Sunnuntaina päättyvässä kilpailussa ajetaan yhteensä 19 pikataivalta ja noin 320 EK-kilometriä.