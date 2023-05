Jan Vapaavuori sanoo olevansa optimisti sen suhteen, että venäläiset pidetään pois Pariisin olympialaisista

”Tilanne on epäselvä, se on auki ja eri lajeissa on kirjavia käytäntöjä”, Suomen olympiakomitean puheenjohtaja sanoi.

STT

Pariisin ensi vuoden olympiakisojen alkuun on alle neljätoista kuukautta ja joissakin lajeissa karsinta kisapaikoista on jo käynnissä. Miten käy venäläisten ja valkovenäläisten urheilijoiden osallistumisen?

”Edelleen olen optimisti sen suhteen, että venäläiset ja valkovenäläiset urheilijat pidetään Pariisista pois”, puheenjohtaja Jan Vapaavuori sanoi Suomen olympiakomitean kevätkokouksen jälkeen tiistai-iltana.

Venäjä ja Valko-Venäjä ovat toistaiseksi suljettuja kansainvälisestä urheilusta, mutta maaliskuussa Kansainvälisen olympiakomitean Kok:n hallitus siirsi vastuuta venäläisten ja valkovenäläisten urheilijoiden kilpailuoikeuksista kansainvälisille lajiliitoille. Tänä keväänä kansainvälisistä liitoista ainakin miekkailu, judo ja taekwondo ovat päättäneet sallia venäläisten ja valkovenäläisten urheilijoiden osanoton Kok:n kriteerien mukaisesti neutraaleina yksilöurheilijoina.

Vapaavuori ei allekirjoita näkemystä, että urheilumaailma olisi vaivihkaa päästämässä venäläiset ja valkovenäläiset takaisin kansainvälisiin kisoihin.

”Ei se tältä näytä. On totta, että kansainvälisillä lajiliitoilla on mandaatti päättää karsinnoista, mutta toisaalta Kok asetti niin tiukat ehdot suosituksissaan, että se on vähentänyt riskiä. Tilanne on epäselvä, se on auki ja eri lajeissa on kirjavia käytäntöjä. Toisaalta on selkeitä merkkejä siitä, että Venäjä itse kokee, että ehdot ovat niin tiukat, ettei se itsekään halua osallistua, Vapaavuori sanoi ja muistutti, että Kok on varannut mahdollisuuden linjata Venäjän osallistumisesta Pariisiin myöhemmin.”

Suomen olympiakomitea ajaa tiukkaa linjaa suhteessa Venäjään ja Valko-Venäjään.

”Ehkä yleisesti voisin todeta, että KOK organisaationa ja sen toimisto Lausannessa on ollut hämmentävän Venäjä-myönteinen koko sodan ajan. Se, että näinkin tiukat toimet Venäjää ja Valko-Venäjää vastaan on saatu aikaan, on osin seurausta siitä, että yksittäiset maat, kansalliset olympiakomiteat, lajiliitot ja eurooppalaiset ministerit ovat luoneet painetta, jotta tiukka linja on saatu aikaan”, Vapaavuori sanoi.