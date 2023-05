Suomalaisvalmentaja ylsi suurimpaan mahdolliseen saavutukseen, mikä sai tuhannet puolalaiset riehaantumaan – Tuomas Sammelvuo kertoo historiallisesta hullunmyllystään

Suomalaisen luotsaama puolalaisjoukkue Zaksa Kędzierzyn-Koźle nousi Mestarien liigan voittoon monien karikoiden jälkeen. Tämä riehaannutti tuhannet seuran kannattajat juhlintaan.

Myöhään lauantai-iltana himoittu Mestarien liigan voitto Torinossa, sunnuntaina riemukas paluulento Puolaan ja reilun neljän tuhannen riehakkaan fanin kohtaaminen, maanantaina kauden päätöstilaisuus yhteistyökumppaneiden kanssa, tiistaina aamulento Kanadaan…

Toukokuun kolmas viikonloppu oli Tuomas Sammelvuolle poikkeuksellisen hektinen. Suomen menestyneintä palloiluvalmentajaa vietiin paikasta toiseen seuralentopallon kovimman saavutuksen jälkeen.

Puolalaisjoukkue Zaksa Kędzierzyn-Koźle nautti antaumuksella hullaantuneiden fanien kanssa, mutta Sammelvuon hullunmylly katkesi lyhyeen seuraavan työvelvoitteen takia. Kanadan maajoukkue kaipasi nopeasti uutta päävalmentajaansa.

”En ehtinyt juhlia enkä miettiä teon kovuutta. Mutta onhan se iso juttu. Helkkarin iso juttu. Selkeästi suurin saavutus, mitä seuratasolla voi saada. Ja lentopallo on vielä mielettömän kilpailtu laji”, Gatineausta tavoitettu Sammelvuo jäsentelee.

Gatineau on suur-Ottawaan kuuluva kaupunki ja samalla olympiapaikkaa metsästävän Kanadan maajoukkueen tukikohta.

”Täällä on aivan mahtava valmennustiimi. Niin kuin on Zaksassakin. Muuten kahden huippujoukkueen vetäminen ei onnistuisikaan. Tämä on elinehto”, Sammelvuo suitsuttaa kollegoitansa.

Sammelvuo valmentaa Kanadan maajoukkuetta. Viime pestissään Venäjän päävalmentajana hän vieraili Hakametsässä.

Tauko teki terää

Mutta miten ihmeessä jaksat tätä ruljanssia ympäri vuoden?

”Virtaa on nyt vaikka kuinka. Teki tosi hyvää, kun välissä oli kuuden kuukauden stoppi”, Sammelvuo viittaa alkuvuoden 2022 tapahtumiin.

Suomalaisluotsi siirtyi silloin sivuun ensin Pietarin Zenitistä ja myöhemmin Venäjän maajoukkueesta Ukrainan sodan seurauksena. Työt jatkuivat vasta kesällä Puolassa.

Kuka Tuomas Sammelvuo Syntyi 16.2.1976 Pudasjärvellä. Valmennusura: Suomen päävalmentaja 2013–19. MM-kisojen 9. tila 2014 ja 16. tila 2018. EM-kisojen 8. sija 2013, 12. sija 2015 ja 12. sija 2017. Venäjän päävalmentaja 2019–22. Olympiahopeaa 2021. Nations Leaguen voitto 2019 ja 5. sija 2021. EM-kisojen 5. sija 2019 ja 7. sija 2021. Kanadan päävalmentaja 2023–. Luotsasi Kemerovon Venäjän mestariksi 2019 ja cup-finaaliin 2017. Vei Pietarin Zenitin CEV-cupin finaaliin 2021. Johti Zaksa Kędzierzyn-Koźlen Mestarien liigan ja Puolan cupin voittoon 2022. Puolan liigasta tuli hopeaa. Pelaajaura: Pelasi Suomen ohella Ranskassa, Italiassa, Japanissa, Venäjällä ja Puolassa. EM-kisojen neljäs tila 2007, nuorten MM-kisojen neljäs tila 1995. Mestarien liigan voitto 2005 ja pronssi 2004 (Tours, Ranska), CEV-cupin voitto 2002 (Cuneo, Italia). Venäjän cupin voitto 2010, Italian cupin voitto 2002, Ranskan cupin voitto 1999 ja 2005. Suomen paidassa 296 A-maaottelua.

Sammelvuo hyppäsi suden suuhun ottaessaan Zaksan valmennuksen vastuulleen. Puolalaisjoukkue oli voittanut Mestarien liigan kaksi kertaa peräkkäin ja menettänyt Euroopan parhaaksi pelaajaksi valitun Kamil Semeniukin italialaiseen Perugiaan.

”Meillä oli hankala startti ja muutenkin vaikeita hetkiä, mutta nousimme kuopasta joka kerta. Nöyryyden ja nälkäisyyden merkitystä piti toistaa useaan otteeseen. Kapteeni Aleksander Śliwka ja jenkkisentteri David Smith tekivät sillä saralla uskomattoman hienoa työtä”, Sammelvuo kiittelee.

Vuodenvaihteen jälkeen hankittu Bartosz Bednorz toi joukkueeseen merkittävän lisän. Laituri palasi Kiinasta kotimaahansa.

”Varmasti paras joukkue”

Mestarien liigan taival sisälsi karikoita alusta lähtien, mutta Zaksa luovi pahojen paikkojen ohi kuin ihmeen kaupalla.

Pudotuspeliohjelma oli hirmuinen. Sammelvuon joukot saivat vastaansa Puolan liigan runkosarjakakkosen Zawercien, Italian mestarin Trentinon, seurajoukkueiden maailmanmestarin Perugian ja finaalissa tuoreen Puolan mestarin Jastrzębski Węgielin.

”Taival oli kaikin tavoin kovin mahdollinen. Kahlasimme tämän läpi ja olimme varmasti kilpailun paras joukkue.”

Zaksa hävisi Puolan finaalisarjan Jastrzębski Węgielille puhtaasti 0–3, mutta Mestarien liigan huipennuksessa osat vaihtuivat.

”Jastrzębski oli loppuotteluissa käsittämättömän hyvä ja todella nälkäinen. Emme päässeet millään osa-alueella lähellekään vastustajaa. Sen jälkeen oli reagoinnin ja analysoinnin paikka. Ensin pidimme kaksi päivää taukoa ja sitten treenasimme viikon tosi tiukasti.”

Sammelvuo antaa pelaajille valtavat propsit isosta muodonmuutoksesta.

”Kuulostaa varmaan tylsältä ja arkiselta, mutta tässä kävi niin kuin kilpaurheilussa on tapana käydä. Tulokset ovat lopputulema päivittäisestä arjesta ja valmistautumisesta. Vaikka hävisimme finaalin avauserän hyvistä asemista, silti joukkueen itseluottamus palautui. Tämä oli seurausta onnistuneesta harjoitusjaksosta.”

Samalla Sammelvuosta tuli ensimmäinen suomalainen, joka on voittanut lentopallon Mestarien liigan sekä pelaajana että valmentajana. Pelaajauran tähtihetki osui kevääseen 2005 ranskalaisen Toursin paidassa.

Sammelvuon lisäksi suomalaisista on kokenut tämän tähtihetken vain Riikka Lehtonen – hänkin kaksi kertaa. Täysosumat tulivat Cannesissa 2002 ja 2003.

Tuomas Sammelvuo saattaa valmentaa pian uransa toista kertaa olympialaisissa.

Uusi haaste ovella

Vaikka takana on 56 peliä sisältänyt seurajoukkuekausi kovine paineineen, intohimoinen suomalaisluotsi on täynnä energiaa. Seuraava haaste kurkistaa jo oven takaa, kun Kanada aloittaa maailmanliigan seuraajan Nations Leaguen 6. kesäkuuta Kuubaa vastaan.

Kovat pelit valmistavat Kanadaa parhaalla tavalla syksyllä odottavaan olympiakarsintaan ja tarjoavat tärkeän mahdollisuuden ranking-sijoituksen parantamiseen. Ranking korostuu olympiajoukkueiden seulomisessa, koska erillisiä maanosakarsintoja ei järjestetä enää.

Pariisin olympia-areenalle kelpuutetaan isäntämaa Ranskan ohella kaksi parasta kolmesta karsintaturnauksesta ja sen jälkeen viisi parasta rankingin perusteella. Kanada lähtee maajoukkuekesään sijalta 13, kun Ranska ja kansainvälisestä toiminnasta suljettu Venäjä pudotetaan listalta pois.

Tämä avaa Sammelvuolle erinomaiset mahdollisuudet toisiin peräkkäisiin olympiakisoihin. Tokion turnaus huipentui vajaat kaksi vuotta sitten finaaliin ja hopeamitaliin Venäjän olympiakomitean joukkueen luotsina.

”Meillä on paljon nuoria pelaajia ison sukupolvenvaihdoksen jäljiltä. Porukka on aivan helkkarin nälkäinen. Äijät paiskivat hommia todella kovaa. Tälle pohjalle on hieno rakentaa”, Sammelvuo suitsuttaa.

Ehditkö lomailla Suomessa ollenkaan?

”En osaa sanoa vielä. Tuskin ainakaan montaa päivää. Katsotaan, miten hyvin pärjäämme kesän peleissä. Syksyllä on vielä Pohjois-Amerikan mestaruusturnaus ennen Kiinan olympiakarsintaa”, Sammelvuo vastaa.