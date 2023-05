Vain taivas on rajana Hannu Korven suojatille

Hannu Korven hevonen nappasi voiton Teivossa.

Runsaiden laukkojen sävyttämä nelivuotiaiden suomenhevostammojen missikisa päättyi pienen yllättäjän Hannu Korven ohjastaman Taivaan ykköstilaan lähes koko matkan johdon jälkeen. Toinen peräkkäinen tolppa tuli hevosen uudella ennätysajalla 30,6/2 140 metriä. Samalla tamman palkintosumma kasvoi kuudella tuhannella eurolla.

”Hevonen on nopea lähtijä ja toivottavasti se ryhtyisi tekemään jossain vaiheessa totta. Sisällä on vielä monta sekuntia. Aihio on hyvä. Kärjessä se vaan hölkötteli. Paljon on vielä parannettavaa”, pirkkalalainen Hannu Korpi kertoi.

Lähdön kakkonen oli Prisit Pardoo ennen Tolvanaa. Suosikki Hovilan Hertta laukkasi toistamiseen loppusuoralla kärkitaistosta.

T5-rivin avoimen luokan lämminveristen täyden matkan ryhmässä nähtiin kunnon kilvanajoaja, kun Santtu Raitalan Thai Profit ja Tapio Perttusen Mask Off väänsivät voitosta. Perttusen ajokki oli tällä kertaa vahvempi ja takaa kirinyt Antti Veteläisen Astrum spurttasi toiseksi. Voittoaika oli 14,6a/2 100 metriä.

”Toivoin selkäjuoksua, mutta johtavan rinnalle jäimme. Hevonen oli hyvissä paineissa, vaikka yritin ajaa vähän hiljempaakin. Tiesin, että takaa tulee hyviä hevosia. Ensi viikolla alkaa Suur-Hollolan karuselli ja siihen olisi tarkoitus osallistua”, Tapio Perttunen sanoi voittajahaastattelussa.

Rivin päätöskohteessa Antti Teivainen heilutteli Wiliam Wayn rattailla tahtipuikkoa lämminveristen täyden matkan ryhmässä alusta loppuun asti. Kauden toinen voitto tuli ajalla 14,2a/2 100 metriä.

”Hevonen lähti hyvin liikkeelle ja saimme keulat. Vedimme tasaista tempoa loppuun asti ja ruuna punnersi kunnolla loppusuoran”, Teivainen totesi.

Toto5-rivin kaksi muuta voittajaa olivat Jonny Länsimäen Santa Mariah ja Hannu Torvisen Viesmanni. Oikea rivi palautti 64,06 euroa.