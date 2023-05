OrPo ja LP Kangasala solmivat uusia pelaajasopimuksia

Orivedellä sopimuksia on solmittu toistaiseksi Kangasalaa vilkkaammin.

LP Kangasala on tähän mennessä solminut jatkosopimukset kuvassa näkyvien Neea-Maria Joen (oikealla), Emmi Jalosen, Netta Rekolan ja Iida Pölläsen kanssa. Lisäksi Kangasala solmi jatkosopimuksen Laura Laukkasen kanssa.

Aamulehti

Oriveden Ponnistuksen ja LP Kangasalan joukkueet rakentuvat pala palalta tulevaa naisten lentopalloliigan kautta varten.

Arttu Keräsen päävalmentama LP Kangasala on solminut jatkosopimukset keskitorjujien Netta Rekolan ja Laura Laukkasen sekä passari Emmi Jalosen kanssa.

Päävalmentaja Arttu Keränen oli erittäin tyytyväinen, kun viime kauden liigan tehokkain hyökkääjä Rekola ja torjuntatilaston toinen, 97 torjuntaa ottanut Laukkanen päätyivät jatkamaan joukkueessa.

"En ole perillä vastustajien kokoonpanosta. On kuitenkin selvää, että tällä kaksikolla kelpaa lähteä tulevaan kauteen. Kolmannella pelaajalla täydentyvä sentteripuoli on kunnossa”, Keränen sanoi tiedotteessa.

"Olen äärimmäisen iloinen siitä, että Emmi jatkaa meillä. Hän on iso ja tärkeä pala tulevan kauden joukkueessa”, Keränen sanoi puolestaan Jalosen jatkosopimuksesta.

Aiemmin keväällä LP Kangasala tiedotti solmineensa jatkosopimukset Iida Pölläsen ja Neea-Maria Joen kanssa.

Hakkurina tutuksi tullut Teija Vuorenmaa on yksi OrPon uusista sopimuspelaajista. Vuorenmaa (vasemmalla) pelasi viime kaudella LP Vampulassa. Kuva on otettu 12. joulukuuta 2022 ottelussa Kuusamon Pallokarhuja vastaan.

OrPon puolella pelaajasopimuksia on toistaiseksi solmittu naapuria vilkkaammin.

Italialaisen Andrea Carasin päävalmentama OrPo on tehnyt jatkosopimukset libero Emilia Putkisaaren ja keskitorjuja Anastasia Borichevan kanssa. Aiemmin keväällä OrPo julkisti Ada Arosen ja Jessika Mursulan jatkosopimukset. Lisäksi aiemmin uutisoitiin myös OrPon kasvatin Henna Strengellin ja Hämeenlinnan Lentopallokerhosta siirtyvän Nea Suboticin uusista pelaajasopimuksista.

OrPossa täysin uusia kasvoja ensi kaudelle ovat passari Aino Etelä ja hakkuri Teija Vuorenmaa. Vuorenmaa haluaa kunnostautua OrPossa enemmän yleispelaajana.

181-senttinen Vuorenmaa on VaLePan kasvatti, joka pelasi viime kaudella LP-Vampulassa. Lisäksi Vuorenmaa on pelannut liigaa LP viestissä.

173-senttinen Etelä on Jokilaakson Lentopallon kasvatti. OrPoon Vuorenmaa siirtyy JymyVolleyn liigajoukkueesta. Sitä ennen hän on pelannut LP Vampulassa, Plokissa ja yhden kauden OrPossa ykkössarja- ja A-juniorijoukkueessa.

”OrPo oli minulle paras vaihtoehto lajitaidollisesti. Olen aina saanut OrPosta sellaisen kuvan, että täällä on todella hyvä yhteishenki ja pöhinä päällä, niin oli helppo valinta tulla tänne”, Etelä kommentoi uutta osoitettaan.

OrPon juniorijoukkueiden pelaajista liigajoukkueen kanssa sopimuksen ovat puolestaan solmineet Milla Haapaniemi, Liisa Soimasuo ja Naomie Jeger. 187-senttinen Haapaniemi on 15-vuotias OrPon huippulupaus, jolla on tuoretta maajoukkuekokemusta U17-joukkueen EM-jatkokarsintaotteluista Latviasta. Haapaniemen sopimus on muotoa 1+1. Päättyneellä kaudella debytoi naisten liigassa yhdessä ottelussa, jossa hän kirjautti uransa ensimmäiset liigapisteet.

Soimasuolle tuleva kausi on niin ikään ensimmäinen varsinainen liigakausi, mutta hän on kuulunut OrPon treeniryhmään kahdella kaudella ja ollut mukana parissa liigaottelussakin. 18-vuotias Soimasuo on Vilppulan Tähden kasvatti. OrPon liigajoukkueeseen hän tulee liberoksi.

18-vuotias keskitorjuja Jeger liittyi OrPon liigajoukkueen rinkiin jo keväällä ja pelasi OrPon A-tyttöjen joukkueessa päättyneellä kaudella. Jeger on Vilppulan Tähden kasvatti. Viime viikolla hän oli mukana U20-tyttöjen maajoukkueleirityksessä.