Saga Vanninen näytti jälleen, miten poikkeuksellinen kyky hän on – Kesään herkullinen näkymä

Tampereen Pyrinnön Saga Vanninen rikkoo seitsenottelun Suomen ennätyksen vielä monta kertaa, kirjoittaa Aamulehden urheilutoimittaja Kirsi Teiskonlahti.

Aamulehti

71 senttimetriä ja 13 pistettä erotti Saga Vannisen sunnuntaina seitsenottelun liki 32 vuotta vanhasta Suomen ennätyksestä. Vanninen otteli Suomen kaikkien aikojen toiseksi parhaan tuloksen kaudenavauksessaan, legendaarisessa Götzisin kutsukilpailussa.

Pyrintöläinen tykitteli neljä lajiennätystä ja upeat pisteet 6 391. Aikuisten SE kariutui keihäspaikalle, jossa tulos jäi 42,53 metriin. Se oli pettymys, sillä parina viime vuonna Vannisen tulostaso on ollut selvästi päälle 43 metrin. Alussa mainitulla 71 senttiä pidemmällä heitolla SE olisi irronnut.

Lue lisää: Saga Vanninen paransi komeasti ennätystään Götzisissä – Suomen ennätys jäi todella lähelle: ”Harmittaa, että keihäs floppasi”

Silti kesän ensimmäinen ottelu ylitti odotukset. Tamperelaistähden arjessa on riittänyt muutoksia. Viime talvena Vanninen, 20, kirjoitti ylioppilaaksi, ja jo syksyllä urheilun puolella tapahtui iso muutos, kun pitkäaikainen valmentaja Matti Liimatainen vaihtui Jesse Jokiseen. Ei ole mitenkään itsestään selvää, että uuden valmentajan kanssa kehitys jatkuu näin saumattomasti.

Vannisen nyt ottelemat ennätyspisteet alleviivaavat hänen poikkeuksellisuuttaan. Maailman kaikkien aikojen parhaista ottelijoista vain muutama on otellut Vannista kovemmat pisteet 20-vuotiaana. Selkeimmin tämän on tehnyt Euroopan ennätystä hallussaan pitävä ruotsalainen Carolina Klüft, joka on päässyt ainoana naisena maailmassa yli 7 000 pisteen 20-vuotiaana. Maailmanennätysnainen Jackie Joyner-Kersee puolestaan jäi 21-vuotiaana pisteen päähän Vannisen nykyisestä ennätyksestä.

Suomalaisista kukaan toinen ei ole päässyt edes lähelle tamperelaisen pisteitä saman ikäisenä. Vannisen ohella ainoa suomalainen 20-vuotiaana 6 000 pisteen rajan rikkonut seitsenottelija on Susanna Rajamäki vuoden 2000 tuloksellaan 6 014.

Parissa vuodessa kehitystä voi tulla paljonkin, jos kaikki menee hyvin ja urheilija pysyy terveenä. Tästä yksi esimerkki nähtiin Götzisissä, kun yhdysvaltalaisesta Anna Hallista oli lähellä tulla historian viides 7 000 pisteen ylittäjä. Juoksuissa vahvalta Hallilta saavutukseen olisi vaadittu 75 sadasosasekuntia kovempi aika päätöslajissa 800 metrillä.

22-vuotias Hall otteli Vannisen ikäisenä 6 200 pistettä. Viime vuonna Hall paransi ennätystään 555 pistettä ja pokkasi MM-pronssia Eugenessa.

Alle 20-vuotiaiden sarjassa Vanninen voitti kahdesti maailmanmestaruuden ja kerran Euroopan mestaruuden. Tänä kesänä hän ottelee ensimmäistä vuottaan alle 23-vuotiaiden sarjassa.

Viimeistään viikonlopun jälkeen on selvää, että Vanninen on yksi suurimmista mestarisuosikeista Espoossa heinäkuussa pidettävissä ikäluokan EM-kisoissa. Suurin haastaja, Hollannin Sofie Dokter venyi Götzisissä viiteen lajiennätykseensä, mutta jäi Vannisesta 70 pisteen päähän.

Suomen ennätyksenkin Vanninen rikkoo vuosien saatossa vielä moneen kertaan ja tulevaisuudessa hän kuuluu ehdottomasti potentiaalisiin mitalisteihin aikuisten arvokisoissa.

Tamperelainen on ottelijoista maailmanluokkaa jo nyt kuulantyönnössä. Keihäänheitossakin Vanninen pesee parhaana päivänä monet lajin tähdistä.

Eniten petrattavaa on juoksuissa ja korkeushypyssä, jossa taso pitäisi saada nostettua ja vakiinnutettua yli 180 sentin.

Tämän kesän kisoista otanta on vielä pieni, mutta avausottelun perusteella voi sanoa, että suunta on oikea. Talven ajan keskittyminen juoksuihin on tuottanut tulosta. Jo Götzisissä Vanninen höyläsi ulkoratojen ennätyksestään 800 metrillä liki viisi sekuntia pois. Kroppaan tarttunut nopeus näkyi paitsi pikajuoksuissa myös pituuspaikalla, jossa kaikki hypyt kantoivat yli vanhan ennätyksen.

Arvokisakesää kelpaa Tampereella odotella.

Kirjoittaja on Aamulehden urheilutoimittaja.