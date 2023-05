Myöhään sunnuntai-iltana Kanada pääsi juhlimaan miesten jääkiekon maailmanmestaruutta. MM-finaalissa joukkue kaatoi Saksan lukemin 5–2.

Jääkiekon synnyinmaa Kanada voitti miesten maailmanmestaruuden jo 22:ta kertaa. Sunnuntain loppuottelussa Saksa johti kahteen otteeseen, mutta Kanada punnersi rinnalle toisen erän lopussa. Kolmannessa erässä mestarit mättivät kolme maalia, joista viimeisen tyhjiin ja veivät kultamitalit lukemin 5–2.

Joukkueen vanhimpiin kuuluva puolustaja Brad Hunt ei tahtonut löytää sanoja mestaruuden jälkeen.

”Tuntuu mielettömältä. En olisi koskaan uskonut, että tämä tapahtuu minulle.”

Liki 300 NHL-pelin konkarin hampaaton kiekkohymy vääntyi leveään hymyyn, kun häneltä kysyttiin mielipidettä esitettyyn kritiikkiin siitä, että Kanadan supertähdet eivät tulleet kisoihin.

”Se on ihan okei. Meillä oli uskoa meidän pukukopissamme ja maassamme. Jos tämä olisi ollut paras joukkue koskaan, en varmaan olisi ollut täällä. Tämä on mieletön kokemus minulle. En välitä kritiikistä.”

Huntin mukaan joukkuehenki oli Kanadan suuri vahvuus.

”Olemme oikeasti tuhatprosenttisesti joukkue. Luulen, että siksi voitimme.”

Kanadan kannattajilla oli oma nurkkaus Nokia-areenassa. Maalit saivat fanit juhlatuulelle.

Pelin aikana pieni Kanada-fanien ryhmä piti omiensa puolia Nokia-areenassa Saksa-huutojen raikuessa äänekkäimmin. Kyseessä olivat pelaajien perheet, jotka saapuivat katsomaan kisoja noin viikko sitten.

Kaksi maalia pelissä tehnyt Samuel Blais kertoi, että perheiden edessä tuntui erityiseltä voittaa. Juhlat läheisten kanssa tosin jäävät lyhyiksi, sillä kotiin joukkue suuntaa jo maanantaiaamuna.

”Ehkä juomme hieman hotellilla”, Blais arvuutteli.

Hunt veti haastattelussaan siveellisempää linjaa.

”Ehkä juhlimme Coca-Colalla tai jotain, mutta varmasti hauskaa tulee.”

Samuel Blais pelasi ensimmäistä kertaa Kanadan maajoukkueessa – päätös oli heti kultainen.

Saksalle harvinainen mitali

Aika ei ollut vielä kypsä Saksalle maan ensimmäisen miesten maailmanmestaruuden voittamiseen. Joukkue tuhlaili finaalissa maalipaikkoja ja teki virheitä kiekollisena Kanadaa enemmän.

Vielä 2000-luvun alussa Saksa sai jännittää, säilyykö se MM-kisojen pääsarjassa, ja pariin kertaan joukkue haki vauhtia porrasta alempaa.

Nyt tullut MM-hopea on Saksalle historian kolmas. Edellinen on peruja 1950-luvulta.

Huomattavaa on, että suurin osa Saksan joukkueesta kiekkoilee kotimaansa pääsarjassa. NHL:stä Saksa sai kisoihin kolme vahvistusta: puolustaja Moritz Seiderin sekä hyökkääjät John Peterkan ja Nico Sturmin. AHL:ssä kuluneella kaudella pelanneita hopeajoukkueessa oli kaksi.

Altavastaajana finaaliin lähtenyt Saksa sai suurimman osan 10 470-päisestä yleisöstä puolelleen. Palkintojenjaon aikana hurrausta riitti myös Latvialle, jonka maalivahti Arturs Silovs voitti turnauksen arvokkaimman pelaajan palkinnon. Silovs valittiin myös tähdistökenttään ja kisojen parhaaksi maalivahdiksi.

Hopeajoukkueesta otettiin ryhmäkuva ennen kuin pelaajat poistuivat pukukoppiin.

Tampereen-kisat muistetaan ennen kaikkea yllätysten kisoina.

”Tämä vain tarkoittaa, että kun joukkue tekee kovasti töitä, ei ole väliä, mikä joukkue on kyseessä. Mikä vain on mahdollista, minusta Saksa ja Latvia todistivat sen. Latvia ja Saksa ovat todella hyviä joukkueita. He voittivat monia joukkueita, heidän pitäisi olla ylpeitä”, Blais kommentoi.

Ensi vuonna MM-kisat järjestetään Tšekissä Prahassa ja Ostravassa.

Ilveksessäkin urallaan valmentanut Pekka Kangasalusta toimi Saksan apuvalmentajana MM-kisoissa.

Mestarit 2023.

Kanadan kapteeni Tyler Toffoli pääsi nostamaan ensimmäisenä mestaruuspokaalia. Calgary Flamesin hyökkääjä edusti Kanadaa toista kertaa miesten MM-kisoissa.

Kanadan ei viime hetkillä enää tarvinnut jännittää voittonsa puolesta. Kypärät saivat lentää!

Neljä maalia MM-kisojen pudotuspeleissä tehnyt Samuel Blais jakoi joukkuekavereilleen mestaruuslippiksiä ja haleja. Kuvassa keskellä joukkueen vanhin, varakapteeni Milan Lucic.

Useita suomalaisfaneja oli saapunut katsomaan MM-finaalia.

Mitalimaiden liput nousivat Nokia-areenan kattoon.

Saksa meni toisessa erässä toista kertaa johtoon, kun Daniel Fischbuch (edessä) iski 2–1-maalin.

Brad Hunt (oik.) kaivassa kiekkoa kulmassa Parker Tuomielta.