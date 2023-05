Minettien ”testiohjelma” riehaannutti kotiyleisön ja sai kultaisen päätöksen – "Suorituksen aikana aisti, että nyt menee hyvin”

Minetit nousi täydellisellä suorituksella alkukisan toiselta sijalta Euroopan mestariksi.

Aamulehti, Vantaa

Tampereen Sisun Minetit palasi arvokisojen kultakantaan joukkuevoimistelun EM-kisoissa Vantaalla. Minetit teki kotiyleisön pauhun keskellä finaalissa putipuhtaan suorituksen ja nousi niukalla erolla mestariksi.

Bulgarian maajoukkue johti vielä alkukisan jälkeen 0,3 pisteen erolla. Finaalin jälkeen eroa oli 0,1 pistettä tamperelaisten eduksi. Minettien yhteispisteet olivat 55,700.

Minettien valmennus halasi ja antoi tunteiden purkautua heti esityksen jälkeen. Jokainen tiesi, että se oli nappiveto.

Urheilijat joutuivat vielä hetken jännittämään. Kun pisteet lävähtivät julki, oli riemu valloillaan.

"Tämä tuntuu todella hyvältä. Tätä lähdimme hakemaan. Vielä eilisen jälkeen tämä oli epävarma, niin nyt on tosi hyvä fiilis", kapteeni Sanni Hartman sanoi. "Saimme tehtyä tiukassa paikassa yhden kauden parhaista suorituksista."

Tamperelaisten päivää täydensi Minetit Juniorin mestaruus nuorten sarjassa.

Hartman sanoi, että suorituksessa kaikki onnistui eikä siinä tullut yhtään virhettä. Se myös tempaisi yleisön täysin mukaansa. Joukkue säkenöi kilpaa asujensa kanssa. Minetit selvisi vaikeistakin liikkeistä yhtäaikaisesti.

"Suorituksen aikana aisti, että nyt menee hyvin, vaikka ihan kaikkea siinä ei pysty itse näkemään."

Hartmanille kisa oli erityisen kutkuttava. Hän joutui jäämään viime vuoden lopun MM-kisoista syrjään loukkaantumisen takia. Nyt hän teki debyyttinsä aikuisten arvokisoissa.

"Aika paljon jännitti, mutta pystyin luottamaan omaan ja joukkueen tekemiseen. Olemme tehneet paljon hyviä suorituksia treeneissä ja kisoissa, joten oli varma fiilis."

Sanni Hartman on Minettien kapteeni, joka pääsi nyt ensimmäisen kerran aikuisten arvokisoihin.

Antton Laine on toiminut pitkään Minettien koreografina. Hän odottaa jo innoissaan seuraavaa ohjelmaa.

Yksi Minettien puolesta jännittäneistä oli joukkueen koreografi Antton Laine. Suorituksen jälkeen oli helppo huokaista helpotuksesta. Laine hymyili kilpaa auringon kanssa.

"Tämä oli viimeinen kisa tällä ohjelmalla, joten kyllä sitä halusi, että se loppuisi mukavasti. Eilisen jälkeen näytti siltä, että ehkä tämä ei menekään ihan niin kuin suunnittelimme. Pääasia kuitenkin on urheilijoiden suoritus, on se sijoitus sitten mikä vain", Laine sanoi.

Sunnuntaina tulos seurasi tekemistä, kun urheilijoiden kaulaan ripustettiin kultamitalit.

Mikä nyt sitten meni ratkaisevalla tavalla paremmin kuin alkukisassa? Laineen mukaan ei juuri mikään.

"Täällä on myös virallinen harjoitus, jonka tuomarit katsovat, eli ohjelma tehdään kolme kertaa. He tekivät joka kerta samalla tavalla. Ne olivat suorituksia, jollaisia on kotona harjoituksissakin tullut. Jokainen meni todella hyvin."

Bulgarian maajoukkue on noussut Minettien kovaksi kilpakumppaniksi. Se voitti viime vuoden lopussa maailmanmestaruuden. Nyt tamperelaiset nousivat takaisin valtaistuimelle.

Yksi tekijä siihen saattoi olla Sanni Hartmanin paluu. Koska hän ei ollut MM-kisoissa mukana, joukkue ei pystynyt tekemään ohjelmaa täysin suunnitellusti. Nyt kaikki meni nostoja myöten niin kuin pitikin.

Vantaalla Minetit pääsi esittämään parastaan. Sitä kulta myös vaati, koska Bulgarian joukkue on tasokas.

"Bulgarialla ja Venäjällä on vahva kulttuuri rytmisen voimistelun puolella. Sitä kautta heidän yksilöiden taitotaso on tosi kova. Suomalaiset hiovat ohjelmiaan paremmin ja tekevät paremmin joukkueena töitä", Antton Laine sanoi.

Nyt Venäjää ei toki kisoissa nähdä. Venäjä on hallinnut joukkuevoimistelun EM-kisoja ja sen joukkueet voittivat kolme edellistä mestaruutta. Minetit oli jäänyt kolme kertaa putkeen hopealle.

Vantaalle Bulgarian maajoukkue tuli uuden ohjelmansa kanssa. Minetit uusi ohjelman jo aiemmin viime vuonna sääntömuutoksia silmällä pitäen.

Laine sanoi, että hän pääsee tekemään uutta ohjelmaa onnellisena, kun nykyinen päättyi mestaruuteen. Hän lupaili "taiteellisempaa pläjäystä".

EM-kisat olivat ensimmäiset arvokisat uusilla säännöillä. Pistelasku uudistui niin, että yhden suorituksen maksimipistemäärä nousi 20:stä 30:een.

Kultataistelusta tuli silti äärimmäisen kutkuttava Minettien ja Bulgarian maajoukkueen välillä.

"Uudistus on ollut hyvä ja kaivattu. Nyt saadaan vähän enemmän eroja kärkijoukkueiden välille. Ohjelmat ovat myös vaativampia ja niissä tarvitaan enemmän taitoa ja fysiikkaa", kapteeni Sanni Hartman kertoi.

Myös koreografi Antton Laine on ollut uudistuksesta mielissään.

"Kaipasin jo jotain uutta tähän hommaan, kun joutui joka vuosi tekemään samalla reseptillä. Uudet säännöt piristivät todella paljon. Skaala on suurempi ja vaikeista liikkeistä saa enemmän pisteitä. On ollut tosi hyvä uudistus", hän toteaa.

Laine kertoi, että seuraava ohjelma on entistä parempi. "Tietenkin on!" hän naurahti ja muistutti, että kultaa tuonut ohjelma oli tehty tavallaan testiohjelmaksi niin vanhoille kuin uusille säännöille sopivaksi.

"Nyt olemme vasta päässeet vähän kärryille, miten uusien sääntöjen kanssa voi pelata ja leikkiä."