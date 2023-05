Antero Mertaranta vaikenee kuumasta kysymyksestä – hiljeneekö kaikkien aikojen leijonaääni?

Sunnuntaina saatetaan viettää kaikkien tunteman leijonaäänen jäähyväisiä.

244. Niin käsittämättömän monta peräkkäistä Leijonien MM-ottelua Antero Mertaranta, 67, on selostanut.

Putki alkoi kevään 1995 kisoista. Leijonien osalta puolivälierätappion päättyneet kotikisat ovat Mertarannalle MM-turnaus numero 28.

Monille suomalaisille Mertaranta on yhtä kuin Leijonat. Kun edellä mainittua lukua katsoo, ei ole vaikea ymmärtää, miksi. Vuodet, pelaajat ja valmentajat ovat vaihtuneet moneen kertaan, mutta Mertaranta on ollut ja pysynyt.

Joskin viime vuosina Mertaranta on ollut C Moren ”luksustuote”, jota on saanut kuulla pääosin vain maksupuolella.

Mutta saako enää sielläkään?

MM-kisojen tv-oikeudet siirtyvät tämän kevään jälkeen C Morelta Viaplaylle, jossa Leijonien pääselostajaksi noussee kanavan oma kiekkoääni Antti Mäkinen. Leijonien ottelut näkyvät siitä huolimatta jatkossakin MTV3:lla, mutta näiden kisojen aikana on alkanut liikkua huhuja, että Mertaranta hyppäisi karusellista sivuun.

Onko se siinä, Antero Mertaranta?

”Olen elänyt muutenkin vuoden kerrallaan. Sanotaan näin, että aikanaan kun tulin Yleen, tulin Yleen ja aikanaan kun lopetan, niin lähden ilman sen suurempaa hälinää”, Mertaranta vastaa.

Mertaranta selostaa 28. jääkiekon MM-kisojaan.

Mertaranta ei halua vastata suoraan, ovatko nämä hänen viimeiset MM-kisansa selostamossa.

Tästäkin haastattelusta Mertaranta ehti jo kerran kohteliaasti kieltäytyä. Hän ei selvästikään halua tehdä numeroa itsestään ja siitä, jatkuuko hänen MM-selostajauransa vai ei.

”Miten sen nyt sanoisi... Katsotaan, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Se on elämää”, selostajalegenda tuumaa pohdittuaan ensin tarkkaan sanojaan.

”Nämä ovat nyt C Moren viimeiset kisat. Sanotaan näin.”

Niin tai näin, selvää on, että Mertarannan ikoninen ura selostajana on jo ehtoopuolella.

Kansan syvien rivien vankkumatonta suosiota Mertaranta nauttii kuitenkin yhä 28. MM-turnauksessaan. Se käy nopeasti selväksi, kun hänen kanssaan kävelee Nokia-areenan käytävillä. Ihmiset tulevat tervehtimään ja pyytämään yhteiskuvia.

”Jos asioita miettii yksityishenkilönä, se yksityisyys tässä työssä on kadonnut täysin. Sitä ei ole olemassa. Mutta kun olen liikkeessä ja tapaan ihmisiä, minulla on aina aikaa jutella.”

”Olen säilyttänyt selvän jaon, että työ on työ ja vapaa-aika on vapaa-aikaa. Tulen töihin, teen työni ja sillä selvä. Minun ei tarvitse olla joka ohjelmassa paistamassa kananmunia tai tanssimassa tai tekemässä jotakin muuta.”

Mertaranta nousi kansakunnan kaapin päälle 39-vuotiaana Tukholman Globenissa toukokuussa 1995. Sen jälkeen oli menoa. Niin Mertarannalla kuin suomalaisella jääkiekolla.

Hieman aiemmin Antero Karapalon sijaisuuden Yleisradiossa saanut Mertaranta oli ehtinyt jo jättää opettajan virkansa, eikä niihin hommiin ole sittemmin ollut enää paluuta.

Mertaranta Itävallan MM-kisoissa 1996.

Pietarissa 2000.

Ja Moskovassa 2016.

Yksi asia Mertarantaa jossain määrin hiertää: hänet mielletään usein lähes yksinomaan jääkiekkoselostajaksi.

Todellisuudessa Mertaranta on tehnyt monipuolisen uran media-alalla. Hän on selostanut jalkapallosta, pesäpallosta, yleisurheilusta ja hiihdosta lähtien lähes lajia kuin lajia, vetänyt tv-ohjelmia ja tehnyt milloin mitäkin.

Tälläkin hetkellä Mertaranta työskentelee muun muassa MTV:n Huomenta Suomessa, Tulosruudussa ja Kesäterassi-ohjelmassa.

Ikänsä (67) puolesta Mertaranta voisi jäädä jo eläkkeelle, mutta hän nauttii yhä monipuolisista töistään.

”Olen minä tietysti vähentänyt töitä. Mutta olen elänyt koko ajan vuoden kerrallaan. Kun koen, että nyt riittää, sitten riittää.”

”Erilaisia uusi mahdollisuuksia on tullut aina milloin mistäkin. Niin kauan kun teen töitä, olen avoin asioille. Kun lopetan, lopetan kokonaan.”

Mertaranta on yhä mainiossa kunnossa – ja siitä hän myös pitää huolta. MM-kisojenkin aikaan selostajan pelipäivien rutiineihin kuuluu liikunta.

Alkoholinkäytön Mertaranta lopetti jo vuonna 2009.

”Terveyssyistä. Silloin tuli mittari täyteen ja totesin, ettei tätä hullunmyllyä kestä.”

”Se on ollut luojan lykky, että kaikki ne seikkailut tapahtuivat ennen someaikakautta. Koska minähän olisin jatkuvasti kaikissa lööpeissä”, Mertaranta naurahtaa.

Viime vuosina Mertarannan leijonaselostuksia on kuultu lähinnä C Moren kanavilla.

Vaikka Mertaranta on yhä kansan rakastama leijonaselostaja, hänen asemansa on niin suuri, että myös kriittisiä äänenpainoja löytyy. Viime vuosina ehkäpä enemmän kuin aiemmin.

Sosiaalisessa mediassa Mertaranta ei ole, mutta hän on silti pannut asian itsekin merkille.

”Totta kai huomioin sen, jos palaute on rakentavaa ja kehittää työtäni. Kaikkein tärkeintä minulle on, mitä tavalliset ihmiset sanovat. Sitä kuuntelen herkällä korvalla.”

”Rajani tulee vastaan siinä, kun alkaa henkilökettuilu, johon olen myös törmännyt. Myös julkisuudessa. Ei minusta tarvitse henkilönä tykätä, mutta yleisellä tasolla kannattaisi huomioida, että jos kritiikkiä tai analyysejä esitetään, se keskittyisi pääsääntöisesti itse asiaan.”

Pelin taktisen puolen sijaan Mertarannan ehdoton vahvuus on aina ollut tunnelman luominen. Sillä hän on myös suosionsa luonut.

”Se on minulle koko työn pääpointti. Nykypäivänä on niin paljon asiantuntijoita, meillä ja muualla, että olen koettanut säilyttää tietyn rajan. Minä keskityn enemmän luomaan tunnelmaa.”

Olivat nämä sitten Mertarannan viimeiset MM-kisat tai eivät, hänen kaltaistaan koko kansan yhdistävää tunnelman maalailijaa tuskin ihan heti tulee. Jos enää koskaan.