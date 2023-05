Latvia teki Tampereella MM-historiaa – Uskomaton kannatus jatkui läpi pronssipelin: ”He eivät ole tainneet nukkua kolmeen päivään”

Latvia liittyi MM-mitalistien joukkoon kukistamalla jatkoajalla Yhdysvallat. Kapteeni Kaspars Daugaviņšille 11. kerta sanoi toden.

Pronssiottelut voivat usein olla melko tyhjänpäiväisiä urheilutapahtumia. Kaksi pettynyttä joukkuetta pelaa himmeimmistä mitaleista, jotka eivät todellakaan olleet kummankaan haaveena.

Jo etukäteen oli selvää, että sunnuntain pronssipelissä näin ei tulisi olemaan.

Tunnetta ei todellakaan puuttunut koko ottelusta eikä varsinkaan sen loppu­huipennuksesta. Jatkoajalla Latvian puolustaja Kristians Rubins laukoi kiekon Yhdysvaltojen maaliin ja varmisti 4–3-voitolla maansa historian ensimmäisen MM-mitalin.

Pronssin merkitys paistoi myös kapteeni Kaspars Daugaviņšin kasvoilta, kun 35-vuotias hyökkääjä sai ensimmäisenä kaulaansa komean mitalin.

Urallaan NHL:ään asti yltänyt Daugaviņš sanoi kaiken tuntuvan kuin unelta.

”Luultavasti seuraavat pari päivää tulevat olemaan sellaista. Minun 11 vuoteni aikana olimme ensimmäistä kertaa edes pudotuspeleissä”, Daugaviņš päivitteli.

”Aiemmin tuntui, ettemme koskaan pystyneet antamaan vastinetta kannattajillemme, jotka tukivat meitä kaikkialla. Koko maa on aina tukenut meitä. Me saamme heistä voimaa ja he meistä, ja nyt meillä on tuliaisia kotiin.”

Latvia on ensimmäinen uusi jääkiekon arvokisamitalisti yli kahteen vuosikymmeneen. Slovakia ylsi ensin nuorten ja alle 18-vuotiaiden poikien MM-kisoissa pronssille vuonna 1999 ja miehissä hopealle seuraavan vuoden keväällä.

”Aiemmin puolivälierät oli aina tavoitteemme, mutta nyt... voimme unelmoida.”

Kaspars Daugaviņš johdatti Latvian MM-pronssille kapteenin C-kirjain rinnassaan.

Latvialaiset pitivät yllä tunnelmaa pronssiottelun alusta loppuun, aivan kuten päivää aiemmin välierässä.

Tuhansittain Tampereelle matkanneita latvialaiskannattajia kannusti omiaan historiallisen MM-mitalin tavoittelussa.

Tutut Latvija-huudot alkoivat jo hyvissä ajoin, ja desibelit nousivat aina, kun Latvia ylitti kiekon kanssa hyökkäyssiniviivan. Epäselväksi ei jäänyt myöskään, kumman puolelle suomalaiskatsojat olivat asettuneet.

”Tuntui kuin olisimme Arena Rigassa”, Daugaviņš ylisti joukkueen saamaa tukea.

”He eivät ole tainneet nukkuneet kolmeen päivään, jotta he voisivat olla täällä. Ja nyt juhlat jatkuvat!”

Viininpunainen yleisömeri sai kunnolla aihetta juhlaan ensimmäisen kerran avauserän puolivälissä. Ylivoimalla Rihards Bukarts tarjoili loistavan syötön maalinedustalla vapaana olleelle isoveljelleen Robertsille, joka nosti kiekon avoimen maalin kattoon.

Yhdysvaltojen tasoitus tuli nopeasti, mutta pian nuorempi Bukarts oli taas räjäyttämässä latvialaisfaneja riemuun. Bukarts harhautti taidokkaasti omien jalkojensa välistä ja ajoi maalille, jossa Jānis Jaks sai lopulta tökätä vapaana lojuneen kiekon viivan yli.

Erätauolle Latvia ei siltikään päässyt johdossa, sillä kisojen lyhin pelaaja, 168-senttinen Rocco Grimaldi, tasoitti viimeisellä minuutilla. Loistavan turnauksen pelannut Grimaldi oli vastannut jo Yhdysvaltojen ensimmäisestä maalista.

Tasatilanteessa 2–2 edettiin läpi toisen erän ja vielä pitkälle kolmanteen. Sitten katsomot hiljenivät äkisti, kun Yhdysvallat siirtyi johtoon ajassa 46.19.

Kannustus jatkui silti, jopa vielä aiempaa äänekkäämpänä. Se ei mennyt hukkaan, sillä alle kuusi minuuttia ennen loppua Kristiāns Rubīnsin viivasta lähettämä veto upposi pienen kimmokkeen kautta maaliin.

Peruspakki Rubīnsia ei todellakaan tunneta maalinteosta, mutta jatkoajalla hänestä tuli maansa uusin kansallissankari. Daugaviņš kertoi olevansa todella iloinen Rubīnsin puolesta.

”Hänellä oli vaikea kausi, jonka aikana hän luultavasti odotti pääsevänsä pelaamaan jo NHL-pelejä. Hän liittyi AHL:stä mukaamme lohkovaiheen viimeiseen peliin – ja nyt hän teki Latvian jääkiekkohistorian kaksi isointa maalia. Vau!”

Daugaviņšin mukaan juhlinta jatkuu ensin illan ajan Tampereella, ja aamulla edessä on lento Riikaan.

”Juhlimme yhdessä koko maan kanssa.”

Puolustaja Jānis Jaks riensi onnittelemaan maila- ja hanskameren keskellä kapteeni Daugaviņšia.

Petteri Nummelin (kesk.) sai Latvian apuvalmentajana myös kaulaansa pronssimitalin.