Saga Vanninen hätyyttelee jopa uutta Suomen ennätystä Götzisissä – sunnuntai alkoi ennätyksellä

Saga Vanninen on loistavassa vireessä Itävallassa.

Aamulehti

Tampereen Pyrinnön seitsenottelija Saga Vanninen jatkaa loistavassa vireessä toisena ottelupäivänä Itävallan Götzisin klassikkokilpailussa.

Vanninen aloitti sunnuntain pituushypyssä uudella ennätyksellään 643. Aiempi ennätys oli 634.

Viiden lajin jälkeen Vannisella on 4 897 pistettä ja sijoitus kovatasoisessa kilpailussa on nyt neljäs. Vanninen on viiden lajin jälkeen 116 pistettä edellä aiempaa ennätyssarjaansa.

Jäljellä on kaksi lajia, keihäänheitto ja ottelun päättävä 800 metriä.

Suomen urheiluliiton valmennuksen ja koulutuksen johtaja Jarkko Finni kertoo Twitterissä, että loppulajien ennätyksillä Vannisen kokonaispisteet olisivat peräti 6 483 pistettä.

Tämän hetken Suomen ennätys on Satu Ruotsalaisen 6 404 pistettä, joka syntyi vuonna 1991. Vannisen oma ennätys on 6 271 pistettä.

Vannisen keihäsennätys on 49,22 ja 800 metrin ennätys 2.20,64.

Lauantain neljässä lajissa Vanninen summasi 3 838 pistettä ja tulokset 13,48 100 metrin aidoissa, 180 korkeudessa (ennätys), 14,98 kuulantyönnössä ja 24,35 200 metrillä (ennätys)

Tämän kesän aikuisten MM-kisaraja on 6 480 pistettä.

Oikaisu 28.5.2023 kello 14.48. Ruotsalaisen etunimi on Satu, ei Maiju.