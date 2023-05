Yhdysvallat hävisi miesten jääkiekon MM-kisojen ensimmäisen pelinsä välierässä Saksaa vastaan. Frederik Tiffels vei 4–3-jatkoaikamaalillaan Saksan finaaliin Kanadan seuraksi.

Tämän vuoden miesten jääkiekon MM-kisojen jättiyllätykset eivät jääneet puolivälierävaiheeseen. Sisukas Saksa kaatoi lauantaina Yhdysvallat 4–3. Ratkaisseen osuman teki jatkoajalla Frederik Tiffels.

Vielä alkulohkossa joukkue hävisi kaikille suurimmille kiekkomaille: Ruotsille, Suomelle ja Yhdysvalloille. Pelit olivat Saksan kolme ensimmäistä turnauksessa.

Sitten kelkka kääntyi. Saksa marssi voittoon Tanskasta, Itävallasta, Unkarista ja Ranskasta. Ensimmäisen ison yllätyksen joukkue järjesti Riiassa puolivälierässä, kun se kaatoi lohkonsa voittaneen Sveitsin.

Nyt Saksa eteni satumaisen nousun päätteeksi MM-finaalin.

Vuonna 2018 Saksa otti yllätyshopeaa Korean olympialaisissa, mutta MM-jäillä on ollut nihkeää. Edellisen mitalin, hopeaa, maan väreissä otti Länsi-Saksa vuonna 1953. Tuolloin MM-turnauksessa eivät pelanneet lainkaan Kanada, Neuvostoliitto ja Yhdysvallat. Mitalit jaettiin A-sarjan otteluiden perusteella, eli erillistä finaalia ei pelattu. MM-finaalissa Saksa on ollut vain kerran, vuonna 1930, jolloin se taipui juuri Kanadalle 1–6.

”Tuntuu uskomattomalta, on vaikeaa edes kuvailla olotilaani juuri nyt. Tämä on jotain, mistä unelmoi ja nyt sen saavuttaa. Tämä on hullua, mutta sitä ei saa ajatella liikaa, koska huomenna on oltava valmis finaaliin”, kertoi saksalais-suomalainen hyökkääjä Samuel Soramies, jonka isän puolen suku on Suomesta.

Tunnelma eli Saksan mukana

Lauantai-iltapäivän ensimmäisen välieräpelin kiekkohurmos oli kaukana, kun Yhdysvallat ja Saksa alkoivat vääntää finaalipaikasta Nokia-areenassa. Etenkin pelin alussa areenassa oli hyvin hiljaista, ja areenan ylimmälle penkkiriveille asti kuuluivat pelaajien huudot kaukalosta.

Pieni porukka Saksan fanipaidoissa viritteli välillä ”Deutschland”-huutoja, mutta kovin into omien kannustamiseen laantui, kun Yhdysvallat karkasi alle neljässä minuutissa kahden maalin johtoon Alex Tuchin ja Rocco Grimaldin osumilla.

”Meillä oli huono alku, 2–0, mutta emme koskaan luovuttaneet. Uskoimme koko pelin ajan, että voitamme. Henkisesti tämä oli hullu peli”, Soramies sanoi.

Saksan kannattajia oli välieräpelissä muutama pieni porukka. Areenassa kiersi Kanadan fanien aloittama aalto jo avauserässä.

Altavastaajana peliin lähteneen Saksan hieno nousu avauserän loppupuolella toi eloa 8 011-päiseen yleisöön. Ensin Frederik Tiffels ohjasi kiekon ohi Yhdysvaltain maalivahdin Casey Desmithin ylivoimalla. Vajaata neljää minuuttia myöhemmin Maksymilian Szuber laukoi kiekon maalin ylänurkkaan, ja areena yltyi suuriin suosionosoituksiin.

Tunnelma lässähti uudelleen, kun Yhdysvallat hallitsi toista erää ja siirtyi 3–2-johtoon Michael Eyssimontin runnottua kiekon maaliin.

Katsojat syttyivät kannustuksiin taas päätöserässä, kun Saksa haki hanakasti tasoitusta. Joukkue hukkasi useamman huippupaikan, ja valtaosa katsojista päästi sitä mukaa kovaäänisiä huokauksia. Yksi parhaista paikoista oli vajaat kuusi minuuttia ennen erän loppua Jonas Müllerillä, jonka laukaus kilahti ylärimassa.

Täyttymyksen katsojat saivat puolitoista minuuttia ennen varsinaisen peliajan päätöstä. Saksa vyörytti pelin Yhdysvaltojen maalille, ja Marcel Noebels hakkasi irtokiekon maaliin tasoittaen lukemat 3–3:een. Tasoituksensa Saksa teki ilman maalivahtia pelatessaan.

Näin syntyi voittomaali! Frederik Tiffels (vas.) ratkaisi pelin.

Kun Tiffels täräytti Saksan jatkoon ajassa 67.32, pelaajat ryntäsivät halaamaan toisiaan. Vain hetkeä aiemmin Soramies blokkasi kiekon kipeästi. Joukkuekavereidensa luokse hänet auttoi adrenaliini, eikä kipu ollut palannut jalkaan ainakaan haastatteluun mennessä.

Soramiestä alkoi naurattaa, kun häneltä kysyi tunteesta voittomaalin syntyessä.

”Minä vain ryntäsin joukkueeni luo, en edes ajatellut mitään. Kaikki meni pimeäksi. Olin todella iloinen.”

Pelin edetessä Deutschland-huutoihin yhtyivät katsomossa useat suomalaiset, ja tunnelma oli katsomossakin riemukas ottelun ratkettua. Soramies huomasi suomalaisten tuen.

”Se oli mieletöntä. Toivon, että he kannustavat meitä huomenna. Tarvitsemme kaikkia tukemaan meitä. Olkaa huomenna oikealla puolella, suomalaiset.”

MM-kisojen päätöspäivä alkaa kello 15.20 pelattavalla pronssiottelulla Yhdysvallat–Latvia. Finaali on vuorossa kello 20.20.

Hyökkääjä Nico Sturm tuuletti jäällä Saksan voittoa, kun valmennusjohto halasi toisiaan vaihtoaitiossa.