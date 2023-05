Maria Huntingtonin ottelu Itävallassa katkesi heti – Saga Vanninen uuteen korkeusennätykseen

Maria Huntington kompuroi Götzisin ottelussa ensimmäisillä aidoilla ja keskeytti.

Seitsenottelija Maria Huntingtonin tie katkesi ikävästi hänen aloituslajissaan naisten 100 metrin aitajuoksussa Itävallan kansainvälisissä moniottelukisoissa.

Huntington kompuroi Götzisin klassikkokisassa kahdella ensimmäisellä aidalla, ja matka jäi siihen.

”Ajauduin liian lähelle ensimmäistä aitaa ja törmäsin siihen. Olin siinä vaiheessa liian alhaalla, enkä saanut nostettua lantiota tarpeeksi ylös. Osuin myös toiseen aitaan, ja siinä meni tasapaino”, Huntington kertaili harmillista epäonnistumistaan.

Aitajuoksu on Huntingtonin parhaita lajeja ottelussa. Hänen ennätyksensä tällä matkalla on 13,09, ja tällä kaudella hän on ehtinyt juosta jo tuloksen 13,29. Nyt onni ei ollut mukana matkassa.

Tampereen Pyrintöä edustava Huntington selvisi haverista omien sanojensa mukaan ”pikku kolhuilla”. Myös lantioon tuli sen verran vääntöä, että Huntington ei jatka ottelua.

”Nyt katsotaan, milloin jatkan otteluiden suhteen. Olen seuraavaksi menossa hyppäämään pituutta gp-kisaan”, Huntington viittasi kesäkuun 7. päivänä Jyväskylässä käytävään kilpailuun.

Toinen Pyrinnön ottelija Saga Vanninen juoksi avauslajissa ajan 13,48, joka oikeutti kokonaiskilpailussa 12. sijaan.

Vannisen lajiennätys on 13,41. Ottelun ennätyssarjassaan (6 271 vuonna 2021) Vanninen juoksi ajan 13,55.

Aloituslajin nopein oli Yhdysvaltain Anna Hall huippuajalla 12,75. Hänen aikaisempi ennätyksensä oli 13,09, ja kokonaispisteitä Hall on kerännyt parhaimmillaan 6 755.

Vanninen jatkoi vahvasti korkeushypyssä, jossa tuli uusi ennätys 180. Vanninen paransi ennätystään sentillä ja ottelussa tekemäänsä ennätystään kahdella sentillä. Vanninen ylitti 162, 168, 171 ja 174 kaikki ensimmäisellään. 177 meni toisella ja 180 taas ensimmäisellä. 183 jäi vielä ylittämättä.

Päivitetty 27.5.2023 kello 16.10. Vannisen korkeustuloksella.