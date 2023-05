Mikko Rantasella käsittämätön MM-turnaus – ”Se oli kylmä suihku”

Suomen suurin tähti Mikko Rantanen ei tehnyt MM-kisoissa maaliakaan. Taiston tauottua Nokia-areenan uumenissa vaelsi turhautunut ja pettynyt mies.

Leijonien fiaskomainen MM-turnaus päättyi puolivälierätappioon Kanadalle maalein 1–4.

Ottelun jälkeen Nokia-areenan uumenissa vaelsi pettyneitä leijonia päät painuksissa.

”Paskat. Harmittaa tosi paljon”, joukkueen suurin tähti Mikko Rantanen murahti päällimmäisistä tunnelmista kysyttäessä.

”Siinä 1–0-tilanteessa oli paikkoja niin paljon... Siihen se turnaus ehkä vähän kaatui. Tehottomuuteen. Itsellänikin. 2–0-maali otti vähän ilmat pois. Se oli kylmä suihku”, Rantanen jatkoi.

Päättyneellä kaudella NHL:ssä Rantanen säkenöi koko vuosituhannen hurjimpana suomalaisena maalipyssynä 55 runkosarjamaalillaan. Siihen nähden MM-kisojen kahdeksan ottelun maalisaldo, pyöreä nolla, oli suorastaan käsittämätön.

”Harmittaa, etten pystynyt auttamaan. Tänäänkään. Kaikki jäi kyllä kaukaloon. Siitä ei ollut kiinni, ettei yrittämistä olisi ollut.”

Rantanen manasi tehottomuutta turnauksen päätyttyä.

Rantanen sanoi, ettei hän osaa tuoreeltaan löytää yhtäkään syytä maalittomuuteensa.

”Joskus jääkiekko on sellaista. On NHL:ssäkin tullut pidempiäkin jaksoja, jolloin on paikkoja, mutta ei vain mene.”

”Ihmismieli on sellainen, että sitten menee helposti pakottamiseksi.”

Suomen pannukakkuturnauksesta monille jää päällimmäisenä mieleen Leijonien ykkösketju ja Jukka Jalosen vimma pitää siitä kiinni.

Kolmikko Teemu Hartikainen–Sakari Manninen–Rantanen ei syttynyt liekkeihin missään vaiheessa turnausta.

Rantasen maalittomuus sai turnauksen edetessä koomisiakin piirteitä. Ei vain uponnut, ei sitten millään.

”Taas tullaan siihen tehottomuuteen. Maalipaikkoja oli paljon. Vaikea sanoa, mikä siinä sitten oli. Jos olisimme saaneet flow-tilan päälle ja tehneet enemmän maaleja, nyt varmaan juhlittaisiin, eikä oltaisi tässä.”

Sitkeästi yhdessä pidetty ketju hajotettiin vasta, kun paniikki oli jo päällä: puolivälierän toisella erätauolla.

Olisiko muutos pitänyt tehdä jo aiemmin?

”En tiedä... Tietysti ymmärrän valmennusta, että he luottavat yksilöihin. Paikkoja oli tosiaan, jos vaikka videolta katsoo. Totta kai kärsivällisyyttä tarvitaan. Ja kaikki kolme olemme hyviä pelaajia, että se olisi jossakin vaiheessa auennut. Mutta ei se auennut”, Rantanen pohti.

Vaikka Rantanen oli MM-turnauksessa koko kansan suurennuslasin alla ja valtavan mediapaineen kohteena, hän kertoi, että kisoista jäi viiden vuoden tauon jälkeen kokemuksena lopulta ”kiva” maku.

”Kyllä minä jatkossakin haluan tulla mukaan, jos olen vain terveenä ja energiaa riittää. Niin kauan, kun kultamitalista saa taistella. Olen pelannut neljät MM-kisat ja vain yksi hopeamitali.”

Torstai-iltana päättyi myös Rantasen 97 kilpailullista ottelua sisältänyt kausi. Edellisen kalenterivuoden aikana hän on pelannut jääkiekkoa reilusti enemmän kuin yksikään toinen suomalaispelaaja.

”Nyt täytyy vähän lomailla ja levätä. Tässä on tullut pelattua aika paljon jääkiekkoa viimeisten parin kauden aikana. Nyt ei varmaan seuraavaan pariin kolmeen viikkoon ei tarvitse miettiä jääkiekkoa. Pistetään puhelimet kiinni”, Rantanen päätti.