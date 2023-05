Perttu Ruuska huudatti Kaupin yleisöä lyönneillään – Manse nousi voittoon KPL:stä, mutta menetti tärkeän pelaajan sairastuvalle

Manse PP otti miesten Superpesiksessä kauden toisen voittonsa, kun Kouvolan Pallonlyöjät kaatui kotiutuslyöntikilpailun jälkeen 2–1 (2–3, 6–4, 1–1, 4–3). Perttu Ruuska löi kunnarin ja viisi tavallista.

Aamulehti

Nihkeästi kauden aloittanut Manse PP nousi tiistaina voittoon Kouvolan Pallonlyöjistä kotiutuslyöntikilpailun jälkeen 2–1 (2–3, 6–4, 1–1, 4–3).

Otteluun mahtui huonoja uutisia toisen jakson alussa. Kotijoukkueen ensimmäinen ulkovuoro jouduttiin keskeyttämään useiksi minuuteiksi, kun Simo Vainikaista hoidettiin kentän pinnassa. Vainikaisella on aiemmin ollut jalkavaivoja. Muutamaan kertaan Vainikainen kokeili varvistella hoitotoimien aikana, mutta joutui jättämään pelin kesken. Vielä vaihtopenkilläkin Vainikaista jumpattiin pitkään.

Pelinjohtaja Jani Komulainen kertoi ottelun jälkeen, että Vainikaisella oli tuntemuksia pohkeen sivussa. Etenijä pystyi kävelemään pelin jälkeen, mutta hän menee keskiviikkona tutkimuksiin.

Komulaisen mukaan on epätodennäköistä, että Vainikainen pelaisi seuraavassa pelissä Vimpelissä.

Viikonloppuna Manseen siirtyi vaihtaja Kalle-Tapio Huusko Hyvinkään Tahkosta tuomaan leveyttä tamperelaisjoukkueeseen. Huusko ei pelannut vielä tiistaina, vaan oli merkittynä kakkospelinjohtajaksi. Vimpelissä hän päässee tositoimiin.

”Hän on täydessä pelikunnossa, mutta emme halunneet häntä ihan kylmiltään tähän peliin, koska hän ei ole ollut joukkueen mukana. Ei meillä niin hätä ollut tässäkään pelissä”, Komulainen sanoi.

Vainikainen on pelannut alkukaudesta sisällä numerolla kaksi ja ulkona ykkösvahtina. Mansen varakapteeni on esiintynyt pääosin pirteästi.

Kun Vainikainen putosi, Lauri Kivinen otti hänen paikkansa sisällä. Ulkona Kivinen toimi kopparina. Samalla kapteeni Henri Puputti siirtyi polttolinjaan ja Tomi Lehtonen ykkösvahdiksi.

Vainikaista hoidettiin pitkään kentällä toisen jakson alussa.

Simo Vainikainen lennätti kypäräänsä, kun peli jäi häneltä kesken.

Mitä tapahtui? Pitkästä pelistä palkinto 1. jakso: Manse oli pääsemässä viimeiseen sisävuoroon 0–1-takaa-ajossa, mutta ratkaiseva, varma palo vaihtui karmeaan harhaheittoon, jolla KPL pääsi 3–0-johtoon. Perttu Ruuska löi Mansen juoksun päähän. Kahden palon tilanteessa KPL-lukkari Aleksi Vainio otti Juuso Myllyniemestä kärpäsen. 2. jakso: Ruuska jatkoi vahvasti mailassa ja löi ajotilanteessa kunnarin vieden Mansen 5–1-johtoon. Ratkaisu: Kotiutuslyöntikilpailun lyömässä aloittanut Manse otti 4–0-johdon KPL:n ulkopelivirheiden avustamana. Ulkona puolustus piti riittävän hyvin. Yleisöä: 1 579 Entäs nyt? Manse vierailee torstaina hallitsevan mestarin Vimpelin Vedon luona.

Ruuska vei jokerien taiston

Pelissä nähtiin alkukaudesta parhaisiin lyöjiin lukeutuvien Perttu Ruuskan ja Patrik Wahlstenin kohtaaminen. Wahlsten johti lyöjätilastoa 15 lyödyllä juoksulla ennen tiistain peliä. Ruuska piti neljättä sijaa lukemin 1+13.

Koleassa 16 asteen lämpötilassa Ruuska vei lyöjäjokereiden kohtaamisen selvästi. Ensimmäisen jakso oli molemmille joukkueille heikko, kun kentällemenot eivät meinanneet onnistua lainkaan.

Avausjakson edetessä kolmostilanteita nähtiin enenevissä määrin. Viimeisessä sisävuorossa Ruuska sivalsi ensimmäistä kertaa onnistuneesti ja löi kahdella juoksulla Mansen taistelemaan jakson tasoituksesta 2–3-lukemin. Pian tämän jälkeen KPL kuitenkin päätti jakson lukkari Aleksi Vainion ottamalla kärpäsellä.

Vainikaisen loukkaantumisen jälkeen Ruuska jysäytti pallon läpi ja kirjasi kunnarillaan Mansen 5–1-johtoon.

”Kyllähän nuo tilanteet monesti ovat sellaisia, kun joku putoaa pois, että koko joukkue ottaa vähän isompaa roolia ja niin meillä kävi. Toisaalta se saattoi jopa vastustajaakin vähän sekoittaa. Me reagoimme siihen aivan oikein”, Ruuska kehui.

Ruuska löi ottelussa kunnarin ja viisi juoksua. Täysin tyytyväinen hän ei vielä omaan tekemiseensä ollut, mutta voitto lämmitti paljon vaikeiden pelien jälkeen.

”Muutamia hyviä lyöntejä, toki siinä on vieläkin tarkennettavaa ja parannettavaa paljon, mutta tästä on hyvä jatkaa. Joukkueen voitto on ainoa, mikä tässä on mielessä.”

Wahlsten löi pelissä yhden juoksun.

Perttu Ruuska oli pelin ykköspalkittu. Lyöjäjokeri ratkoi kakkosjaksoa kunnarillaan.

Juha Puhtimäki pelasi hyvän pelin lautasen äärellä. Konkarilukkari napsi useita kärpäsiä, jotka osaltaan käänsivät peliä Manselle.

Kalle-Tapio Huusko pääsi haistelemaan Mansen pelin tunnelmaa jo seuran vaatteet päällään, mutta vasta kakkospelinjohtajana.

60 metrin aitojen Euroopan mestari Reetta Hurske oli kannustamassa Mansea.

KPL nosti Ykköspesiksestä Aleksi Vainion lukkarikseen juuri ennen kauden alkua, kun Janne Kivipelto lopetti uransa ja Elias Pitkäsen kausi päättyi ennen yhtäkään sarjapeliä leikkaushoitoa vaatineeseen käsivammaan.

Puhtimäellä oli tilannetta tarjolla mailassakin. Konkari löi yhden juoksun.