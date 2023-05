Saksasta tuotiin Tampereelle 14 tonnin painosta biljardipöytiä – Tässä syy

Tampereella pelataan kesäkuussa poolbiljardin EM-kilpailut, jotka korona perui vuonna 2020. Suomen joukkueella on kova 12 mitalin tavoite.

Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa on valmista poolbiljardin EM-kisoihin. Kaikkiaan pelipöytiä tuotiin Saksasta 28 kappaletta.

Tampereella pelataan jääkiekon MM-kisojen varjossa myös toinen iso arvoturnaus. Kun kiekkokisat loppuivat, siirrytään biljardin pariin.

Poolbiljardissa pelataan EM-mitaleista Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa 1.–11. kesäkuuta. Tampereelle saapuu noin 160 urheilijaa kaikkiaan 29 eri maasta.

Jääkiekon MM-kisat vetivät Nokia-areenaan parhaimmillaan yhdessä ottelussa reilut 11 000 katsojaa. Messu- ja Urheilukeskuksessa syke on erilainen. Sisäänpääsy on ilmainen, millä järjestävät toivovat saavansa suurtapahtuman tuntua.

”Meille on tärkeämpää, että paikalle saataisiin yleisöä ja saadaan tapahtuman tuntua turnauspaikalle, kuin että saataisiin joku kymppi sisäänpääsyä katsojaa kohden”, kertoo EM-kisojen pääorganisaattori ja kilpailunjohtaja Tommi Lamminaho. Hän on myös Euroopan biljardiliiton varapuheenjohtaja.

Poolbiljardin EM-kisat on monipuolinen turnaus: Tampereelle ratkotaan miesten, naisten, alle 23-vuotiaiden sekä pyörätuolibiljardin Euroopan mestaruudet. Lajeja on kaikkiaan neljä: kasipallo, ysipallo, kymppipallo ja straight pool (tunnetaan myös nimellä 14.1). Koko homman paketoi erikseen pelattava joukkuekilpailu. Snookeria ei pelata poolbiljardin arvokisoissa.

Torstaina 25.5. Messu- ja Urheilukeskuksessa oli jo valmista toukokuun viimeisen viikonlopun ysipallon Euro Tourin kilpailuun ja kesäkuun alun EM-kisoihin.

Tältä biljardiareena näyttää. EM-kisoihin on vapaa pääsy.

EM-kisat piti käydä Tampereella jo vuonna 2020. Koronaviruspandemia perui tapahtuman, kuten niin monessa muussakin lajissa.

Lamminaho kertoo, että aloitti Tampereen EM-kisojen järjestelyt jo seitsemän vuotta sitten. Vuoden 2020 kisojen peruuntuminen oli iso takaisku.

”Kun siitä nyrkiniskusta toivuttiin, niin alettiin heti veivaamaan uutta aikaa Tampereen kaupungin kanssa. On todella hieno juttu, että päästiin kaikesta huolimatta järjestämään EM-kisat.”

Tämän vuoden kisojen järjestelyt ovat sujuneet mallikkaasti ja Lamminaho jakaa kiitosta Tampereen kaupungille avusta. Lauantaista maanantaihin 27.–29.5. Messu- ja Urheilukeskuksessa pelattiin jo ysipallon Euro Tourin osakilpailu, jossa oli mukana noin 170 pelaajaa.

Mitä? Poolbiljardin EM-kisat Tampereella Milloin: 1.–11.6.2023 Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa. Lajit: kasipallo, ysipallo, kymppipallo, straight pool (14.1) ja joukkuekilpailu. Sarjat: Miehet, naiset, pyörätuolisarja ja alle 23-vuotiaat. Pelaajat: Noin 160 pelaaja 29 eri maasta. Yleisö: EM-kilpailuihin on vapaa pääsy. Suomen joukkue: Aki Heiskanen, Mika Immonen, Julia Kuutti, Kim Laaksonen, Karo Långström, Laura Saarinen, Arseni Sevastyanov, Aatu Suoraniemi, Jani Siekkinen, Tuija Soininen, Riikka Väyrynen, Micke Ström, Jere Virtaranta, Johanna Vartiainen, Miia Virtanen, Casper Matikainen, Jouni Tähti.

Pöydät Saksasta

Kaikkiaan Messu- ja Urheilukeskuksessa pelataan 28 biljardipöydällä. EM-kisoihin ei kelpuuteta mitä tahansa pöytää, vaan kisa-alustat tuotiin Saksasta.

”Saksasta tuotiin täysi rekkatraileri pöytiä. Ne ovat saksalaisen pöytävalmistajan, joka on kisojen yhteistyökumppani.”

Yksi pöytä painaa Lamminahon mukaan noin 500 kiloa kaikkine lisävarusteineen, joten messuareenan lattialla on kaikkiaan 14 000 kilon edestä biljardipöytiä.

EM-kisoihin on tulossa noin 160 pelaajaa kaikkiaan 29 eri maasta.

”Messu- ja Urheilukeskus on tilana mitä mainioin EM-kisoille. Etenkin kova lattia on tärkeä asia, lattia ei saa millään tavalla joustaa”, Lamminaho kertoo.

Suomi on pärjännyt poolbiljardissa hyvin ja koti-EM-kisojen mitalitavoite on kova, 12 mitalia. Suomi on joukkuekisan hallitseva Euroopan mestari.

”Suomi on ollut aina vahvoilla mitalitilastoissa. Kotikisoissa meillä on hieno tiimi kasassa”, Lammiaho kertoo.

Suomen joukkueessa on mukana 17 urheilijaa, joukkueen kapteenina toimii tamperelaista Galaxie Unitedia edustava moninkertainen EM-mitalisti Aki Heiskanen.

”Aki ei ole muutamaan vuoteen ollut EM-joukkueessa mukana. Hän otti nyt agendakseen päästä joukkueeseen mukaan, nousi taas Suomen kärkeen ja otti paikkansa maajoukkueesta”, Lamminaho kuvailee.

Lisäksi hän nostaa yleisölle seurattavaksi lajilegenda Mika Immosen ja pyörätuolibiljardin hallitsevan 9- ja 10-pallon Euroopan mestarin Jouni Tähden.

”Mika on kaksinkertainen maailmanmestari ja US Openin voittaja. Vaikka vuosia on mittarissa 50, hän kiertää edelleen aktiivisena maailmaa.”

