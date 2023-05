Kun Hannu Helander teki ennennäkemättömän kohuratkaisunsa, hänen autonsa renkaista tyhjennettiin ilmat – Tappara-kaksikon hupaisa jäynä Neuvostoliiton supertähdille päättyi masentavasti

Kuka Hannu Helander

Hannu Helander kuvattuna viime maanantaina. Taustalla Ilveksen Suomi 100 -pelipaita.

Syntynyt 23.9.1956 Tampereella.

Pelipaikka: puolustaja (left).

Pituus/paino: 175 cm / 79 kg.

Seurat SM-sarjassa/-liigassa: Ilves 1972–80, Tappara 1980–83, Ilves 1983–89.

Saavutuksia: kaksi Suomen mestaruutta 1982, 1985, SM-hopeaa 1981, SM-pronssia 1975, 1989. A:n SM-kultaa 1974, A:n SM-hopeaa 1973, A:n SM-pronssia 1972, B:n SM-kultaa 1973, B:n SM-pronssia 1974.

Arvokisat maajoukkueissa: MM-kisat 1982, 1983. U20 MM-kisat (ei virallista statusta) 1976, U19 EM-kisat 1974, 1975.

A-maaottelut: 56 ottelua, joissa 3 maalia + 7 syöttöä = 10 pistettä.

SM-sarjassa/liigassa: runkosarjassa 556. 57+104=161. Pudotuspeleissä 54. 5+10=15.

Valinnat: SM-liigan All Stars -kentällisessä kaudella 1981–82.

Muuta: Phoenix Roedrunners varasi Helanderin WHA:han vuonna 1976 numerolla 112.

Teki työuransa Tampereen kaupungilla rakennusmestarina, jäi eläkkeelle vuonna 2020.

Käy edelleen talviaikaan jäällä kahdesti viikossa ikämiesjoukkue Superstarsin kanssa.