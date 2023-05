Timo Jutila takoo MM-kisoissa hirmuisia euromääriä – yksi asia kismittää: ”Tehty päin persettä”

Timo Jutila nauttii jääkiekon MM-kisoista ja niin tekee hänen yrityksensä tasekin.

Leijonat pelaa torstaina MM-puolivälierässä, ja Kanada-voitolla joukkueella on jälleen mahdollisuus kivuta aina maailmanmestaruuteen saakka.

Yksi asia on varma: Leijonat historiansa ensimmäiseen maailmanmestaruuteen vuonna 1995 kipparoineelle Timo Jutilalle, 59, kisat ovat jälleen jättimenestys.

”Jutipumppu”-tuuletuksen lanseerannut ex-puolustaja nettoaa hänen ja vaimonsa Satu Jutilan yhteisellä yrityksellä Jetsetclub oy:lla turnauksesta komean potin.

Timo ja Satu Jutila Captain’s Vip Loungessa viime vuoden MM-kisoissa.

Jutilat ovat vuokranneet Nokia-areenasta aition, joka toimii areenassa järjestettävissä tapahtumissa vip-tilana. Erityisesti MM-kisojen aikaan hulppealle JetSet Club -osastolle on ollut kysyntää.

”Kisat ovat sujuneet hyvin. Klubi on ollut joka päivä käytössä. Suomen peleihin aitio myytiin loppuun jo hyvissä ajoin”, Jutila kertoo.

Pudotuspeleihin aitio meni kuin kuumille kiville. Nopeat söivät hitaat.

”Pleijareihin aitio oli buukattu loppuun silmänräpäyksessä.”

Halvimman, 600 euron JetSet Clubin paketin, sai itselleen Suomen otteluihin Itävaltaa ja Unkaria vastaan. Kallein paketti oli luonnollisesti päätöspäivän pronssi- ja loppuotteluihin, joista täytyi pulittaa 1 500 euroa.

Yleisesti ottaen kisat ovat sujuneet Jutilan mielestä mallikkaasti.

”Kaikilla on ollut hyvä meininki, ja pelit ovat olleet viihdyttäviä. Hienot kisat menossa!”

Vaikka Suomi, Tampere ja Jutilat ovat saaneet nautti kaksista peräkkäistä MM-kotikisoista, kiekkofanien mahat eivät täyttyneet. Jutilan vip-paketti oli edelleen haluttua tavaraa.

Jetsetclub Oy takoi viime vuoden kesäkuun lopussa päättyneellä tilikaudella 1,99 miljoonan euron liikevaihdolla liki käsittämättömän 714 000 euron liikevoiton.

Nyt Jutila odottaa kokonaisuudessaan jopa parempaa tulosta.

”Viime kausi oli vain ”puolikas”. Nyt olemme järjestäneet tapahtumia koko kauden – ja tapahtumiahan on riittänyt. On ollut robbiewilliamsia, andreaboccellia, NHL-otteluita ja nyt MM-kisat.”

Kaikesta huolimatta kauteen mahtuu yksi lovi, joka kismittää jääkiekkoleijona numero 132:ta edelleen.

”SM-liigan pudotuspelien ohjelmahan oli aika melkoinen. Se oli tehty päin persettä. Pelattiin kuutena päivänä peräkkäin Nokia-areenassa. Pudotuspelipäivämäärät pitäisi pystyä lyömään lukkoon paljon aikaisemmin.”

Captain’s Vip Loungessa kelpaa nauttia tapahtumasta kuin tapahtumasta.

Tähän ei näytä tulevan muutosta.

”Ensi kauden otteluohjelmaa ei ole vieläkään julkaistu. Pyysimme sitä jo tammikuussa. Olisi mukava aloittaa myynti tapahtumiin”, Jutila ärähtää.

Jetset Clubin tiloihin mahtuu viitisenkymmentä vierasta. Jutilat keksivät kuitenkin lääkkeen rajallisen tilan ongelmaan.

”Tajusimme Satun kanssa heti, ettei 50-paikkainen aitiomme riitä, vaan tarvitsemme oman vipin. Vajaa kolme vuotta sitten saimme Jääkiekkoliitolta ajatukselle vihreää valoa. Pari vuotta sitten teimme yhteistyösopimuksen TAKK:n kanssa. Ja pian sen jälkeen liitto halusi meidät kisojen viralliseksi hospitality-partneriksi”, Jutila kertoi Sanomalle viime vuoden MM-kisojen aikaan.

Jutiloiden ja TAKK:n eli Tampereen aikuiskoulutuskeskuksen välinen yhteistyö käsittää sen, että kiekkolegenda taustajoukkoineen kestitsee vip-vieraita keskuksen tiloissa, Captain’s Vip Loungessa.

Captain’s Vip Lounge on Jutilan toimisto myös vuoden 2023 MM-kisoissa.

Toimintaa pyritään kehittämään jatkuvasti monipuolisempaan ja asiakkaita paremmin palvelevaan suuntaan.

”Tiloissamme voi nauttia aamiaista, pitää palavereja ja oleskella ennen päätapahtumaa kuten esimerkiksi SM-liigaottelua – eli pitää koko päivän mittaisia kestejä.”

Jutila kertoo, että suunnitteilla on myös uusia aluevaltauksia Suomen rajojen ulkopuolella.

”Kun ensi vuoden MM-kisojen ohjelma Prahaan ja Ostravaan julkaistaan, alamme suunnitella reissua sinne.”

”Ensi kaudella teemme myös NHL-reissun”, MM-kultakapteeni lataa.

Vaikka Leijonien otteet käynnissä olevassa MM-turnauksessa eivät ole vakuuttaneet suurta yleisöä, lähes 30 MM-kisareissun kokemuksen Jutila luo suomalaisiin uskoa.

”En ole ollenkaan huolissani. Tehottomuus on vaivannut, mutta siellä on kopissa olympiavoittajia, maailmanmestareita ja Stanley Cup -voittajiakin – jätkät tietävät kyllä mikä on homman nimi.”