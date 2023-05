Maria Huntington palasi onnistuneesti 10 kuukauden tauolta – seuraavaksi häntä ja Saga Vannista odottaa lajin klassikko

Tampereen Pyrinnön ottelijat Maria Huntington ja Saga Vanninen saavat viikonloppuna oivan mahdollisuuden parannella mahdollisuuksiaan päästä loppukesästä MM-kisoihin. Kaksikko ottelee Itävallan Götzisissä huippunimiä vastaan.

Maria Huntington sai hyvän itseluottamuksen kauden ensimmäiseen otteluun viime perjantaina, kun hän kilpaili pika-aidoissa Tampereella. Pyrinnön ottelija on viimein terve, mikä on kaiken a ja o.

Aamulehti

Loukkaantumiset ja sairastelut ovat riepotelleet Tampereen Pyrinnön ottelijaa Maria Huntingtonia, 26, viimeisen vuoden aikana liiankin kanssa. Kisatauko venyi peräti kymmenen kuukauden mittaiseksi, mutta viime perjantaina Huntington pääsi vihdoin starttiviivalle.

Tampereella käydyissä aluemestaruusotteluissa pyrintöläinen kisasi vain avauslajissa 100 metrin aidoissa. Meno oli heti tuttua Huntingtonia. Kevyessä myötätuulessa hän kellotti uransa toiseksi parhaan sallittujen olojen kaudenavauksen lukemin 13,29. Vuonna 2019 aitomaansa ennätykseen eroa jäi kaksi kymmenystä.

Onnistunut paluu kilpakentille oli Huntingtonille helpotus.

”Tulosta osasin odottaa tietyllä lailla, mutta että sain noinkin hyvän aloituksen, se oli itseluottamukselle tärkeää pitkän tauon jälkeen.”

Huntington kertoo, että kisaamattomuuden seurauksena hän on joutunut tekemään aiempaa enemmän töitä sen eteen, että pääsee kilpailemaan kovatasoisiin otteluihin. Seitsenotteluita on muutenkin kilpailukalenterissa vähän verrattuna yksittäisiin lajeihin.

Silti Huntingtonilla on taskussaan lippu ottelijoiden suuresti arvostamaan Götzisin kutsukilpailuun, joka otellaan tulevana viikonloppuna. Siellä Huntington ja nuorten arvokisojen kolminkertainen mestari Saga Vanninen, 20, ottelevat ensi kertaa tänä kesänä. Molemmille kerta Götzisissä on toinen.

”Götzisiin minulla oli heti paikka, mikä on outoa, koska se on yleensä kaikista hankalin kisa päästä”, Huntington sanoo.

Mahtava kokemus

Itävallassa, lähellä Sveitsin rajaa sijaitsevassa Götzisissä on asukkaita noin 12 000. Kansainvälinen ottelukisa kunnassa on järjestetty toukokuisin vuodesta 1975 lähtien, ja vuodesta toiseen tapahtuma kerää kaikki kirkkaimmat tähdet paikalle. Esimerkiksi tänä vuonna starttilistalla seitsenottelussa ovat vuoden 2019 maailmanmestari Katarina Johnson-Thompson, viime vuoden MM-hopeamitalisti Anouk Vetter ja pronssimitalisti Anna Hall. Kymmenottelussa nähdään maailmanmestari ja ME-tuloksen haltija Kevin Mayer sekä olympiavoittaja Damian Warner.

”Kun pääsee kisaamaan noita maailman parhaita vastaan, se tietty tekee siihen lisänsä”, Vanninen sanoo.

Götzis on myös kokemuksena ottelijoille omaa luokkaansa.

”Onhan se hieno. Tavallaan sellainen pikkukenttä, mutta yleisö on ihan siinä kentän vieressä. On kiva päästä kisaamaan sinne”, Vanninen kertoo.

Huntington odottaa tunnelman kokemista nyt kunnolla. Edellisen kerran Huntington kilpaili Götzisissä vuonna 2021. Silloin koronan takia katsomossa oli lähinnä huoltajia ja valmentajia.

Tavallisesti Mösle-stadionin perinteikästä ottelua on seuraamassa yli 10 000 katsojaa.

”Siellä puhutaan, että kyläläisillä on kuulemma vapaapäivä silloin, että he pääsevät katsomaan. Se on oikeasti siellä iso juttu. On se siistiä päästä kisaamaan sinne”, Huntington kertoo ja lisää, että hänelle on tärkeää päästä juuri Götzisiin kilpailemaan.

Kiikarissa uusi ennätys

Viikonlopun kisaan Vanninen lähtee tavoittelemaan uutta ennätystä, tai ainakin tulosta, jolla hän pääsee lähelle nykyisiä ennätyspisteitään 6 271. Huntingtonille tärkeintä on nyt saada ottelu ehjänä maaliin. Edellisen kerran hän on kisannut ottelun loppuun Tokion olympialaisissa elokuussa 2021.

Viime kauden jälkeen Vanninen vaihtoi pitkäaikaisen valmentajansa Matti Liimataisen Suomen Urheiluliiton kymmenottelun lajivastaavaan Jesse Jokiseen. Nyt Vanninen on ollut etävalmennuksessa, sillä Jokinen asuu Jyväskylässä. Suojattiaan Jokinen käy katsomassa Tampereella noin kerran viikossa. Muulla välin harjoituksissa valvovana silmänä on ollut Tiia Hautala, jolla on hallussaan Suomen kaikkien aikojen toiseksi paras tulos seitsenottelussa 6 369.

Saga Vanninen kilpaili viime kesänä ensimmäistä kertaa aikuisten arvokisoissa, Münchenin EM-kisoissa. Vannisen vahvin laji on kuulantyöntö, eniten kirittävää on juoksuissa ja korkeushypyssä.

Talven aikana Vannisen harjoituksissa on painotettu juoksuja. Tämä on näkynyt paitsi juoksuharjoittelun määrässä, myös tekniikkatreeneissä. Ottelun päätöslajia 800:aa metriä kaksikko on hionut aiempaa taloudellisemmaksi.

Vanninen luottaa siihen, että juoksut kulkevat jo alkukesästä hyvin. Jo perjantaina kaudenavauksessaan Tampereella Vanninen juoksi 100 metrin aidoissa uuden ennätyksensä 13,41. Toisena lajina hän kisasi korkeudessa, jossa tulokseksi jäi 173.

”Korkeus on ollut aika haastava laji minulle viime kesästä lähtien. Tuntuu, että sitäkin sain jo vähän parempaan suuntaan. Sinänsä olen ihan tyytyväinen, vaikka onhan niissä molemmissa vielä aika paljon parannettavaa.”

Pienen vaivan takia Vanninen ei ole päässyt treenaamaan korkeushyppyä niin paljon kuin olisi toivonut. Kokonaisuutena talvi sujui kuitenkin hyvin.

”Ainakin mitä olemme jotain testanneet, olen mennyt eteenpäin. Olisi tietty vähän voinut mennä vielä paremminkin, mutta olen silti ihan luottavaisin fiiliksin kesään”, kuvailee itseltään paljon vaativa nuorten mestari.

Otteluiden osallistujamäärää on viime vuosina arvokisoissa laskettu. Tulevien MM-kisojen seitsenotteluun pääsee vain 24 urheilijaa. Tästä syystä MM-raja on korkea, ja rankingpisteet näyttelevät isoa roolia. Rankingiin vaikuttavia tuloksia on saanut tehdä viime vuoden tammikuun lopusta alkaen. Huntingtonilla matkaa MM-koneeseen on reilusti, mutta hyvä tulos Götzisisä auttaisi. Kuva Tokion olympialaisista vuodelta 2021.

Kohti kauden pääkisoja

Götzisissä tamperelaisilla on mahdollisuus kerryttää hyvällä tuloksella ja sijoituksella reilusti rankingpisteitä. Ne ovat tärkeitä elokuussa järjestettäviä yleisurheilun MM-kisoja ajatellen. Tulosraja Budapestissa käytäviin kisoihin on kova 6 480 pistettä, eli uusi Suomen ennätys.

Vanniselle MM-matka on tavoitteena, Huntingtonille kisalippu olisi bonus paluukaudelle. Molempien päätavoitteet ovat jo aiemmin kesällä.

Huntington tähtää kuntonsa Lahden Kalevan kisoihin, jotka järjestetään heinäkuun lopussa. Siellä suomalaisilla on viimeinen mahdollisuus kerryttää rankingpisteitä tai rikkoa MM-raja. Hän on luottavainen sen suhteen, että pääsee vielä kovempaan kuntoon loppukesäksi, sillä täysipainoista harjoittelua on alla suhteellisen lyhyt aika.

Alkuvuodesta Huntington on tehnyt taustatiimiänsä koskevia muutoksia, mutta niistä hän haluaa kertoa tarkemmin myöhemmin.

”Nyt on löytynyt minun mielestäni oikea systeemi, joka toimii minulle ja ehkä vähän eri näkökulmasta olemme miettineet koko harjoittelua.”

Kesäkuulle Huntington tavoittelee toista kansainvälistä ottelua. Välissä hän saattaa kisata yksittäisissä lajeissa kotimaassa, mutta alkukesän kalenteria määrittävät ottelut.

Vanniselle kesän toinen ottelu tulee eteen todennäköisesti vasta hänen kauden pääkisassaan heinäkuun puolivälissä alle 23-vuotiaiden EM-kisoissa Espoossa. Alle 20-vuotiaiden Euroopan mestari ja kaksinkertainen maailmanmestari ei puhu nyt mestaruudesta.

”No katsoo nyt, miltä kunto näyttää alkukesästä.”

Siihen saadaan vastauksia jo viikonloppuna.