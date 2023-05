Hannu Korpi juhli Teivossa: ”Hevonen on ollut minulla pari kuukautta ja odotuksia on”

Farssin Lohtu otti ykkössijan maalikamerakuvan perusteella.

Pirkkalalainen Hannu Korpi juhli Teivon Toto4-pelin avauskohteessa viisivuotiaan tamma Goddess Gon rattailla. Radan rahasuoralla tamma kiri kaikkein terävimmin ja jätti Callela Ladybirdin toiseksi. Goddes Go:n voittoaika oli 15,3a/2 100 metriä.

”Hevonen on ollut minulla pari kuukautta ja odotuksia on. Alussa tamma oli aika kuuma, mutta nyt se on rauhoittunut. Kyllä tällä pärjätään jatkossakin”, uskoi Korpi.

Jos oli Goddess Gon kauden avausvoitto pieni yllätys, sitä oli myös Farssin Lohdun tolppa kylmäveristen hevosten 2 100 metrin tasoitusajossa. Ville Grönstrandin ruuna kontrasi hyvin loppusuoralla Olavi Oja-Nisulan Lennollalle ja vei lähdön maalikamerakuvan perusteella. Farssin Lohdun voittoaika oli 33,4/2 100 metriä.

”Painetta tuli lopussa. Jos hevonen jää yksin, vaihde tuppaa putoamaan silmästä. Olavilla oli niin iso hevonen, etten tiennyt voittiko se”, Grönstrand totesi voittajahaastattelussa.

Ykkössuosikit saivat huutia myös rivin toisessa kylmäverilähdössä, kun Jukka Torvinen käänsi Viimavirran voittajaesittelyyn. Tamman kauden toinen tolppa tuli ajalla 28,1/2 100 metriä.

”Hevonen on vielä hieman arka ja siksi se laukkaa joskus. Tänään meno oli varmaa ja juoksun kulku sopi meille”, Torvinen kertoi lähdön jälkeen.

Toto4-rivin päättyi Juha-Pekka Ahosen tuuletuksiin Mr Reddingtonin rattailla lämminveristen 2 100 metrin ryhmäajossa. Todella väkevän esityksen päätteeksi kuusivuotiaan ruunan voittoaika oli komea 13,9a/2 100 metriä.

”Hevonen on pikemmin jaksava kuin nopea, eikä se ole ronkeli juoksupaikoista”, Ahonen kuvaili ajokkiaan.

Sunnuntairavien oikea T4-rivi palautti 342,74 euroa.