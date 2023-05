Tapparan tähtihyökkääjä pääsi debytoimaan hyvän ystävänsä rinnalla, mutta tutussa pukukopissa piti vaihtaa paikkaa

Ensimmäisessä MM-ottelussaan pelannut Waltteri Merelä avasi heti maalitilinsä. Leijonat pehmitti Unkarin 7–1 perjantaina Nokia-areenassa.

Ensimmäinen MM-kisaottelu jää pysyvästi Tapparan hyökkääjän Waltteri Merelän mieleen.

Merelä pääsi debytoimaan liigapeleistä tutulla Nokia-areenalla ja iski perjantai-illan kruunuksi vielä ensimmäisen MM-osumansa, kun Leijonat kypsytti Unkarin viidennessä ottelussaan lukemin 7–1.

”Oli tosi siistiä, kun tämä tapahtui tässä ympäristössä. Areenalla oli hieno meininki”, Merelä kiitteli.

Oma osuma maistui makealta – tottakai.

”Hetki oli ainutlaatuinen. Ekaa maalia ei pysty tekemään toista kertaa.”

Merelä seurasi Suomen neljä ensimmäistä ottelua katsomon puolelta ja odotti kissapassin leimaamista kuumeisesti. Niinpä olo oli huojentunut, kun nimi löytyi perjantain pelaavasta kokoonpanosta.

”Olin kahden ensimmäisen vaihdon jälkeen aika hapoilla, vaikka olen harjoitellut koko ajan. Treenaaminen ei vastaa kuitenkaan pelaamista. Olo parani pelin edetessä, vaikka jääaika jäi tavallista vähäisemmäksi”, Merelä kuvaili.

Hienon liigakauden tottunut laituri kantoi Tapparassa suurta kuormaa myös erikoistilanteissa, mutta Unkaria vastaan ylivoimaa pyörittivät eri miehet Mikko Rantasen johdolla.

Merelä pelasi samassa ketjussa suuria Leijona-tekoja tehneiden Marko Anttilan ja Hannes Björnisen kanssa.

”Hieno juttu, kun pääsin debytoimaan Hanun rinnalla. Pelasimme yhden kauden yhdessä jo Pelicansissa. Meistä tuli silloin hyviä ystäviä. Ja onhan Mörkö melkoinen äijä. Mitä kovempi paikka, sitä varmemmin hän astuu esiin”, Merelä suitsutti.

Tulevat päivät näyttävät, jäikö Unkari-peli Merelän ainoaksi tässä MM-turnauksessa.

”Toivottavasti ei, mutta asiaa on turha murehtia enempää. Meillä on kopissa maailman parhaat valmentajat. He osaavat ratkaista varmasti peluutuksen. Sen mukaan mennään.”

Suomi-pelaajat saivat ihastella maalejaan videotaululta urakalla 7–1-voitossa.

Käy miten käy, luultavasti Merelä katoaa Nokia-areenasta ainakin joksikin aikaa MM-turnauksen jälkeen. Hän lähtee suurella todennäköisyydellä Pohjois-Amerikkaan kokeilemaan, miten hyvin siivet kestävät NHL-haasteen.

”Vastaan samalla tavalla kuin muillekin – katsotaan näitä juttuja turnauksen jälkeen.”

Merelällä on ollut erittäin kotoisa olo koko turnauksen ajan, koska Leijonien käyttöön on varattu Tapparan pukukoppi.

Tapparan tähtihyökkääjä ei ole päässyt kuitenkaan omalle paikallensa. Siinä istuu puolustaja Mikko Lehtonen.

”Paikkojen jako menee samalla tavalla kuin muissakin joukkueessa. Kokeneet valitsevat ensin. Siihen ei ole nokan koputtamista.”

Merelä on kuitenkin aivan ”oman” paikkansa vieressä.

”Se on Kuuselan Krissen paikka. Pukukopin toiseksi paras paikka heti omani jälkeen. Siitä on samat näkymät kuin omastakin. Mitään vieroitusoireita ei tule”, Merelä lohkaisi.

Mikko Rantanen hakee yhä avausmaaliaan MM-kisoissa. Unkaria vastaan oli jo lähellä.

Merelä on pelannut rannesuojan kanssa marraskuun pelottavasta luistimen viillosta lähtien. Pahimmassa tapauksessa siihen olisi voinut päättyä koko ura.

”Käytän tästä eteenpäin aina rannesuojaa. Voin suositella samaa kaikille.”

Vaikuttaako se jotenkin laukomiseen?

”Ei vaikuta. Ei ainakaan negatiivisesti. Voi jopa olla niin, että vedot lähtevät nyt paremmin.”

MITÄ TAPAHTUI? Mikko Rantanen uudessa roolissa Syöttökone: Maalitykkinä tunnettu Mikko Rantanen järjesti kolme komeata osumaa ja nousi MM-turnauksen pörssikärkeen seitsemällä syötöllä. Maalitili näyttää edelleen nollaa. Kaapo Kakko ja Kasperi Kapanen iskivät ensimmäisen turnausosumansa. Unkari hyytyi: Unkari kiusasi Leijonia kaksi erää, mutta sen jälkeen paukut loppuivat. Suomi vei kolmannen erän laukaukset 24–2 ja latoi Bence Balizsin taakse peräti viisi osumaa. Yleisöä: 11 547. Entä nyt? Suomi pelaa kuudennen MM-ottelunsa heti lauantaina Itävaltaa vastaan.

Suomi revitteli kolmoserässä peräti viisi maalia.

Unkari-voitto nosti Suomen lohkossa kolmanneksi.

Teemu Hartikainen tälläsi ylivoimalla 4–1.

Kaapo Kakko teki avausmaalinsa MM-kisoissa.

Unkari-fanit jaksoivat kannustaa, vaikka voittoa ei tullut.