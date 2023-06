Main ContentPlaceholder

Tampereen superlupaus juoksee jo kovempaa kuin aitojen ME-mies Karsten Warholm samanikäisenä: ”Voin olla ensimmäinen olympiakulta­mitalisti, jolla on diabetes”

Pyrinnöllä on käsissään niin kova nuori kolmikko 400 metrin aitoihin, että se on saanut seurapomonkin ymmälleen. 18-vuotias Antti Sainio on jo laittanut ikäluokkansa Suomen ennätyksen uusiksi, ja se on hänelle vasta alkua.

Antti Sainio nautti Paavo Nurmen kisoissa juoksemisesta. Lämpöasteitakin oli stadionin taulun mukaan 27. ”Kyllä se on hienoa, kun mökki on täynnä, saa hyvän fiiliksen.”